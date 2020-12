Qu’il s’agisse de gratte-ciel futuristes qui brillent au soleil ou de développements en terrasses construits il y a plus de 200 ans, les bâtiments sont de toutes formes, tailles et styles. Les techniques et méthodes utilisées pour développer ces structures sont tout aussi variées.

Au Royaume-Uni, où l’espace peut être limité et la demande de logements élevée, le rôle des bâtiments modulaires assemblés à un emplacement hors site avant l’installation pourrait être assez important dans les années à venir.

Plus tôt cette semaine, il a été annoncé que le cabinet du Newham Council, dans l’est de Londres, avait approuvé des plans pour un système modulaire qui « permettrait de construire de nouvelles maisons au-dessus des immeubles du conseil existants ».

Dans un communiqué publié lundi, la société de logement en propriété exclusive du conseil, Populo Living, a expliqué comment la première phase du projet pourrait produire plus de 200 nouvelles maisons qui seraient louées à des prix abordables.

Le projet modulaire serait centré sur le concept de «développement de l’espace aérien». En termes simples, cela se réfère à l’utilisation d’un espace aérien vide au-dessus des structures préexistantes comme emplacement pour de nouveaux logements.

Un rapport sur le projet du cabinet de Newham a décrit le «modèle d’espace aérien» comme englobant «l’utilisation de la construction modulaire ou hors site, ce qui permet de livrer les maisons plus rapidement et avec un minimum de perturbations pour les résidents.

Les autorités de la région espèrent que toute maison construite de cette manière sera économe en énergie et construite selon des «normes zéro carbone» durables.

La notion d’utilisation de maisons pré-assemblées ou préfabriquées au Royaume-Uni remonte à de nombreuses années, avec un grand nombre développé pour faire face à une pénurie de logements importante après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Les plans de Newham représentent le dernier exemple de la manière dont les autorités locales du Royaume-Uni combinent cette idée bien établie avec le «modèle d’espace aérien».

Plus tôt cette année, 11 appartements montés en usine sur pilotis ont été, à l’aide de grues, installés au-dessus d’un parking en plein air dans le quartier de St George à Bristol, une ville du sud-ouest de l’Angleterre.

Les structures ont été conçues par une entreprise appelée Zed Pods et présentent un certain nombre de caractéristiques durables, notamment des panneaux solaires montés sur le toit, des fenêtres à triple vitrage et des pompes à chaleur à énergie solaire.

Écoles imprimées en 3D

L’un des avantages du logement modulaire est que, dans de nombreux cas, il peut être développé assez rapidement.

Une autre façon pour les entreprises de produire rapidement des structures consiste à utiliser la technologie d’impression 3D.

Mercredi, il a été annoncé que 14Trees, une joint-venture entre LafargeHolcim et CDC Group – qui appartient au gouvernement britannique – «déployait la technologie d’impression 3D à grande échelle pour construire des logements et des écoles abordables et sobres en carbone en Afrique».

Le programme débutera au Malawi. CNBC a contacté LafargeHolcim pour confirmation du moment où le programme commencera.

La rapidité avec laquelle les bâtiments peuvent être construits est l’un des avantages du système en cours de déploiement.

Selon LafargeHolcim, les murs d’un prototype de maison de 14Trees ont été construits en 12 heures. Si des «méthodes conventionnelles» avaient été utilisées, affirme la firme, cela aurait pris près de quatre jours. De plus, les murs d’une école prototype ont été imprimés en 18 heures « au lieu de plusieurs jours ».

Partout dans le monde, un certain nombre de développements imprimés en 3D ont été réalisés ces dernières années.

Cet été, une imprimante 3D a été utilisée pour construire une maison en béton à Anvers, en Belgique tandis qu’en 2018, Arup et CLS Architetti, une entreprise italienne, étaient impliqués dans un projet utilisant une imprimante 3D pour construire une maison, également en béton, à Milan. Selon Arup, il n’a fallu que 48 heures pour que la structure soit imprimée.