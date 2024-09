Évolution de la compréhension et du traitement de la sclérose en plaques latente : Antonio Scalfari, MD, PhD

DURÉE DE VISIONNAGE : 4 minutes

« La maladie progressive [has been] « La maladie est présente depuis le début, elle se manifeste par une aggravation associée à des rechutes. Les deux composantes coexistent donc en même temps. Biologiquement, cela a beaucoup de sens. »

Des recherches antérieures ont montré que l’accumulation progressive de handicaps dans la sclérose en plaques (SEP) est due à des processus sous-jacents qui demeurent une cible thérapeutique sous-estimée, selon les experts du domaine. Dans un article récent publié dans Annales de neurologiel’auteur principal Antonio Scalfari, MD, PhD, et ses collègues ont établi le concept d’aggravation associée à la persistance de la maladie (SAW) dans la SEP, abordant à la fois les symptômes physiques et cognitifs.1 Le cadre de travail consensuel élaboré couvre l’identification des MS incandescentes et des biomarqueurs potentiels pour le suivi des SAW. Les auteurs ont également souligné l’importance d’intégrer les MS incandescentes dans la pratique clinique et la recherche futures.

Selon un article publié par Sanofi, l’entreprise mène actuellement des recherches pour identifier les facteurs et les voies de la neuroinflammation latente dans la SEP. L’entreprise a noté que l’identification de ces processus peut permettre de nouvelles approches pour reconnaître et traiter la SAW, ce qui promet d’améliorer les soins aux patients atteints de SEP à l’avenir.2 Récemment, Sanofi a annoncé son intention de présenter les résultats de son étude de phase 3 HERCULES (NCT04411641) ainsi que d’autres études sur le tolébrutinib, un inhibiteur expérimental de la tyrosine kinase de Bruton (BTK), dans la SEP récurrente-récurrente lors de la prochaine réunion du Comité européen pour le traitement et la recherche sur la sclérose en plaques (ECTRIMS) à Copenhague, au Danemark, le 20 septembre 2024.3

Suite à la récente publication du document de consensus, Scalfari, neurologue consultant à l’Imperial College Healthcare Trust et au Northwest London Healthcare Trust, s’est entretenu avec Neurologie en direct® pour discuter de la différence entre la forme latente de la SEP et la compréhension traditionnelle de la progression de la SEP basée sur des recherches antérieures. Scalfari, qui est également maître de conférences honoraire en clinique à l’Imperial College de Londres, a parlé de marqueurs potentiels ou de mécanismes biologiques qui pourraient être étudiés pour surveiller l’activité de la forme latente de la maladie dans la SEP. En outre, il a parlé de la manière dont les thérapies innovantes, telles que les inhibiteurs de BTK, pourraient avoir un impact sur les futures approches thérapeutiques de la maladie.

