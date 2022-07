‘Evocado’ a un goût tout aussi bon et ne nuit pas à l’environnement

Fèves, noisettes, pomme et huile de colza. C’est avec cette liste improbable d’ingrédients que la texture de l’avocat peut être recréée, ainsi qu’un goût qui lui ressemble beaucoup. Cette concoction a été pensée comme une alternative à l’achat de vrais avocats, dont la production et le transport ont un impact désastreux sur l’environnement.

Découvrez l’Ecovado. Cet avocat n’est pas à proprement parler un avocat, mais une alternative qui pourrait contribuer à réduire l’impact écologique de ce fruit, au cœur d’une recette star qui fait toujours fureur, l’avocado toast. La consommation d’avocat est de plus en plus critiquée car la culture du fruit est particulièrement gourmande en eau.

En effet, il faut entre 1 000 et 2 000 litres d’eau pour obtenir un seul kilo d’avocats. Le Mexique est le plus grand exportateur mondial, tandis que les avocats sont également produits en République dominicaine et au Pérou. Le coût écologique du transport des avocats vers les magasins aux États-Unis, en Europe et au-delà ajoute à l’empreinte carbone de cet aliment, qui est utilisé dans une foule de recettes populaires, des poke bowls au guacamole.

C’est une question qu’Arina Shokouhi a décidé d’aborder dans son projet de fin d’études, et avec des résultats tangibles. Sa création prend la forme d’un avocat dont la texture ressemble à celle du produit original, tout en faisant beaucoup moins de mal à la planète.

La diplômée de l’école Central Saint Martins de Londres s’est fixée comme limite de n’utiliser que des ingrédients locaux pour concevoir son alternative à l’avocat. En collaboration avec le Centre d’innovation culinaire de l’Université de Nottingham, elle a développé un faux avocat à base de fèves, de noisettes, de pomme et d’huile de colza.

Le résultat est d’un réalisme saisissant grâce à une peau en cire biodégradable. Et l’élève n’a évidemment pas oublié d’ajouter une pierre pour l’effet, en n’utilisant autre qu’un châtaignier ou une noix.

