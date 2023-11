EVO Entertainment fait grève avec un nouveau centre de cinéma/bowling à Dallas

Certains cinéastes ont la chance de pouvoir réaliser un film tous les deux ans environ, et d’autres doivent attendre des années avant que leur prochain projet se concrétise. Que ce soit par choix ou par circonstance, le réalisateur Alexander Payne a tendance à mettre des années avant de sortir un nouveau film ; son dernier, Les restessort presque six ans après son précédent film, celui de 2017 Réduction des effectifs.

Contrairement à ce film, dans lequel Payne essayait d’insuffler sa sensibilité sur une idée de haut niveau, Les restes le retrouve dans un mode de narration simple – mais pas simpliste – et retrouve l’acteur Paul Giamatti, qui a joué dans son film populaire de 2004. De côté.

Situé en 1970 dans un internat privé de la Nouvelle-Angleterre appelé Barton Academy, Les restes se concentre sur le professeur d’histoire Paul Hunham (Giamatti), un grincheux dont la vie tourne autour de l’école. Malheureusement pour lui, cela fait de lui une cible facile pour chaperonner les enfants qui ne peuvent pas rentrer à la maison pour les vacances de Noël (c’est-à-dire les restes).

Cet hiver particulier commence avec une poignée de ces étudiants, mais se limite à Angus Tully (le nouveau venu Dominic Sessa), dont la mère et son nouveau mari l’ont évité en faveur de vacances romantiques. Hunham, Tully et Mary Lamb, employée de la cafétéria (Da’Vine Joy Randolph), n’ont d’autre choix que de former une sorte de famille étrange pendant les vacances, s’énervant les uns les autres et se liant à parts égales.

Écrit par David Hemingson (c’est seulement la deuxième fois que Payne n’écrit pas un film qu’il a réalisé), le film comporte un nombre énorme de petits plaisirs et de chagrins. La satisfaction que Paul éprouve à torturer ses étudiants à travers des devoirs et des détentions est toujours drôle. Et parce que le retournement de situation est un fair-play, les exigences qu’Angus impose à Paul, surtout lorsque leur groupe se réduit à trois, sont tout aussi divertissantes, forçant Paul dans des situations dans lesquelles il se trouve rarement.

Mais Payne et Hemingson souhaitent tout autant toucher votre cœur que vous faire rire. Au fur et à mesure du film, la vie personnelle de Paul, Angus et Mary se dévoile petit à petit. Plus vous apprenez à connaître chacun d’eux, plus vous comprenez que chacun d’eux est une sorte d’âme solitaire dont la vie s’enrichit du fait qu’ils soient ensemble, surtout pendant les vacances.

Avec une relation antagoniste entre un professeur de lycée et un élève, ainsi que Giamatti jouant un personnage grincheux avec une passion distincte, le film fait écho à deux des meilleurs films de Payne, De côté et les années 1999 Élection. Mais il devient son propre truc grâce à son trio unique, au décor cloîtré d’un internat et à son histoire qui évolue lentement et qui révèle une tonne de cœur.

Giamatti et Payne semblent partager une certaine sensibilité qui conduit à une belle performance. Giamatti sait exactement à quel point il peut rendre son personnage irritable sans être rebutant, mais il utilise également son visage d’une manière que peu d’autres peuvent faire. Sessa est une excellente trouvaille, qui s’accorde facilement avec l’esprit de Giamatti et qui retient le regard du spectateur tout au long. Randolph devient l’âme du film, atténuant la tension entre les deux hommes et offrant une sagesse durement gagnée qui élève l’histoire.

Les restes est si bon qu’il est exaspérant que Payne n’ait pas fait plus de films que les huit de sa filmographie. À 62 ans, il a retrouvé la voix qui a fait de lui un succès indépendant au début du 21e siècle ; en espérant que nous n’aurons pas à attendre encore six ans pour qu’il le partage à nouveau.

—

Les restes sort en salles le 10 novembre.