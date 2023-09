Évitez un accident dévastateur : conseils de prévention des brûlures

L’un des types de blessures les plus dévastateurs est la brûlure. Beaucoup sont si malades qu’ils doivent être hospitalisés et, malheureusement, c’est la période de l’année où les médecins constatent une augmentation des brûlures.

Heureusement, de nombreux patients reçoivent une aide de premier ordre de la part du Centre de brûlage Jaycee de Caroline du Nord. Selon le directeur, le Dr Bruce A. Cairns, le centre est stratégiquement situé au cœur de la « Burn Belt » américaine.

« Nous avons beaucoup de feux de graisse, d’incendies de maisons, d’accidents du travail, d’échaudures, de blessures du type incendie de joie », a-t-il expliqué. « Nous avons juste plus de blessures de toutes sortes qui nécessitent un centre pour brûlés, et c’est particulièrement vrai ici dans le Sud-Est. »

Conseils de prévention – Réfléchissez à deux fois !

Cairns a déclaré que le meilleur traitement des brûlures est en fait la prévention, et que la plupart des brûlures peuvent être évitées en y réfléchissant simplement à deux fois lorsque vous vous trouvez dans une situation potentiellement dangereuse.

Par exemple, si vous utilisez un radiateur, assurez-vous que rien ne se trouve à moins d’un mètre de celui-ci, sinon il pourrait prendre feu.

« Si vous n’êtes pas très mobile et que vous disposez d’une couverture, cela peut arriver en un instant », a déclaré Cairns. « Vos vêtements peuvent prendre feu et cela peut être très dévastateur. »

Le Dr Cairns propose d’autres conseils de prévention. Regardez l’intégralité de son interview.

La cuisine est souvent le lieu où les gens sont brûlés. Par exemple, les enfants sont parfois gravement brûlés lorsqu’ils attrapent les poignées de casseroles et de poêles qui dépassent du bord de la cuisinière. Pour éviter que cela ne se produise, tournez les poignées vers l’intérieur.

Les feux de graisse dans la cuisine prennent souvent les gens par surprise, alors ils font la mauvaise chose, ce qui peut entraîner des brûlures.

Si de la graisse prend feu dans une casserole ou une poêle, ne saisissez pas le récipient et ne jetez pas la graisse enflammée à l’extérieur ou dans l’évier. Au lieu de cela, couvrez le récipient avec un couvercle ou une plaque à biscuits, tout ce qui coupera l’air au feu de graisse. Éteignez ensuite la source de chaleur, qui sera probablement le brûleur ou le four.

Arrêtez les accidents dévastateurs

Les fours à micro-ondes peuvent provoquer de graves brûlures, en particulier chez les enfants et les personnes âgées. Les micro-ondes peuvent surchauffer les aliments à des températures beaucoup plus élevées que nous ne le pensons.

Cela est particulièrement vrai pour les liquides passés au micro-ondes. Parfois, ils ne bout pas, même si la température dépasse le point d’ébullition.

Pour éviter cela, passez toujours les aliments au micro-ondes par petits incréments, par exemple 15, 20 ou 30 secondes. Remuez l’article, le cas échéant, puis testez soigneusement la température avec votre doigt, et s’il ne fait pas assez chaud, répétez le processus.

Trop remplir une friteuse à dinde peut provoquer des brûlures dévastatrices. Pour cette raison, de nombreuses friteuses ont une « ligne de remplissage » imprimée sur la casserole.

Cependant, pour vous en assurer, vous pouvez déterminer la quantité d’huile à mettre dans votre friteuse à dinde en la testant d’abord avec de l’eau. Placez votre dinde et suffisamment d’eau pour couvrir la dinde dans votre friteuse et tracez une ligne (ou notez mentalement) l’endroit où devrait se trouver votre « ligne de remplissage ».

N’utilisez pas non plus de friteuses à dinde dans une maison, un garage ou tout autre abri et éloignez-les des côtés de ces structures.

De nombreuses personnes sont brûlées lorsqu’elles utilisent de l’essence pour allumer un incendie, ce qui, selon Cairns, est une mauvaise idée.

« Beaucoup de nos patients pensent : ‘Eh bien, si je n’ai pas d’essence à briquet ou tout autre moyen approprié pour allumer un feu, je jetterai de l’essence dessus. Cela cause tellement de problèmes. Vous avez une explosion, et les patients finira par arriver avec une brûlure vraiment dévastatrice », a-t-il déclaré.

Aider partout dans le monde

Le Jaycee Burn Center de Caroline du Nord est en grande partie financé par des dons. Les soins des brûlés peuvent coûter très cher.

Dons au programme de brûlage de l’UNC Malawi

peuvent être effectués via ce site Web.

Le centre est l’un des centres pour brûlés les plus grands et les plus fréquentés d’Amérique, grâce à la générosité des personnes qui le soutiennent. Ces donateurs voulaient profiter de toute l’expertise offerte au centre de Caroline du Nord et la partager avec des personnes à l’autre bout du monde qui en ont désespérément besoin.

C’est pourquoi le Jaycee Burn Center de Caroline du Nord a ouvert un centre pour brûlés au Malawi, en Afrique, où beaucoup trop d’enfants meurent de brûlures.

Le Dr Anthony Charles, chirurgien traumatologue spécialisé dans l’aide aux brûlés, partage son temps entre les centres des brûlés de Caroline du Nord et du Malawi. Il a déclaré que 70 pour cent des patients du Malawi Burn Centre sont des enfants.

« Ils vivent dans une seule pièce petite et simple », a-t-il expliqué. « Toute la cuisine se fait à feu ouvert. Et donc quand vous avez un feu ouvert, c’est aussi par terre et les gens portent leurs bébés sur le dos. Lorsqu’ils se penchent, les enfants peuvent tomber dedans. »

« Quand les enfants jouent, ils peuvent tomber », a-t-il poursuivi. « Parfois, la nuit, quand vous pensez que tout le monde est couché, un enfant peut vouloir aller aux toilettes et tomber accidentellement dans le foyer. »

Le Dr Charles parle davantage de ce qui se passe au Malawi Burn Center. Regardez l’intégralité de l’interview.

Charles a déclaré que presque tous les patients du Malawi Burn Centre souffrent de brûlures par flamme atrocement douloureuses.

« C’est comme si toute votre peau se décollait », a-t-il déclaré. « Tous les nerfs à vif sont maintenant exposés, et même le simple vent qui souffle sur votre peau est incroyablement douloureux. La fonction de la peau est de retenir les liquides, et vous les perdez. Vous vous déshydratez très rapidement, et c’est pourquoi les patients mourir. »

L’un des principaux objectifs de l’hôpital est de former les Malawites à prendre les rênes.

« En tant qu’Américains, nous ne serons jamais capables de résoudre tous les problèmes partout dans le monde. Nous ne pouvons tout simplement pas le faire. Mais donner aux habitants les moyens de résoudre leurs propres problèmes est la voie à suivre », a déclaré Charles.

Ainsi, que ce soit au Malawi, en Afrique ou ici en Amérique, les Jaycee Burn Centers de Caroline du Nord sauvent des vies et minimisent la douleur et la défiguration causées par l’un des pires types de blessures.