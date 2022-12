Évitez les tuyaux gelés lorsque les températures descendent en dessous de 0 – Shaw Local

Avec des températures basses prévues en dessous de 0 degré au cours du week-end, les propriétaires doivent prendre des précautions pour éviter que les tuyaux ne gèlent.

Illinois American Water recommande aux propriétaires :

• Laissez couler un petit filet d’eau pendant la nuit pour éviter que les tuyaux ne gèlent. Les propriétaires devraient envisager de collecter l’eau pour une utilisation ultérieure, comme l’arrosage des plantes d’intérieur et plus encore. Le coût d’un ruissellement à court terme est beaucoup moins coûteux que la réparation d’un tuyau éclaté.

• Ouvrir les portes des armoires pour exposer les tuyaux. L’ouverture des portes des armoires expose les tuyaux à des températures ambiantes plus chaudes.

“Ces deux conseils sont les plus importants”, a déclaré la vice-présidente des opérations Beth Matthews d’Illinois American Water. « Ils aident les résidents à assurer la sécurité de la plomberie de leur maison, tout en soutenant notre équipe sur le terrain. Souvent, lorsque les tuyaux gèlent, les clients supposent qu’il y a un problème avec leur service d’eau et appellent notre équipe pour une inspection. Cela peut étirer les ressources des membres de l’équipe qui travaillent dur sur le terrain pour maintenir l’eau qui coule et garder la sécurité au premier plan.

Si les tuyaux à domicile gèlent, les clients doivent :

• Fermez l’eau immédiatement et n’essayez pas de dégeler les tuyaux gelés à moins que l’eau ne soit coupée. Le gel peut souvent provoquer des fissures invisibles dans les tuyaux ou les joints.

• Appliquez de la chaleur au tuyau gelé en réchauffant l’air qui l’entoure. Utilisez un sèche-cheveux, un radiateur ou de l’eau chaude. Les appareils de chauffage autonomes ne doivent pas être laissés sans surveillance. Évitez d’utiliser des appareils de chauffage au kérosène ou des flammes nues.

• Une fois les tuyaux dégelés, l’eau doit être ouverte lentement et les tuyaux doivent être vérifiés pour les fissures et les fuites.

Lorsque les clients sont loin de chez eux, ils doivent :

• Demandez à quelqu’un de vérifier régulièrement leur propriété pour s’assurer que le chauffage fonctionne et que les tuyaux n’ont pas gelé.

• Envisagez une alarme de gel. L’alarme appellera un numéro de téléphone sélectionné par l’utilisateur si la température intérieure descend en dessous de 45 degrés.

Les résidents doivent également garder la neige dégagée des bornes-fontaines situées à proximité de leur résidence. Cela peut aider les pompiers locaux en cas d’urgence.