Vendredi, le ministre de la Protection des citoyens Michalis Chrysochoidis a exhorté les gens à être prudents et « faire preuve du plus haut degré de responsabilité et de coopération » alors que les températures montaient en flèche dans toute la Grèce.

« Je veux aussi lancer un appel à nos concitoyens pour éviter les déplacements inutiles sous la chaleur mais aussi les travaux inutiles », il ajouta.

Les températures dans la capitale ont atteint 40 degrés Celsius vendredi, provoquant brièvement la fermeture de l’Acropole, la plus grande attraction touristique de la ville.

Les prévisionnistes du Service météorologique national ont mis en garde contre des incendies de forêt, similaires à ceux qui ravagent la Turquie, avec des températures pouvant atteindre 44 ° C lundi et mardi. Les météorologues ont qualifié la vague de chaleur, qui devrait durer jusqu’à vendredi prochain, comme « dangereux ».

Stavros Solomos, chercheur au Centre de physique atmosphérique et de climatologie de l’Académie d’Athènes, a déclaré à Reuters qu’ils avaient constamment observé de nouveaux records de températures ces dernières années.

« Nous nous attendons à des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses », a-t-il dit, ajoutant qu’il y aura plus « nuits tropicales », ce qui signifie que les températures après le crépuscule ne descendent pas en dessous de 20 C. « Nuits tropicales » sont considérés comme dangereux car le corps humain a besoin de temps pour se refroidir.

Les pompiers ont déclaré avoir combattu plus de 40 incendies de forêt au cours des dernières 24 heures.

Les phénomènes météorologiques extrêmes ont fait la une des journaux dans le monde ces dernières semaines, avec des inondations dévastatrices en Inde, en Chine et en Europe centrale, de la neige dans le sud du Brésil et des vagues de chaleur au Canada et dans l’est de la Méditerranée.

