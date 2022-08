Évitez les noms qui perdent de l’argent après la position ferme de Powell en matière d’inflation

Jim Cramer de CNBC a déclaré lundi que les investisseurs dont les portefeuilles comprennent des entreprises perdantes devraient se préparer à plus de baisse à la lumière du discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, à Jackson Hole la semaine dernière.

“Jusqu’à vendredi, je ne savais pas si Powell avait le courage de faire pression sur l’économie avec des hausses de taux incessantes. Mais simplement en signalant qu’il ne s’arrêtera pas, comme il l’a fait vendredi, Powell pourrait avoir un effet dissuasif sur toutes les banques qui craignent faire des prêts douteux, en particulier aux entreprises qui ne peuvent pas exploiter les marchés publics – ce qui signifie à peu près toutes les institutions financières inquiètes pour tous les prêts », a déclaré l’hôte de « Mad Money ».

Dans un discours très attendu vendredi, le plus haut banquier central américain a averti que l’économie américaine pourrait rencontrer “quelques douleurs” alors que la Fed reste déterminée à éradiquer l’inflation la plus élevée depuis quatre décennies. Les actions ont plongé vendredi alors que les investisseurs digéraient le discours bref mais belliciste de Powell, et la vente s’est poursuivie lundi.

Alors que certains à Wall Street espéraient que la Fed pourrait se permettre d’adopter une position moins agressive dans les mois à venir, Cramer a déclaré que les investisseurs savent désormais que “Powell est synonyme d’affaires”. En fin de compte, Cramer a déclaré qu’il pensait que les investisseurs souhaitaient que l’inflation diminue, ajoutant que certaines poches du marché ressentiraient plus directement l’action de la Fed.

“Si vous avez des actions de sociétés qui ont de bons bilans et beaucoup de liquidités … vous vous en sortirez très bien”, a déclaré Cramer, notant que les investisseurs en actions versant des dividendes devraient également bien se porter. “Mais si vous possédez les actions d’entreprises qui perdent de l’argent? Le message de Powell est de commencer à vendre maintenant avant de fermer complètement la porte à leur financement.”