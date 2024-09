Évitez les modes : 5 conseils de soins de la peau éprouvés pour aider votre peau à prospérer

PUBLICITÉ

Avec plus de 900 000 vidéos sur TikTok marquées du hashtag #antiaging, il est clair qu’avoir l’air jeune est important pour la génération Z.

Bien que le vieillissement soit inévitable, il y a eu une tendance récente chez les jeunes enfants à demander des produits de soins de la peau coûteux, ce qui soulève la question de savoir si la société est trop axée sur l’anti-âge. Au lieu de chercher des moyens d’inverser le vieillissement, qui peut conduire à une obsession malsaine, Yelena Budovskaya, PhD, PDG d’une entreprise de santé épigénétique Laboratoires TruMe, partage cinq conseils d’experts conçus spécifiquement pour maintenir une peau belle et jeune pour les personnes dans la vingtaine et la trentaine.

Portez un écran solaire quotidiennement et sachez comment cela fonctionne

La crème solaire est un incontournable de votre routine beauté, quelle que soit la saison. Yelena souligne l’importance de vérifier quotidiennement l’indice UV, car même par temps nuageux, les rayons UV peuvent endommager votre peau. Vous devez appliquer un écran solaire lorsque l’indice UV est de trois ou plus, sauf si vous êtes dehors pendant de longues périodes (deux heures ou plus), alors un écran solaire doit toujours être porté. Sachez que les crèmes solaires chimiques peuvent mettre 20 minutes à agir. L’utilisation quotidienne d’un écran solaire préviendra ce qu’on appelle le photovieillissement en protégeant votre collagène et votre élastine qui aident à garder votre peau douce.

Les Centers for Disease Control (CDC) conseillent un SPF de 15 ou plus, bien qu’il soit préférable de viser un SPF 50+, car cela offre une plus grande couverture, et assurez-vous que votre crème solaire est étiquetée « à large spectre » pour protéger à la fois contre les UVB (qui provoque des brûlures) et les rayons UVA (qui pénètrent plus profondément dans la peau, accélérant ainsi le vieillissement). Plus le SPF est élevé, plus il faudra de temps avant que votre peau ne brûle au soleil. Cependant, ne pensez pas que porter un écran solaire à indice de protection élevé signifie que vous pouvez rester dehors plus longtemps : il est important de limiter votre temps passé sous les rayons du soleil, quelle que soit la force de votre FPS.

Réduisez votre consommation de sucre transformé et maintenez une alimentation saine

Même si les friandises sucrées peuvent être tentantes, Yelena prévient qu’une consommation élevée de sucre accélère le vieillissement grâce à un processus appelé glycation. Au cours de ce processus, des molécules s’attachent aux protéines, endommageant le collagène et l’élastine, empêchant la peau de se réparer et la faisant vieillir plus rapidement. Tous les sucres ne sont pas égaux, si vous souhaitez une gourmandise sucrée, il est préférable d’opter plus souvent pour les fruits plutôt que pour les sucres transformés, car ceux-ci auront plus de contenu nutritionnel bénéfique pour la santé.

Une alimentation équilibrée, riche en aliments anti-inflammatoires et antioxydants, comme les baies, les noix et les haricots, peut aider à neutraliser les radicaux libres – les cellules instables qui ont besoin de se lier à d’autres molécules comme l’ADN, les lipides et les protéines – qui endommagent les cellules. Les aliments anti-inflammatoires peuvent aider à réduire les poches et l’inflation chronique, donnant à votre peau un éclat d’apparence saine.

Ne suivez pas toutes les tendances en matière de soins de la peau

La cohérence est la clé en matière de soins de la peau – respectez une routine qui vous convient. Yelena suggère d’éviter la tentation de se lancer dans chaque nouvelle tendance, car de nombreuses modes manquent de preuves scientifiques. Par exemple, même si les suppléments de collagène sont populaires, les recherches sur leur efficacité chez l’homme sont limitées. Plus tôt cette année, il y avait une tendance au slugging, qui consiste à se couvrir le visage d’une couche de vaseline. Bien que cela ait pu être bénéfique pour certains, toute personne souffrant d’acné, de rosacée ou de peau grasse aurait constaté une aggravation de la situation. N’oubliez pas de vous renseigner au préalable sur une tendance et de voir si elle a fonctionné pour d’autres personnes ayant un type de peau similaire avant d’essayer.

Il est normal d’essayer de nouveaux produits de temps en temps, mais changer constamment ce que vous utilisez sur votre visage et votre corps peut perturber votre peau et la priver de sa barrière protectrice. Concentrez-vous sur ce qui a fait ses preuves pour vous et rappelez-vous que les soins de la peau sont un engagement à long terme.

Soyez doux avec votre peau et évitez les produits chimiques agressifs

La barrière naturelle de votre peau est délicate et la surutilisation d’ingrédients agressifs comme des produits à base d’alcool ou des exfoliants abrasifs peut l’endommager et la dessécher. Yelena conseille d’opter pour des alternatives plus douces et respectueuses de la peau. De plus, soyez conscient des effets des produits chimiques non destinés aux soins de la peau que vous rencontrerez tout au long de la journée, comme sur le lieu de travail. Par exemple, taper sur votre ordinateur portable puis toucher votre visage propagera des germes qu’il vaut mieux éviter. Les germes provenant d’objets du quotidien comme les téléphones, les clés et les télécommandes de télévision peuvent transférer des bactéries sur votre visage, vous laissant avec des pores obstrués, ce qui entraîne des éruptions cutanées.

Recherchez des ingrédients amicaux et hydratants comme la niacinamide (vitamine B3), les céramides et l’acide hyaluronique, qui aident à retenir l’humidité. N’oubliez pas d’hydrater également le reste de votre corps. Si vous utilisez plusieurs produits agressifs, limitez leur fréquence et appliquez toujours une bonne crème hydratante. Sachez que ce n’est pas seulement votre visage qui peut vous faire paraître plus vieux ; vos mains, vos jambes et votre poitrine peuvent également montrer des signes de vieillissement.

Privilégier l’hydratation et un sommeil de qualité

Sommeil et hydratation et non négociable pour une peau jeune. Pendant que vous dormez, votre peau a le temps de se réparer et de se régénérer. Le manque de sommeil peut augmenter le stress, ce qui augmente les niveaux de cortisol qui décomposent le collagène et l’élastine, ce qui donne à votre peau une apparence fraîche. Le stress peut également endommager l’ADN, selon les National Institutes of Health, raccourcissant la durée de vie des cellules et accélérant le vieillissement.

Lorsqu’il s’agit d’hydratation, il ne s’agit pas seulement de boire de l’eau. Yelena note qu’il est important de bien manger et d’utiliser des produits qui saturent la peau. L’hydratation de la peau est essentielle et l’utilisation de produits hydratants, comme l’acide hyaluronique, peut prévenir les rides de déshydratation, qui sont souvent confondues avec des rides. Yelena suggère également d’investir dans un humidificateur et de réduire le nombre de douches chaudes que vous prenez, car elles peuvent dessécher votre peau. Manger des fruits et légumes riches en eau comme les kiwis et les concombres aidera également à garder votre corps hydraté. À l’approche de la saison d’automne et d’hiver, il est particulièrement important de garder votre peau hydratée et vous pouvez le faire en suivant ces conseils.

Dans l’ensemble, prendre des mesures simples comme porter un écran solaire quotidiennement et maintenir la même routine de soins de la peau peut grandement contribuer à préserver votre éclat de jeunesse, selon Yelena de Laboratoires TruMe

Crédits : Alisha Frost