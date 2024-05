Évitez le thé et le café avant et après les repas, conseille l’organisme médical ICMR

Le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) a conseillé de modérer la consommation de thé et de café, les deux boissons bien-aimées profondément ancrées dans la culture indienne. L’organisme médical a récemment introduit 17 nouvelles directives diététiques en partenariat avec l’Institut national de nutrition (NIN), visant à encourager des habitudes alimentaires plus saines dans toute l’Inde. Ces lignes directrices soulignent l’importance d’une alimentation variée et d’un mode de vie actif.

Tout en reconnaissant leur importance culturelle, les experts médicaux ont également mis en garde contre une consommation excessive de thé et de café en raison de risques potentiels pour la santé.

Les chercheurs de l’ICMR expliquent que le thé et le café « contiennent de la caféine, qui stimule le système nerveux central et induit une dépendance physiologique ».

Les directives mettent également en lumière la teneur en caféine des boissons populaires, notant qu’une tasse de 150 ml de café infusé contient 80 à 120 mg de caféine, le café instantané en contient 50 à 65 mg et le thé en contient 30 à 65 mg.

L’ICMR conseille un apport quotidien de seulement 300 mg de caféine.

L’organisme médical a également conseillé d’éviter le thé ou le café au moins une heure avant et après les repas, car ils contiennent des tanins, qui peuvent réduire l’absorption du fer dans l’organisme. Les tanins se lient au fer dans l’estomac, ce qui rend plus difficile l’absorption correcte du fer par le corps. Cela peut entraîner une carence en fer et des problèmes de santé comme l’anémie. Une consommation excessive de café peut également provoquer une hypertension artérielle et des irrégularités cardiaques, précise-t-on.

Boire du thé sans lait présente cependant divers avantages, tels qu’une meilleure circulation sanguine et un risque réduit de maladies telles que les maladies coronariennes et le cancer de l’estomac, indiquent les lignes directrices.

Ils ont également recommandé une alimentation riche en fruits, légumes, grains entiers, viandes maigres et fruits de mer, tout en limitant la consommation d’huile, de sucre et de sel.