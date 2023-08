Évitez (la plupart de) ces mini projecteurs ultra bon marché

80 $ chez Amazon En savoir plus YG300-Pro Projecteur ultra pas cher si vous devez vraiment 56 $ sur Amazon Elephas Jing Huier Un projecteur pour le prix d’un jeu vidéo

Pouvez-vous obtenir un projecteur pour moins de 100 $ ? Techniquement, oui. Ils existent. Sont-ils bons ? En un mot, non. Non ils ne sont pas. La plupart des projecteurs ultra bon marché sont à peine regardables. Cependant, nous avons trouvé un couple qui peut créer une image raisonnable de la taille d’un téléviseur, tant que vous les regardez dans une pièce sombre. La plupart meilleurs projecteurs nous passons en revue ici à CNET entre 500 $ et 1 500 $, mais si cela dépasse votre budget, vous pouvez regarder la télévision et des films à un prix aussi bas que 65 $. Si vous pouvez dépenser un peu plus, il y a quelques des joyaux pour quelques centaines de dollars.

Même jusqu’à 250 $ environ, AAXA P8 et le Vimgo P10, a étonnamment bien réussi dans mes tests de comparaison. Ils ont fourni de grandes images parfaitement regardables pour moins que le prix d’un téléphone pas cher.

Même parmi les projecteurs à moins de 100 $, certains sont nettement meilleurs que d’autres. Nous en avons testé plusieurs, en utilisant le même matériel de test et de mesure que nous utilisons pour évaluer les « vrais » projecteurs, et obtenu des résultats intéressants. Voici à quoi ils ressemblaient.

Geoffrey Morrison/Crumpe L’AuKing M8-F est une sorte d’option « la meilleure des pires » dans la catégorie des moins de 100 $. Ce n’est en aucun cas ce que nous appellerions bon, mais contre une concurrence assez abyssale, ce n’est décidément pas mal. Son rendement lumineux, son taux de contraste et sa couleur sont tous aussi bons, sinon meilleurs que les autres projecteurs ultra-budgétaires que nous avons testés. En savoir plus Vous recevez des alertes de prix pour AuKing M8-F

Geoff Morrison/Crumpe Dire que le Hision est l’un des meilleurs projecteurs de ce tour d’horizon est un peu trompeur. C’est l’un des le moins mauvais projecteurs dans ce tour d’horizon. Il peut créer une image regardable, la plupart du temps, et est suffisamment lumineux pour que cette image atteigne à peu près au moins la taille d’un téléviseur. C’est même une résolution de 1080p. Et ainsi finissent les superlatifs, tels qu’ils sont. L’image de l’AuKing M8-F est un peu meilleure, et c’est un peu moins cher, mais les deux sont bien meilleurs que les autres options ci-dessous. En savoir plus

Geoff Morrison/Crumpe Le YG300-Pro n’est pas bon. Il est deux fois moins lumineux que le Hision, a un rapport de contraste et une couleur pires (et cela veut dire quelque chose). Il partage bon nombre des mêmes problèmes, y compris une uniformité abyssale. Certaines couleurs, comme le rouge, sont très sous-saturées, ce qui donne une image froide et sans vie. C’est 720p, donc les pixels n’ont pas au moins la taille de pavés. En savoir plus Vous recevez des alertes de prix pour Meer YG300-Pro

Geoff Morrison/Crumpe L’Elephas JingHuier coûte la moitié du prix des options les plus « chères » de cette liste. Cependant, c’est facilement deux fois plus mauvais. En sa faveur, le design comporte un bouton de mise au point rond et convivial et un design incurvé plutôt agréable avec une façade jaune. Malheureusement, c’est le deuxième projecteur le plus sombre que nous ayons jamais examiné, produisant 33 lumens presque invisibles. L’image n’est pas la pire que j’ai vue, mais elle est si proche. En savoir plus Vous recevez des alertes de prix pour Elephas JingHuier

Geoff Morrison/Crumpe Le MissYou YG300 est très mauvais. Terrible. C’est sans aucun doute le pire projecteur, et probablement le pire écran, que j’aie jamais vu. L’image est un désordre maussade et sans joie de couleurs délavées et de tristesse. La couleur rouge est à peine une suggestion. Il émet suffisamment de lumière pour éclairer imperceptiblement une boîte à chaussures. Chacun de ses 23 lumens – le plus bas que j’aie jamais mesuré – semble avoir du mal à se frayer un chemin vers l’écran, puis s’en veut d’être là. L’examen du YG300 m’a fait remettre en question mes choix de vie en tant que critique de projecteur. En savoir plus Vous recevez des alertes de prix pour MissYou YG300

Il faut parler de qualité d’image

Geoff Morrison/Crumpe

Les projecteurs ci-dessus, à l’exception peut-être du Hision et de l’AuKing, ont l’air pire qu’à peu près n’importe quel téléviseur moderne, aussi bon marché soit-il. Vous devez absolument recalibrer vos attentes pour ce que vous obtenez ici. J’ai beaucoup utilisé le mot « regardable » dans ce guide qui se situe quelque part entre l’hyperbole généreuse et l’hyperbole de qualité olympique. Voici quelques raisons clés pour lesquelles :

Sortie de la lumière

Contraste

Couleur

Résolution

De toutes les manières mesurables, dépenser 150 $ de plus vous procurera un produit largement supérieur. Les meilleurs projecteurs bon marché que nous avons examinés sont nettement plus lumineux, plus beaux, plus précis et plus détaillés. Je déteste recommander à quiconque de payer plus pour quelque chose, mais dans ce cas, cela en vaut la peine. À moins que vous ne les considériez comme un jouet jetable, je vous conseillerais d’acheter autre chose ou d’économiser et d’obtenir quelque chose de mieux.

L’un des points de confusion compréhensibles concerne les spécifications et la commercialisation de ces projecteurs. Ils sont remplis de… dirons-nous, « des cadeaux pour la fiction » ? L’un d’eux revendique 8 000 lumens de luminosité. J’ai mesuré 141. Un autre a réclamé une résolution de 1080p. J’ai mesuré 240, qui est la même résolution que la bande VHS. Beaucoup de marketing déformera la vérité pour vous vendre un produit, mais ces descriptions de projecteurs étaient particulièrement mauvaises.

Pourquoi devriez-vous dépenser plus de 100 $ pour un projecteur

Je suis tout à fait d’accord pour dépenser le moins possible pour obtenir quelque chose de cool, ou du moins d’utile. Nous avons récemment passé en revue plusieurs projecteurs bon marché qui ne sont pas mauvais pour le prix. Ceux de cette rafle, cependant, ne sont décidément pas bons, même pour le prix. Ils sont exceptionnellement sombres, ils ne peuvent donc pas créer une très grande image, et il serait généreux d’appeler leur couleur et leur contraste « marginaux ».

Qu’est-ce que vous obtenez avec projecteurs un peu plus chers, à partir d’environ 250 $ ? La qualité de l’image est évidente, en termes de résolution, de détails et de couleurs, notamment. Dépenser même un peu plus vous donne beaucoup plus de lumière, ce qui signifie que l’image est plus facile à voir et que vous pouvez également créer une image plus grande. Certains ont des batteries intégrées afin qu’ils puissent fonctionner complètement sans fil. Enfin, de nombreux projecteurs plus chers ont un streaming intégré. Cela signifie qu’aucun appareil externe n’est nécessaire pour regarder Netflix.

Regarde ça: Comment acheter le meilleur projecteur de cinéma maison 05:32

Si vous envisagez d’avoir l’un de ces projecteurs à 100 $ à portée de main pour que les enfants regardent occasionnellement une émission dans une pièce sans téléviseur, le téléviseur est absolument une meilleure option. Il sera plus facile à utiliser, plus facile à regarder et visible avec les lumières allumées. Ce n’est même pas si différent en prix. Nous avons récemment repéré un accord sur un Téléviseur 32 pouces avec streaming intégré pour 90 $. C’est moins portable, certes, mais infiniment plus utile.

Si vous envisagiez ces projecteurs pour quelque chose de peu coûteux et portable pour le camping, le Meer et le MissYou peuvent techniquement fonctionner avec une batterie. Mais alors ils sont encore plus faibles, si vous pouvez le croire. Ne vous attendez pas à créer une image beaucoup plus grande que le plus petit des téléviseurs. Si cela ne dépasse pas votre budget, quelque chose comme le AAXA P8 est beaucoup plus lumineux, ou le Anker Mars II Pro ce qui est bon pour un peu plus.

Geoff Morrison/Crumpe

Comment CNET teste-t-il les projecteurs à petit budget ?



De la même manière que nous testons des projecteurs plus chers. Pour plus de détails, découvrez comment nous testons les projecteurs.

FAQ sur les projecteurs ultrabudgétaires

Ces projecteurs ultra-bon marché fonctionnent-ils vraiment ? Étonnamment, oui! Pas bien, attention, mais ils créent une image sur une surface plane pour 100 $ ou moins.

Pouvez-vous diffuser Netflix sur l’un de ces projecteurs ? Oui, mais avec quelques mises en garde importantes. De manière générale, le moyen le plus simple de diffuser sur ceux-ci consiste à utiliser une clé de diffusion connectée à leurs entrées HDMI, ce qui fonctionne. Ces projecteurs n’ont pas d’applications intégrées, malgré leurs images marketing qui impliquent le contraire. Ne vous attendez pas à pouvoir refléter l’écran de votre téléphone et à regarder Netflix de cette façon. Il existe des restrictions de protection contre la copie qui rendent cela peu susceptible de fonctionner.

Puis-je connecter une console de jeu (Xbox, PlayStation, etc.) ? Techniquement, oui, tout ce qui a une connexion HDMI devrait fonctionner. Cela dit, il convient de noter qu’à l’exception du Hision et AuKing, ce sont des projecteurs extrêmement sombres. Vous ne pourrez pas voir grand-chose, voire rien, avec les lumières allumées. Même avec les lumières éteintes, une image de 50 pouces sera toujours difficile à voir.

Oui et non. Vous n’avez techniquement pas besoin d’écran. Toute surface lisse et plane fonctionnera. Un écran améliorera l’image, cependant, car ils n’ont généralement pas de texture, et beaucoup peuvent refléter plus de lumière vers l’endroit où vous êtes assis et moins ailleurs. Cela signifie que le projecteur semblera un peu plus lumineux. Cela dit, un écran ne fera pas ressembler un projecteur à 35 $ à un projecteur à 3 500 $, ou probablement même à un projecteur à 350 $. Si vous avez le budget pour ajouter un écran, vous feriez probablement mieux d’acheter un meilleur projecteur maintenant et d’économiser pour un écran plus tard.

En plus de couvrir la télévision et d’autres technologies d’affichage, Geoff fait des visites photographiques de musées et d’endroits sympas à travers le monde, y compris des sous-marins nucléaires, des porte-avions massifs, des châteaux médiévaux, des road trips épiques de 10 000 milles, et plus encore. Découvrez Tech Treks pour toutes ses tournées et aventures.

Il a écrit un roman de science-fiction à succès sur les sous-marins de la taille d’une ville et un suite. Vous pouvez suivre ses aventures sur Instagram et son Chaîne Youtube.