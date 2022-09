Cette histoire fait partie So Money (abonnez-vous ici)une communauté en ligne dédiée à l’autonomisation et aux conseils financiers, dirigée par CNET Editor at Large et l’animateur de podcast So Money Farnoosh Torabi.

Les plans “Achetez maintenant, payez plus tard” comme Affirm, Afterpay et Klarna sont entrés en scène il n’y a pas si longtemps, gagnant en popularité au début de la pandémie. Leur prémisse est convaincante – un moyen simple et sans intérêt de payer des achats en ligne en plusieurs versements (généralement quatre). Même Apple se lance dans cette industrie d’un milliard de dollars.

Ce n’est pas le premier produit financier élégant commercialisé comme un moyen d’aider les millions d’Américains à vivre d’un chèque de paie à l’autre et qui luttent pour payer le coût de la vie. Mais à mon avis, ce n’est qu’un autre effort des développeurs fintech, des responsables marketing et des titulaires de MBA pour faire de l’argent rapidement aux dépens d’un groupe de consommateurs vulnérables.

Le site Web d’une société BNPL affirme qu’il peut vous aider à “obtenir les choses que vous aimez sans casser votre budget”. Un autre promet que “le bien-être financier est à portée de main”.

Je vous demande pardon.

Les plans de BNPL sont semés d’embûches financières dont on ne parle pas assez souvent. Ces plans ne vous récompensent pas avec des augmentations de pointage de crédit pour les paiements en temps opportun. Au lieu de cela, la plupart diront simplement votre score si jamais vous payez en retard. Les frais de retard de la BNPL ont également tendance à être beaucoup plus élevés que ceux facturés par les cartes de crédit, selon un Papier de Harvard.

Daniel Harvey Gonzalez/Getty Images



Quant au « bien-être financier », les chercheurs de JD Puissance ont constaté que les plans BNPL permettent aux jeunes clients de dépenser plus facilement. La Bureau de protection des finances des consommateurs étudie également les plans de BNPL pour leur potentiel à conduire à une accumulation de dettes, ainsi que leurs vagues divulgations et pratiques de collecte de données.

Mais les BNPL décollent – et on estime qu’ils récolter quelque 40 milliards de dollars d’ici 2030 — parce qu’il y a un terrain fertile comme jamais auparavant. Les salaires ont pris du retard l’inflation, les taux d’intérêt augmentent et les travailleurs indépendants et contractuels, une part croissante de la population active, ne voient souvent pas de chèque de paie pendant des mois. Il n’est pas surprenant que de nombreux consommateurs aient besoin d’alternatives de paiement offrant de la flexibilité. Et ils n’utilisent pas les plans de BNPL pour acheter des choses non essentielles comme de nouveaux vêtements et des billets de concert. Ils les utilisent pour sécuriser nécessités quotidiennes comme la nourriture et l’épicerie. Cela en dit long.

De plus, les plans BNPL apparaissent souvent au moment où nous sommes au plus bas – au point de vente. Moqués par le fait de pouvoir payer ce qui se trouve dans notre panier d’achat en ligne en plusieurs versements, nous avons rapidement écarté tout doute quant à l’achat.

Quand je grandissais, il y avait un concept similaire. Dans les années 1980, ma mère a utilisé des plans de mise de côté pour payer mes vêtements de rentrée scolaire sur 45 ou 60 jours. Mais il y avait de grandes différences avec la mise de côté. D’une part, son profil de crédit n’a jamais été touché par un retard de paiement. Et puisque la mise de côté signifiait que vous n’obteniez pas votre marchandise tant que vous n’aviez pas entièrement payé, si ma mère n’a pas payé le solde de ces jeans Jordache, ils ne sont pas revenus à la maison avec nous.

Si vous pensez que vous ne serez pas en mesure de payer la totalité d’un article dans les délais prévus, pensez-y à deux fois avant d’utiliser un plan BNPL. Si vous optez pour cette option, assurez-vous de consulter les termes et conditions pour vous assurer que vous comprenez le calendrier de remboursement et les frais de retard et intérêts qui pourraient suivre. De plus, ne présumez pas qu’il n’y a pas de meilleur moyen d’obtenir le soutien financier et l’accès au crédit dont vous avez besoin. La Fondation nationale du conseil en crédit est une organisation à but non lucratif qui propose des consultations gratuites sur le budget et la dette. Ce site Web peut vous connecter à une banque communautaire ou à une coopérative de crédit avec des programmes qui peuvent également vous aider.

