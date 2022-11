Évitez ces phrases « loufoques » qui agacent vos collègues

Voici les 10 jargons professionnels les plus ennuyeux à éviter selon Créateur de CV et des conseils pour mieux communiquer au travail :

Certains mots à la mode au bureau sont plus flagrants que d’autres – c’est du moins selon Créateur de CV qui a récemment demandé à plus de 4 500 personnes quels mots à la mode en entreprise ils considéraient comme insupportablement irritants.

Selon une étude de janvier 2022, 63 % des professionnels en activité trouvent cela “dérangeant” lorsque leurs collègues utilisent le jargon du lieu de travail dans leur communication, et 78 % ont déclaré s’être arrêtés de parler ou d’envoyer des messages pour éviter d’utiliser le jargon. Enquête sur les marges de 2 000 travailleurs à distance et hybrides aux États-Unis

Ces phrases de jargon sont particulièrement rebutantes car elles sont vagues et peuvent souvent apparaître comme passives agressives, a déclaré Dawid Wiacek, coach de carrière et de direction, à CNBC Make It.

“Le mot lui-même peut être inoffensif, mais selon la dynamique de pouvoir entre les deux personnes qui communiquent et le contexte dans lequel il est utilisé, il peut être vraiment nocif – ou carrément loufoque”, explique-t-il.

Prenons l’exemple de « faire le tour » : c’est sans doute l’une des expressions les plus populaires dans la langue vernaculaire de notre lieu de travail, mais elle est généralement utilisée lorsque « vous n’avez rien de productif à ajouter à la conversation ou lorsque vous ne voulez vraiment pas traiter avec quelque chose dans l’instant », note LaShawn Davis, consultant en ressources humaines à Atlanta.

Wiacek souligne également que les idiomes et autres jargons peuvent exclure ceux qui travaillent en dehors de leur langue maternelle et les personnes ayant des passe-temps différents de ceux de leurs collègues. Par exemple, un jargon lié au sport comme « c’est un coup de circuit » ou « sortez du parc » peut être déroutant pour quelqu’un qui ne regarde pas le baseball, tout comme des idiomes comme « organisez cette conversation » ou « sur le dos » peuvent l’être. inconnu des anglophones non natifs.

D’autres phrases se traduisent par des critiques à peine voilées du travail de quelqu’un.

“Lorsque nous célébrons une victoire ou complimentons quelqu’un pour un travail bien fait, nous ne l’encourageons jamais à” s’approprier “”, déclare Davis. “Cette phrase est toujours utilisée sur un ton négatif, cela implique que vous devez assumer plus de responsabilités ou travailler plus dur.”

Dans ces situations, il est préférable de donner à la personne des commentaires spécifiques sur ce qu’elle peut améliorer et d’exprimer votre appréciation pour le travail qu’elle accomplit, qu’il réponde ou non à vos attentes, suggère Davis.

Selon Jaime DeLanghe, responsable principal de la gestion des produits chez Slack, la meilleure approche pour améliorer la communication avec vos collègues est la plus simple : demandez à vos collègues quelles sont leurs préférences en matière de communication.

“La façon dont nous travaillons les uns avec les autres a changé et adapter nos styles est devenu un signe de respect de base sur le lieu de travail”, a-t-elle déclaré à CNBC Make It plus tôt cette année. “N’ayez pas peur de parler et de demander à communiquer différemment ou à prendre l’initiative de vous assurer que vous correspondez de la meilleure façon possible avec vos pairs.”

