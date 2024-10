Évitez ces 9 erreurs courantes de photographie sur smartphone pour de meilleures photos

La photographie sur smartphone a parcouru un long chemin, donnant à presque tout le monde la possibilité de capturer des images époustouflantes avec un appareil qu’il transporte quotidiennement. Mais malgré toutes les avancées technologiques, il existe encore des erreurs courantes qui peuvent vous empêcher d’obtenir les meilleurs clichés possibles.







1 Trop compter sur le mode automatique

Bien que les paramètres automatiques de l’appareil photo de votre smartphone soient pratiques, compter uniquement sur le mode automatique peut limiter votre contrôle sur l’image finale. Le mode automatique ajuste tout pour vous, ce qui peut être utile dans certains cas, mais cela signifie également que vous laissez les décisions importantes, comme l’exposition, la balance des blancs et la mise au point, aux algorithmes de votre téléphone.





Par exemple, si vous photographiez dans des conditions d’éclairage difficiles, votre appareil photo risque de ne pas exposer la scène comme vous le souhaiteriez, ce qui entraînerait des reflets délavés ou des ombres trop sombres. Le passage aux commandes manuelles vous permet d’ajuster des paramètres tels que l’ISO et la vitesse d’obturation pour gérer plus efficacement un éclairage difficile et obtenir une photo qui ressemble à ce que vous souhaitez.

Toutes les applications d’appareil photo natives pour smartphone ne vous permettent pas de prendre des photos en mode manuel, c’est là qu’interviennent les applications d’appareil photo tierces. Les applications d’appareil photo tierces telles que ReLens et Pro Camera vous donnent accès au triangle d’exposition : ISO, vitesse d’obturation et ouverture. – vous permettant d’affiner vos photos et de capturer des scènes telles que vous les voyez, plutôt que telles que votre téléphone les interprète.

2 Zoomer au lieu de se rapprocher





L’une des plus grandes erreurs que font les gens en photographie sur smartphone est de s’appuyer sur le zoom numérique pour se rapprocher de leur sujet. Contrairement au zoom optique, qui utilise l’objectif de l’appareil photo pour agrandir l’image, le zoom numérique recadre et agrandit simplement l’image, entraînant une perte notable de qualité et de netteté.

Au lieu de zoomer, rapprochez-vous physiquement de votre sujet autant que possible. Cela garantit que vous utilisez la pleine résolution de votre appareil photo et que vous conservez un maximum de détails. Si se rapprocher n’est pas une option, il est préférable de prendre la photo et de la recadrer plus tard pendant le montage pour conserver une qualité d’image supérieure.

3 Oublier de nettoyer votre objectif

Les objectifs des smartphones sont constamment exposés à la poussière, aux empreintes digitales et aux taches puisque nous transportons nos téléphones partout. Un objectif sale peut rendre vos photos floues, floues ou manquant de contraste, et de nombreuses personnes ne s’en rendent compte que lorsqu’elles comparent leurs photos à des photos plus propres et plus nettes.





Avant de prendre une photo, prenez l’habitude d’essuyer rapidement l’objectif avec un chiffon doux et propre ou même avec votre chemise (à condition qu’elle ne soit pas rugueuse). Cette petite étape peut considérablement améliorer la clarté de vos images et éviter cet aspect doux et brumeux qui peut résulter de la saleté de l’objectif.

4 Prendre trop peu de photos

L’un des avantages de la photographie numérique est que vous pouvez prendre autant de photos que vous le souhaitez sans craindre de manquer de pellicule. Pourtant, beaucoup ne prennent encore qu’une ou deux photos et espèrent que tout ira pour le mieux. Cette approche peut conduire à des opportunités manquées ou à des photos de mauvaise qualité, en particulier lors de la capture d’un instant fugace ou dans un éclairage difficile.





Au lieu de cela, prenez plusieurs photos sous des angles légèrement différents ou avec des réglages variés. Cela vous donne plus d’options parmi lesquelles choisir lorsque vous examinerez vos photos ultérieurement. N’ayez pas peur d’expérimenter : parfois, la meilleure photo est celle à laquelle vous ne vous attendiez pas.

5 Ne pas prêter attention à l’éclairage

L’éclairage peut faire ou défaire une photo, mais c’est l’un des aspects les plus négligés de la photographie sur smartphone. De nombreuses personnes prennent des photos sans se demander d’où vient la lumière ni comment elle affecte leur sujet. Un mauvais éclairage peut provoquer des ombres indésirables, une surexposition ou un aspect terne sur vos photos.

Danny Maiorca/MakeUseOf





Pour améliorer vos clichés, faites toujours attention à la lumière. La lumière naturelle est généralement la plus flatteuse, alors essayez de photographier pendant « l’heure d’or », lorsque la lumière est douce et chaude. Si vous photographiez à l’intérieur, placez-vous près d’une fenêtre pour un éclairage plus uniforme. Évitez les éclairages zénithals intenses, sauf si vous recherchez un effet dramatique, et expérimentez différents angles pour voir comment la lumière interagit avec votre sujet.

6 Utiliser le flash pour chaque situation de faible luminosité

De nombreux utilisateurs de smartphones utilisent instinctivement le flash lors de prises de vue dans des conditions de faible luminosité. Bien que le flash puisse être utile, sa surutilisation conduit souvent à un éclairage dur et peu flatteur qui peut effacer les couleurs et créer des ombres peu attrayantes. Au lieu de vous fier au flash, explorez des méthodes alternatives pour améliorer vos photographies en basse lumière.

Essayez d’augmenter votre paramètre ISO, si votre application appareil photo le permet, ce qui peut aider à éclaircir vos images sans avoir besoin de flash. De plus, recherchez les sources de lumière disponibles, comme des lampes ou des lampadaires, pour éclairer votre sujet plus naturellement.





Jowi Morales/MakeUseOf

Si possible, utilisez un trépied ou posez votre téléphone sur une surface stable pour éviter que l’appareil photo ne tremble lors d’expositions plus longues. Cela vous permettra de capturer plus de détails sans la dureté d’un flash intégré.

7 Abuser du HDR

La plage dynamique élevée (HDR) est une fonctionnalité fantastique qui permet de capturer une plus large gamme de tons dans vos photos, en particulier dans des situations d’éclairage difficiles. Cependant, une utilisation trop fréquente ou inappropriée du HDR peut conduire à des images peu naturelles et trop traitées. Il en résulte souvent un aspect « faux », où les couleurs semblent sursaturées et les détails dans les ombres et les hautes lumières deviennent exagérés.





Au lieu de passer par défaut au HDR pour chaque prise de vue, réfléchissez aux moments où cela est vraiment nécessaire. Le HDR fonctionne mieux dans les scènes à contraste élevé, comme les paysages avec un ciel clair et des premiers plans sombres, mais peut être excessif pour les scènes plus simples. Utilisez-le de manière sélective et examinez les résultats pour vous assurer que vos images conservent un aspect naturel tout en bénéficiant de l’effet HDR.

8 Sauter les règles de composition

Danny Maiorca/MakeUseOf

Une bonne composition est essentielle pour créer des photographies attrayantes et visuellement attrayantes, mais de nombreux utilisateurs de smartphones l’ignorent. Se fier uniquement à son instinct aboutit souvent à des clichés mal cadrés et sans impact. Se familiariser avec les règles de composition de base, telles que la règle des tiers, les lignes directrices et le cadrage, peut améliorer considérablement votre photographie.





Par exemple, la règle des tiers suggère de diviser votre cadre en une grille de neuf parties égales et de placer votre sujet le long de ces lignes ou à leurs intersections pour une composition plus équilibrée. De même, les lignes directrices, comme les routes ou les clôtures, peuvent guider l’œil du spectateur vers le sujet principal. N’hésitez pas à expérimenter différents angles et perspectives pour découvrir des compositions qui mettent au mieux en valeur votre sujet.

9 Ne pas utiliser le mode rafale pour les photos d’action

Capturer des photos d’action peut être délicat, surtout si votre sujet se déplace rapidement. Il est facile de commettre l’erreur de prendre une seule photo en espérant obtenir un cliché parfait, mais cette méthode conduit souvent à des opportunités manquées. Pour augmenter vos chances de capturer ce moment idéal, profitez du mode rafale de votre téléphone.





Le mode rafale vous permet de prendre une série rapide de photos en succession rapide, vous donnant ainsi plus de chances de figer l’action au bon moment. Ceci est particulièrement utile pour les sports, les animaux domestiques ou les enfants en mouvement. Une fois que vous avez capturé la rafale, vous pouvez parcourir les images pour trouver celle avec la meilleure composition et la meilleure clarté.

La photographie sur smartphone peut sembler simple, mais éviter ces erreurs courantes peut améliorer considérablement vos compétences et améliorer la qualité de vos images. Ces conseils peuvent vous aider à tirer le meilleur parti des capacités de votre smartphone et à donner vie à votre vision créative.