Évitez ces 5 phrases passives-agressives qui « irritent » le plus les gens, selon un spécialiste de la parole

Les communicants les plus performants vont droit au but et évitent ces phrases qui ne servent qu’à irriter l’auditeur :

Mais lorsque vous envoyez des messages contradictoires en omettant d’être direct, les problèmes et les tensions peuvent ne pas être résolus et les gens font des suppositions sur ce que vous ressentez. Ils peuvent même perdre le respect pour vous.

La logique paresseuse et égoïste derrière cela est que si vous dites aux gens à l’avance que vous allez être grossier, c’est normal d’aller de l’avant et de le faire. Faux.

Parfois, c’est juste une autre phrase pour “Ouais, d’accord”. Mais la version sarcastique signifie quelque chose de différent : “Tais-toi, je t’ai entendu” ou “Tu es ennuyeux, laisse-moi tranquille.”

Le sarcasme est la forme la plus évidente d’agression passive, et peut-être la plus blessante. Votre auditoire n’a peut-être aucune idée que vous êtes contrarié, et encore moins Pourquoi tu es vexé. Vous ne faites que leur décharger de vos sentiments avec peu de contexte.

Que dire à la place : Examinez pourquoi vous êtes contrarié. Ensuite, essayez de dire : « je suis désolé si j’ai l’air ennuyé. J’ai du mal avec ce devoir » ou « je suis stressé parce que j’ai déjà deux échéances aujourd’hui ».