Évitez ces 5 drapeaux rouges de l’argent si vous voulez faire fructifier votre patrimoine

Pour vous mettre dans la meilleure situation financière possible, vous aurez probablement besoin de conseils personnalisés pour vous assurer que vous faites les bons choix, même s’ils semblent différents de ceux de vos pairs. Mais il y a encore beaucoup d’habitudes et d’attitudes en matière d’argent que beaucoup d’entre nous partagent et qui pourraient vous empêcher de vous sentir en sécurité financièrement ou de devenir riche. Voici cinq drapeaux rouges que les experts en argent voient lors de la création de plans financiers pour leurs clients, et ce qu’il faut rechercher si vous voulez être plus intelligent avec votre propre argent.

1. Vivre au-dessus de vos moyens

Savez-vous vraiment combien vous dépensez chaque mois ? Si c’est plus que ce que vous pouvez réellement vous permettre, c’est un drapeau rouge. Chaque planificateur financier et gestionnaire de patrimoine avec CNBC Make It a souligné à quel point il est courant que les nouveaux clients recherchent des conseils sans vraiment savoir combien d’argent entre et sort chaque mois. Plus, les jeunes peuvent être particulièrement susceptibles de dépenser trop, explique Emily Safford, planificatrice financière certifiée et conseillère en patrimoine chez Girard, une division Univest Wealth, basée en Pennsylvanie, à CNBC Make It. Elle voit souvent des jeunes se concentrer sur les articles de créateurs et s’efforcer de préserver les apparences, « mais à l’arrière, vous pourriez vraiment vous serrer financièrement pour le faire », dit Safford. « [Credit card debt] peut faire boule de neige et devenir incontrôlable très rapidement et quand tu es jeune, tu te mets vraiment dans une position désavantageuse pour aller de l’avant. » Non seulement les achats quotidiens peuvent s’additionner, mais vous pouvez également vous concentrer sur des articles coûteux, comme un mariage ou une maison. Bien que vous ne paierez probablement pas tout en espèces à ces occasions, Safford recommande de vous assurer que vous pouvez continuer à respecter toutes vos autres obligations financières, telles que l’épargne pour la retraite. « C’est vraiment facile de tomber dans [a mindset of] « OK, laissez-moi mettre tout le reste en pause et me concentrer uniquement sur cet objectif et ne rien épargner et peut-être réduire ma contribution à l’épargne-retraite au travail », et des choses comme ça », dit Safford. « Mais cela revient à s’assurer que vous vivez selon vos moyens et que vous pouvez tout faire en même temps, si possible. »

2. Laisser vos émotions vous gêner

L’argent peut être un sujet très émotif pour les gens. Pour le consommateur moyen, des émotions telles que l’évitement et la honte peuvent compliquer la résolution des problèmes financiers sous-jacents. « Beaucoup d’individus portent beaucoup de culpabilité qu’ils ne gèrent pas [money] parfaitement eux-mêmes « , a déclaré Annette VanderLinde, directrice de la clientèle chez Liberty Wealth Advisors, une société Prime Capital Investment Advisors, à CNBC Make It. « Parfois, cette émotion négative peut être un obstacle pour simplement aller de l’avant en cherchant de l’aide. » Safford ajoute que les gens ont souvent du mal à obtenir de l’aide pour leurs finances ou à prendre des mesures par eux-mêmes parce qu’ils « ne veulent peut-être pas faire face à la réalité de leur situation en ce moment ». Mais vous n’êtes pas obligé de changer toute votre vie en un jour. Il faudra du temps pour devenir bon avec l’argent, et cela peut prendre encore plus de temps pour résoudre les problèmes qui se sont accumulés au fil du temps, tels que la dette de carte de crédit ou de mauvaises habitudes de consommation. « Là [are] il y a tellement d’avenues différentes maintenant que vous pouvez trouver des conseils et je dirais de commencer par petits pas », dit Safford. « Toute la conversation sur le bien-être financier est tellement écrasante, il y a tellement d’éléments différents. Commencez par utiliser une application pour suivre votre budget, puis partez de là. »

3. Ne pas travailler avec le bon professionnel

Vous n’aurez peut-être pas besoin d’embaucher un planificateur professionnel tout de suite, mais un CFP, un conseiller en patrimoine ou un autre expert peut vous aider à trouver le meilleur plan pour votre argent et vous aider à éviter les mauvais conseils. « Si vous ne vous sentez pas en confiance et que vous vous sentez dépassé, c’est le moment idéal pour demander l’aide d’un planificateur », déclare VanderLinde. « Retenez leurs services et ils vous remettront sur la bonne voie et vous mettront sur la voie du succès. » Mais attention : vous pouvez repérer un certain nombre de signaux d’alarme lorsque vous recherchez le bon professionnel de la finance. VanderLinde recommande de poser au moins les trois questions suivantes à votre planificateur potentiel : Êtes-vous fiduciaire? Un fiduciaire enregistré est légalement mandaté pour agir dans votre meilleur intérêt. Ainsi, bien qu’une personne puisse s’appeler un conseiller financier, si elle n’est pas un fiduciaire, elle peut être plus axée sur vous pour acheter des produits ou prendre des décisions financières qui profitent au conseiller plutôt qu’à vous, le client. Quel genre de frais facturez-vous? « Cela devrait être facile à répondre et non voilé par beaucoup de confusion ou de mystère », déclare VanderLinde. Certains conseillers facturent un pourcentage des actifs qu’ils gèrent pour vous tandis que d’autres facturent un taux horaire ou annuel fixe. L’un ou l’autre peut être meilleur pour votre situation, mais vous voudrez être clair à ce sujet dès le départ. Quel est votre style de management ? Une fois que vous savez qu’il s’agit d’un conseiller réputé, vous voudrez voir si vos idéologies financières correspondent. Demandez au planificateur potentiel sa méthodologie et son approche d’investissement pour voir si cela résonne avec vous, dit VanderLinde. Et si vous avez eu une expérience négative avec un planificateur, ne laissez pas cela vous empêcher d’essayer de trouver quelqu’un d’autre qui peut réellement vous aider. Fernando Reyes, CFP chez EP Wealth Advisors basé à Torrance, en Californie, compare la recherche du bon conseiller à la datation, et suggère que vous vous tourniez vers vos pairs de confiance pour demander des recommandations. Bien que vous puissiez certainement « rendre un rendez-vous à l’aveugle » avec un conseiller et déterminer à partir de là s’il s’agit d’un bon match, « avoir quelqu’un en qui vous avez confiance qui a déjà travaillé avec [the advisor] et avoir confiance qu’ils ont déjà contrôlé cette personne est un long chemin », dit-il.

4. Être désorganisé

La technologie a supprimé une grande partie des démarches liées à la gestion des finances personnelles, mais cela peut vous aider encore plus à perdre la trace de votre argent. Reyes utilise l’exemple de l’équilibrage d’un chéquier pour illustrer les avantages et les inconvénients de la gestion de l’argent numérique. Lorsque les gens utilisaient des chéquiers, « vous deviez comptabiliser physiquement dans un grand livre chaque transaction », explique Reyes. Mais avec la gestion de l’argent numérique, c’est fait pour vous. « Les gens ne regardent même pas leurs relevés de carte de crédit ou leurs relevés bancaires pour voir ce qui se passe. » Ce ne sont pas seulement vos dépenses quotidiennes non plus. À mesure que vous vieillissez, il peut y avoir plus de comptes à suivre. Faites un inventaire de routine pour vous assurer que vous savez où tout se trouve et que vous y avez toujours accès. Cela vaut pour Comptes 401(k) à d’anciens emplois, cartes de crédit que vous n’utilisez pas fréquemment ou autres anciens fonds d’épargne et d’investissement.

5. Procrastiner