Évitez ces 5 activités pendant un orage, dit le météorologue

Lorsqu’il pleut dehors et que le tonnerre suit, il est probable que la foudre soit assez proche derrière et il y a des endroits où vous ne devriez pas être pour votre propre sécurité – principalement à l’extérieur.

“Lorsque le tonnerre gronde, rentrez à l’intérieur et restez-y pendant 30 minutes après le dernier coup de tonnerre”, conseille le National Weather Service dans son règles de sécurité foudre. Le plus grand dommage potentiel pendant un orage est la foudre.

Vous pourriez penser qu’être frappé par la foudre n’est possible que si vous êtes à l’extérieur et que vous êtes complètement en sécurité tant que vous êtes à la maison, mais ce n’est pas toujours le cas, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes.

L’agence rapporte qu'”environ un tiers des blessures causées par la foudre surviennent à l’intérieur”.

Et bien que vous ayez peut-être vu dans les nouvelles des conseils contre la douche pendant un orage, il y a d’autres activités que vous devriez éviter de faire à la maison jusqu’à ce qu’un orage passe également, selon John Homenuk, météorologue et fondateur de Météo du métro de New York.