Éviter les erreurs de distribution minimales requises par le compte de retraite

Il vous reste environ un mois pour vous assurer de bien faire les choses en ce qui concerne les retraits obligatoires des comptes de retraite.

Les distributions minimales requises, ou RMD comme on les appelle, sont des montants annuels qui doivent être retirés à partir de l’année où vous atteignez l’âge de 72 ans – à partir de 70 ans et demi avant l’entrée en vigueur du Secure Act en 2020. Les RMD s’appliquent aux plans 401 (k) – à la fois traditionnels et Roth – et des plans de travail similaires, ainsi que la plupart des comptes de retraite individuels. Les Roth IRA ne nécessitent aucun retrait avant le décès du titulaire du compte.

Alors que la plupart des retraités retirent plus que ce qu’ils sont tenus de faire, c’est-à-dire qu’ils ont besoin du revenu, d’autres doivent s’assurer qu’ils calculent leur RMD avec précision et suivent les différentes règles qui s’appliquent. Se tromper pourrait signifier faire face à une pénalité fiscale de 50% sur le montant qui aurait dû être retiré mais qui ne l’a pas été.

Sachez que même si le marché boursier est en baisse cette année, vos RMD sont basés sur le solde de chaque compte éligible au 31 décembre de l’année précédente. Donc, pour vos RMD 2022, cela signifie le solde de fin d’année 2021.

“Beaucoup de gens ont pris des coups [in the stock market] cette année, et donc la question est : ‘Est-ce que j’obtiens une pause parce que mon solde a tellement baissé ?’ Et la réponse est non », a déclaré Ed Slott, CPA et fondateur d’Ed Slott and Co.