Saviez-vous que le légume vibrant, pourpre-rougeâtre, la betterave est si riche en nutriments qu’elle peut facilement être présentée comme le titan des superaliments!

Ce légume issu de la même famille de blettes et d’épinards offre des avantages étonnants pour la santé lorsqu’il est consommé cru ou cuit. La betterave ou comme communément appelée betterave sont fortement dotées des bienfaits de la nature; en raison de la présence de certains composés et minéraux, les betteraves présentent des propriétés médicinales. Par conséquent, inclure les betteraves dans votre plan de repas serait une décision judicieuse.

Parcourez certains des avantages de la consommation de betterave et consommez-la pour récolter sa valeur nutritionnelle exceptionnelle:

Garde l’inflammation à distance

Les betteraves sont chargées de phytonutriments appelés bétalaïnes, ce qui est à l’origine de la présence abondante d’antioxydants en eux. En raison de ses propriétés anti-inflammatoires, l’inflammation chronique est évitée. Il a été démontré que la consommation de betterave soulage la douleur dans l’arthrose.

Renforce le système digestif

Les betteraves sont d’excellentes sources de fibres alimentaires. Une tasse de betterave contient de la glutamine, des acides aminés, 3,4 grammes de fibres, ce qui est excellent pour la santé de votre intestin, atténuant ainsi la constipation, les maladies inflammatoires de l’intestin, la diverticulite, réduisant le risque de cancer du côlon; et stimuler le métabolisme. Bien que faible en calories, la consommation de betteraves vous permet également de rester rassasié plus longtemps.

Renforce la santé du cerveau

Les nitrates présents dans les betteraves améliorent la fonction cognitive. Il aide à dilater les vaisseaux sanguins et assure une augmentation du flux sanguin vers le cerveau, contribuant ainsi au bon fonctionnement du cerveau.

Contrôle la pression artérielle

Encore une fois, ce sont les nitrates alimentaires présents dans les betteraves qui garantissent une bonne santé cardiaque. Ils sont incroyables pour abaisser la tension artérielle, protéger des crises cardiaques et d’autres maladies cardiaques.

Possède des propriétés anticancéreuses

Étant riches en fibres, les betteraves facilitent la génération de globules blancs qui éradiquent toute croissance cellulaire anormale. Les betteraves regorgent de vitamine B6, C, d’acide folique, de potassium, de magnésium, de protéines, de fer, de phosphore. Ainsi, vos besoins globaux en nutriments sains sont pris en charge par les betteraves. De plus, l’extrait de betteraves diminue la division et la croissance des cellules tumorales.

Que vous souhaitiez avoir une salade de betteraves, du jus ou une trempette de betteraves, ou ses feuilles, peu importe la façon dont vous souhaitez la consommer; assurez-vous simplement de l’ajouter positivement à votre repas.