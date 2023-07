Évincer Pat Fitzgerald pourrait enterrer Northwestern pendant une génération

Le moment culminant de la carrière d’entraîneur de Pat Fitzgerald est survenu alors que les secondes s’écoulaient avant la mi-temps du match de championnat Big Ten 2020.

Le demi défensif de première année du Nord-Ouest Brandon Joseph a décroché une interception à une main du quart-arrière de l’Ohio State Justin Fields pour conserver une avance de 10-6. Fitzgerald a mené ses Wildcats exubérants dans le vestiaire, et Northwestern a eu une chance légitime de remporter le titre Big Ten.

« Vous n’auriez pas pu préparer une meilleure première mi-temps pour Pat Fitzgerald et ces Northwestern Wildcats », a déclaré Joel Klatt, analyste de Fox, alors que Fitzgerald remontait le tunnel du Lucas Oil Stadium. Les Wildcats n’avaient pas assez d’offensive pour provoquer la surprise dans une défaite de 22-10. Mais cela a montré que la défense d’élite de Fitzgerald pouvait contrecarrer une attaque de haut niveau et rivaliser avec un prétendant au titre national.

Trois ans plus tard, cette performance s’est dissipée en vapeur s’élevant d’une bouilloire bouillante. Il existe quelque part, mais il est méconnaissable. C’est une métaphore de ce à quoi nous assistons aujourd’hui à Evanston. Fitzgerald, qui avait une fiche de 110-101 en 17 saisons, a été licencié lundi à la suite d’une enquête sur le bizutage. Initialement, Fitzgerald a reçu une suspension non payée de deux semaines, mais après que le Daily Northwestern ait rapporté les allégations odieuses du lanceur d’alerte, le président de Northwestern, Michael Schill, a déclaré qu’il « avait peut-être commis une erreur en pesant la sanction appropriée pour l’entraîneur Fitzgerald ». Ces allégations ont depuis été corroborées par 11 témoins oculaires, et Schill a renvoyé la plus grande figure de l’histoire de l’athlétisme du Nord-Ouest.

Le football vient à juste titre en deuxième position dans une décision comme celle-ci. Laissez cette phrase mariner un instant par elle-même pour éviter toute fausse équivalence. Mais en tant que mouvement de football, évincer Fitzgerald pourrait enterrer les Wildcats sur le terrain pendant une génération. Il a le potentiel de ramener le nord-ouest à son ère de fond des années 1970 et 1980. En fait, il est plus probable qu’improbable que Northwestern ait du mal à rivaliser pour la prochaine décennie ou peut-être plus.

Le programme avait une tendance à la baisse au cours des deux dernières saisons et des facteurs hors de son contrôle rendaient encore plus difficile la compétition dans le Big Ten. Depuis le début de la saison 2021, les Wildcats avaient une fiche de 4-20 au total (2-16 dans le Big Ten), dont un 1-11 en 2022 – le pire du programme depuis 1989. Et c’est avec quatre choix de repêchage de la NFL en 2023 sur leur liste.

Malgré son emplacement merveilleux le long du lac Michigan au nord de Chicago, Northwestern est désavantagé par rapport à ses frères Big Ten. Il a des inscriptions beaucoup plus petites, des conditions d’admission plus rigides et sa fréquentation à domicile est au mieux maigre. Il n’y a pas d’endroit plus difficile pour gagner dans le Big Ten, et c’est plus difficile aujourd’hui qu’il y a cinq ans. Il existe un portail de transfert avec un mouvement de joueur pratiquement illimité. NIL fournit un revenu aux athlètes, et certaines écoles ont un bassin de donateurs plus dynamique que d’autres. Les problèmes n’allaient qu’empirer pour Northwestern, même avec Fitzgerald. Maintenant, cela peut devenir une catastrophe.

Perdre le meilleur ambassadeur de l’histoire de l’école

Fitzgerald a longtemps été le visage, la voix et le symbole de l’athlétisme du Nord-Ouest. Il était All-American de tout le monde en 1995 lorsque les Wildcats sont devenus les chouchous nationaux comme l’une des plus grandes histoires du football universitaire. Fitzgerald a subi une jambe cassée contre l’Iowa cette année-là, mais Northwestern a enregistré sa première saison gagnante depuis 1971 et a remporté son premier voyage au Rose Bowl depuis 1948. Il a lancé une nouvelle ère d’athlétisme du Nord-Ouest, et Fitzgerald a fourni l’inspiration.

Ce que Fitzgerald a fait en 2006 a égalé cet exploit en importance. En tant qu’assistant de 31 ans, Fitzgerald est devenu entraîneur-chef lorsque Randy Walker est décédé d’une crise cardiaque de manière choquante quelques semaines seulement avant le camp d’entraînement. Fitzgerald a immédiatement fait monter le programme avec une fiche de 6-6 en 2007 et une campagne de neuf victoires en 2008. Les Wildcats ont été éligibles au bowling pendant six saisons consécutives, et ils ont remporté leur tout premier match de bowling en 2012 pour terminer 10-3.

Pour les fans de Northwestern, il était l’incarnation du programme. Fitzgerald est originaire d’Orland Park dans la banlieue sud-ouest. C’est un fan des White Sox, des Blackhawks et des Bears. Il était charmant, intelligent et autodérision. Il a ignoré les ouvertures légitimes et les spéculations sur les emplois à Notre Dame ou avec les Packers de Green Bay. Ses équipes étaient intelligentes, physiques et parfois créatives. Il a trouvé des utilisations pour les joueurs hors position qui ont engendré des bouleversements. Ses forces semblaient apparaître dans l’embrayage avec régularité.

Trois fois, les Wildcats de Fitz ont remporté au moins 10 matchs. Deux fois, ils ont remporté le titre de la division Big Ten West. En 2020, il a été nommé entraîneur national Bobby Dodd de l’année, et il a signé une prolongation de 10 ans en 2021.

Dans des circonstances normales, une école aura du mal à remplacer le meilleur entraîneur, le plus charismatique de son histoire, sans qu’il projette une ombre si grande qu’elle consomme généralement le successeur immédiat. Mais dans le cas de Fitzgerald, il est aussi le meilleur joueur de l’histoire de l’école, du moins depuis la Seconde Guerre mondiale. C’est une combinaison qu’aucun programme ne peut surmonter, peu importe les circonstances.

Attirer des entraîneurs, des joueurs

À cela, comment diable attirez-vous un successeur ? Oui, c’est un travail dans les Big Ten, mais chez Northwestern, c’est remplacer une légende. Le pendule de l’opinion publique oscillera dans sa direction à un moment donné avec des anciens et des fans qui aspirent à son retour. Un début difficile cet automne ou dans le futur seulement amplifiera ces voix. Pire encore, cela pourrait transformer la base en apathie.

Les assistants de Fitzgerald auront du mal par loyauté à rester au-delà d’une saison intermédiaire. Les nouvelles recrues réaliseront rapidement à quel point il est difficile de concourir pour des apparitions au bol, sans parler des championnats. Obtenir une combinaison de haut niveau comme Fitzgerald et le coordinateur défensif de longue date Mike Hankwitz serait inhabituel et peu probable. Fitzgerald était un Wildcat pour la vie. Le prochain entraîneur considérera probablement Northwestern comme un tremplin, tout comme les entraîneurs adjoints. Et c’est juste quelqu’un qui pourrait réellement gagner, dont il n’y a aucune garantie.

Recruter chez Northwestern n’a jamais été facile. Les Wildcats ont terminé au-dessus de la 50e place du 247Sports Composite seulement quatre fois au cours des 15 dernières années, et le plus haut était au 47e rang. Northwestern a dépassé les attentes parce que Fitzgerald et son équipe ont développé leurs joueurs. Maintenant, c’est en question avec chaque équipe utilisant le portail de transfert. Les Wildcats n’ont signé aucun joueur en décembre ou janvier. Le trimestre d’hiver de l’école commence le 3 janvier 2024, à peine assez de temps pour qu’un transfert s’engage, soit accepté à Northwestern et déménage à Evanston à temps pour commencer les cours.

Northwestern peut se présenter comme « l’équipe Big Ten de Chicago », mais elle se classe loin derrière les équipes sportives professionnelles de la ville. En fait, il y a peut-être autant de supporters du Michigan, du Wisconsin ou de l’Iowa à Chicago qu’il y a de supporters du Nord-Ouest. Cela a une incidence majeure sur les opportunités NIL.

Déséquilibre concurrentiel

Fitzgerald et son mentor, Gary Barnett, savaient que Northwestern ne pourrait jamais modeler son programme sur l’État de l’Ohio, le Michigan ou l’État de Penn. Au lieu de cela, ils ont ciblé des programmes dans la classe moyenne des Big Ten : Iowa, Wisconsin, Michigan State, Purdue et Illinois. C’était une formule que Fitzgerald avait travaillée à la perfection.

Sous Fitzgerald, les Wildcats ont affronté l’Illinois (11-6) et l’Iowa (9-8) chaque année et se sont combinés pour aller 20-14 contre ces rivaux. Northwestern a également eu une fiche gagnante contre Purdue (8-6) et a battu l’État du Michigan et le Wisconsin cinq fois chacun. Même au cours des années contre des talents supérieurs, Northwestern a marqué plusieurs bouleversements contre l’Iowa, le Wisconsin et l’État du Michigan.

Mais après cette année, la division ouest s’en va. Au lieu de jouer Michigan, Ohio State et Penn State une fois tous les trois ans, les Wildcats les joueront au moins tous les deux ans. Les nouveaux venus du Big Ten USC et UCLA arrivent en 2024, et la classe moyenne de la ligue restera solide. Pendant la majeure partie de ses 17 saisons, Fitzgerald a atténué les lacunes et remporté de gros matchs. Mais après que le scandale du bizutage ait mis fin à la carrière de Fitzgerald dans le nord-ouest, la récente tendance à la baisse à Evanston est susceptible de devenir perpétuelle plutôt qu’occasionnelle.

Et il n’y a pas de condamné à perpétuité Wildcat qui attend dans les coulisses.

