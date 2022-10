Evil Wordle Knockoff Dordle vous fait aborder deux mots à la fois

Wordle est venu en premier. Puis vinrent les interminables contrefaçons de Wordle. Parmi eux se trouve Dordle, un jeu de mots sournois qui ne vous laisse pas tranquille. Vous devez deviner deux mots de cinq lettres en même temps, mais vous ne pouvez saisir qu’un seul mot à la fois. Jouez-y et vous l’aurez.

La fièvre Wordle s’est un peu calmée depuis que le jeu a explosé plus tôt cette année, mais je suis toujours un joueur quotidien dévoué. À un moment donné, je jouais aussi des variations de quatre et huit mots tous les jours. Maintenant, je n’en ai plus que deux : Wordle et Dordle.

Dordle vient du développeur de jeux indépendant Guilherme Tows, qui travaille sous le nom Zaratustra Productions. Crédits de remorquage Wordle avec Dordle inspirant, qui est décrit comme “wordle plus wordle”.

J’ai facilement conquis le premier Dordle que j’ai essayé et je me sentais assez confiant. Contrairement à Wordle, Dordle vous permet de continuer à jouer avec de nouveaux puzzles si vous choisissez l’option “dordle gratuit”. Alors j’ai essayé le suivant, j’ai obtenu le bon mot sur le côté droit et j’ai totalement biffé le mot sur la gauche. Ma chance de débutant n’a pas tenu.

Capture d’écran par Amanda Kooser/CNET



Depuis, j’ai amélioré mes victoires à Dordle. J’utilise une stratégie consistant à brancher les quatre mêmes mots d’ouverture chaque jour. Ensemble, ils couvrent les lettres les plus populaires de l’alphabet et j’échoue rarement à obtenir les bonnes réponses. Pourtant, il se passe suffisamment de choses pour me garder engagé et heureux dans la poursuite.

Si Wordle est une expérience calme et aérée et que vous voulez faire travailler votre cerveau un peu plus, Dordle devrait vous offrir des moments passionnants. Ou des moments anxieux. Ou les deux.

Dordle ne remplace pas Wordle. C’est une bête différente, une avec deux têtes et un peu d’attitude. C’est ce qui le rend amusant et stimulant.