‘Evil Dead Rise’ est maintenant en streaming. Voici comment regarder de n’importe où

Images de Warner Bros.

Après avoir suffisamment trempé le public des salles de cinéma dans le sang, le gore et les plats surnaturels effrayants, Evil Dead Rise recommence sur le service de streaming Max.

Dans le cinquième film de la franchise Evil Dead, les sœurs adultes jouées par Lily Sullivan et Alyssa Sutherland entrent dans un cauchemar brutal grâce à la montée de démons possédant de la chair. La bataille exagérée pour la survie se déroule dans les limites d’un immeuble d’appartements à Los Angeles. Lee Cronin réalise et le créateur de la franchise Sam Raimi et l’acteur d’Evil Dead Bruce Campbell font partie des producteurs exécutifs.

Evil Dead Rise a reçu des critiques généralement favorables de la part des critiques, selon Metacritic. Voici les détails de sa sortie Max et pourquoi vous voudrez peut-être diffuser le film effrayant avec un VPN.

Quand regarder Evil Dead Rise sur Max

Evil Dead Rise frapper Max aux petites heures du matin le 23 juin (3 h 01 HE, pour être exact) et est disponible en streaming maintenant.

Max facilite également la capture du reste de la franchise cinématographique, offrant des entrées antérieures The Evil Dead, Evil Dead II, Army of Darkness et Evil Dead de 2013. Et les options ne s’arrêtent pas là pour les fans d’horreur – Max diffuse actuellement des entrées notables comme The Shining, Hereditary, It, The Menu, The Exorcist et The Cabin in the Woods.

Le service de streaming qui unit les bibliothèques Discovery Plus et HBO Max (et qui a remplacé HBO Max le mois dernier) a un abonnement financé par la publicité et deux options d’abonnement sans publicité. Une autre façon de regarder Evil Dead Rise est de l’acheter pour 20 $ auprès de services comme AmazoneApple TV et Vudu.

recadrée à partir de l’image de James Martin Le service de streaming Max comporte trois niveaux : avec des publicités (10 $ par mois), sans publicité (16 $ par mois) et ultime sans publicité (20 $ par mois). Si vous êtes déterminé à économiser de l’argent, le prix à payer pour une année de Max à l’avance est inférieur à ce qu’il serait si vous payiez un abonnement mensuel pour la même période (il en coûte 100 $ pour une année d’abonnement financé par la publicité Max, 150 $ pour un an de la version sans publicité et 200 $ pour un an ultime).

Comment regarder Evil Dead Rise de n’importe où avec un VPN

Peut-être que vous voyagez à l’étranger et que vous souhaitez diffuser Max lorsque vous n’êtes pas chez vous. Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder au film de n’importe où dans le monde. Il existe également d’autres bonnes raisons d’utiliser un VPN pour le streaming.

Un VPN est le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter vos vitesses en chiffrant votre trafic. L’utilisation d’un VPN est également une excellente idée si vous voyagez et que vous vous trouvez connecté à un réseau Wi-Fi et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions. Le streaming TV peut être un peu plus fluide avec un VPN fiable et de qualité qui a passé nos tests et nos normes de sécurité.

Vous pouvez utiliser un VPN pour diffuser du contenu légalement tant que les VPN sont autorisés dans votre pays et que vous disposez d’un abonnement valide au service de streaming que vous utilisez. Les États-Unis et le Canada font partie des pays où les VPN sont légaux, mais nous vous déconseillons de diffuser ou de télécharger du contenu sur des sites torrent illégaux. Nous recommandons ExpressVPN, mais vous pouvez opter pour un autre fournisseur de notre meilleure liste comme Surfshark ou NordVPN.

Sarah Tew / Crumpe Si vous recherchez un VPN sécurisé et fiable, le choix de nos éditeurs est ExpressVPN. Il est rapide, fonctionne sur plusieurs appareils et fournit des flux stables. C’est normalement 13 $ par mois, mais cela coûte actuellement moins cher d’opter pour un abonnement de 12 mois, où chaque mois secoue à 8,32 $. ExpressVPN offre une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Lisez notre avis sur ExpressVPN.

Suivez les instructions d’installation du fournisseur VPN et choisissez les États-Unis, où Evil Dead Rise sera diffusé sur Max. Avant vous ouvrez l’application de streaming, assurez-vous que vous êtes connecté à votre VPN en utilisant la région sélectionnée. Si vous souhaitez diffuser Evil Dead Rise sur plusieurs appareils, il est possible que vous deviez configurer chacun d’eux pour vous assurer que vous êtes connecté. Accédez aux paramètres et vérifiez vos connexions réseau pour vérifier que vous êtes connecté et connecté à votre compte VPN. Vous êtes maintenant prêt à ouvrir Max pour diffuser.

Si vous rencontrez des problèmes avec le streaming, assurez-vous d’abord que votre VPN est opérationnel sur son adresse IP cryptée. Vérifiez que vous avez correctement suivi les instructions d’installation et que vous avez choisi la bonne zone géographique pour la visualisation. Si vous rencontrez toujours des problèmes de connexion, vous devrez peut-être redémarrer votre appareil. Fermez toutes les applications et fenêtres, redémarrez votre appareil et connectez-vous d’abord à votre VPN. Notez que certains services de streaming ont des restrictions sur l’accès VPN.