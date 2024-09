evian® lance un partenariat de deux ans avec le Guide MICHELIN pour améliorer l’expérience culinaire au Canada

evian, la marque mondiale d’eau, a récemment annoncé un nouveau partenariat avec le Guide MICHELIN pour ses cérémonies très attendues au Canada, qui célèbrent les meilleurs chefs et professionnels de la restauration. Reconnaissant l’excellence culinaire et hôtelière depuis plus d’un siècle, le Guide MICHELIN s’associe parfaitement à la philosophie d’evian qui vise à promouvoir le rôle essentiel de l’hydratation naturelle dans les soins personnels et le rajeunissement. Provenant de roches glaciaires alpines des Alpes françaises, la composition minérale unique et le pH équilibré d’evian rajeunissent les papilles, ce qui en fait le compagnon idéal de toute expérience culinaire raffinée.

Le partenariat sera officiellement lancé lors de la cérémonie du Guide MICHELIN à Toronto, le 18 septembre 2024, à HISTORY, suivie de la cérémonie de Vancouver plus tard cette année. La marque et les produits emblématiques d’evian seront inclus tout au long des cérémonies, offrant aux participants l’occasion de découvrir une hydratation haut de gamme.

« Bien que souvent négligées, l’eau et l’hydratation jouent un rôle essentiel dans l’expérience culinaire dans son ensemble », a déclaré Alexandra Latendresse, directrice marketing, boissons, chez Danone Canada. « Les clients qui recherchent des restaurants du Guide MICHELIN sont des consommateurs exigeants qui recherchent l’excellence à chaque point de contact. Ce partenariat est donc profondément ancré dans la création d’expériences haut de gamme et de grande qualité. »

Pour evian, cette qualité vient de sa minéralité unique, puisque le voyage commence dans les Alpes françaises où l’eau de source naturelle subit un processus de filtration naturelle de 15 ans dans les roches des glaciers avant d’être mise en bouteille. L’expérience haut de gamme qu’evian propose à table est également renforcée par la silhouette emblématique de sa bouteille en verre, qui apporte une élégance intemporelle à n’importe quelle table. De même, les étoiles convoitées du guide Michelin désignent les restaurants qui incarnent l’excellence, en mettant l’accent sur la qualité des ingrédients, les techniques culinaires avancées, le service exceptionnel et l’innovation culinaire, ce qui les rend dignes d’un voyage spécial.

Le partenariat portera sur la gamme d’eau plate et pétillante en bouteille de verre de 750 ml d’Evian, qui est déjà le choix de marque de certains établissements étoilés MICHELIN au Canada, notamment Burdock & Co, Kissa Tanto, Alo et Edulis.