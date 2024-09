Evian lance un partenariat de deux ans avec le guide MICHELIN pour améliorer l’expérience culinaire au Canada

Les deux marques emblématiques unissent leurs forces pour donner vie à l’association ultime pour les Canadiens : une hydratation de qualité supérieure et une cuisine raffinée

TORONTO – Evian, la marque mondiale d’eau, a annoncé un nouveau partenariat avec le Guide MICHELIN pour ses cérémonies très attendues au Canada, qui célèbrent les meilleurs chefs et professionnels de la restauration. Reconnaissant l’excellence culinaire et hôtelière depuis plus d’un siècle, le Guide MICHELIN s’inscrit parfaitement dans la philosophie d’evian qui vise à promouvoir le rôle essentiel de l’hydratation naturelle dans les soins personnels et le rajeunissement. Provenant de roches glaciaires alpines des Alpes françaises, la composition minérale unique et le pH équilibré d’evian rajeunissent les papilles, ce qui en fait le compagnon idéal de toute expérience culinaire raffinée.

Le partenariat sera officiellement lancé lors de la cérémonie du Guide MICHELIN à Toronto, le 18 septembre 2024, à HISTORY, suivie de la cérémonie de Vancouver plus tard cette année. La marque et les produits emblématiques d’evian seront inclus tout au long des cérémonies, offrant aux participants l’occasion de découvrir une hydratation haut de gamme.

« Bien que souvent négligées, l’eau et l’hydratation jouent un rôle essentiel dans l’expérience culinaire dans son ensemble », a déclaré Alexandra Latendresse, directrice marketing, boissons, chez Danone Canada. « Les clients qui recherchent des restaurants du Guide MICHELIN sont des consommateurs exigeants qui recherchent l’excellence à chaque point de contact. Ce partenariat est donc profondément ancré dans la création d’expériences haut de gamme et de grande qualité. »

Pour evian, cette qualité vient de sa minéralité unique, puisque le voyage commence dans les Alpes françaises où l’eau de source naturelle subit un processus de filtration naturelle de 15 ans dans les roches des glaciers avant d’être mise en bouteille. L’expérience haut de gamme qu’evian propose à table est également renforcée par la silhouette emblématique de sa bouteille en verre, qui apporte une élégance intemporelle à n’importe quelle table. De même, les étoiles convoitées du guide Michelin désignent les restaurants qui incarnent l’excellence, en mettant l’accent sur la qualité des ingrédients, les techniques culinaires avancées, le service exceptionnel et l’innovation culinaire, ce qui les rend dignes d’un voyage spécial.

Le partenariat portera sur la gamme d’eau plate et pétillante en bouteille de verre de 750 ml d’Evian, qui est déjà le choix de marque de certains établissements étoilés MICHELIN au Canada, notamment Burdock & Co, Kissa Tanto, Alo et Edulis.

À propos d’Evian

L’eau de source naturelle evian provient du cœur des Alpes françaises, où elle subit un voyage de 15 ans dans un site géologique unique. Reconnue pour sa composition minérale équilibrée et sa pureté, evian s’engage en faveur du développement durable et de l’innovation, offrant une gamme de produits qui répondent aux besoins des consommateurs exigeants du monde entier.

evian®, une marque de Danone, adhère à la vision One Planet. One Health de l’entreprise selon laquelle la santé des personnes et celle de la planète sont interconnectées et cherche donc à protéger et à nourrir les deux.

Pour plus d'informations sur Evian au Canada : https://www.evian.com/fr_ca

À propos de Danone Canada

Danone Canada est une unité commerciale de Danone et exerce ses activités à partir de ses sièges sociaux situés à Toronto, en Ontario, et à Boucherville, au Québec. Danone Canada est la plus grande entreprise certifiée B Corporation orientée vers les consommateurs au pays.®démontrant que l’entreprise répond aux normes les plus élevées en matière de performance sociale et environnementale, de responsabilité et de transparence. L’ambition de Danone Canada est d’offrir aux Canadiens des produits laitiers, des boissons et des crèmes à café sains et de créer de la valeur économique et sociale. Son portefeuille de marques comprend Activia®Soie® aliments et boissons à base de plantes, Oikos®Danone®Tellement délicieux® Sans produits laitiers, StokMTDanActive®Délice international® et plus encore.

Pour plus d'informations sur Danone Canada, visitez www.danone.ca, Facebook (@danonecanada), Gazouillement (@DanoneCanada) ou LinkedIn.

À propos de Michelin North America, Inc.

Michelin est le leader de la mobilité et un fabricant de matériaux composites et d’expériences qui changent la vie. Depuis plus de 130 ans, Michelin contribue au progrès humain et à un monde plus durable. Michelin innove en permanence pour fabriquer des pneus et des composants de haute qualité destinés à des applications critiques dans des domaines exigeants tels que la mobilité, la construction, l’aéronautique, les énergies bas carbone et la santé. Michelin propose également les meilleures expériences, depuis la fourniture de solutions connectées basées sur les données et l’IA pour les flottes professionnelles jusqu’à la recommandation de restaurants et d’hôtels d’exception sélectionnés par le Guide MICHELIN. Basée à Greenville, en Caroline du Sud, Michelin Amérique du Nord compte environ 23 500 employés et exploite 35 sites de production aux États-Unis (michelinman.com) et au Canada (michelin.ca).

Le Guide MICHELIN en Amérique du Nord

Michelin a annoncé son premier guide nord-américain en 2005 pour New York. Des guides ont également été ajoutés à Chicago (2011) ; Washington, DC (2017) ; Californie (San Francisco en 2007, à l’échelle de l’État en 2019) ; Miami/Orlando/Tampa, Floride (2022) ; Toronto (2022) ; Vancouver (2022) ; Colorado (2023) ; Atlanta (2023) ; Mexique (2024) ; Texas (2024) et Québec (2024).