Evian Championship : Brooke Henderson mène à deux avant le dernier tour | Nouvelles du golf

Les temps forts de la troisième manche de l’Evian Championship 2022

Brooke Henderson a vu son avance à l’Evian Championship réduite à deux coups après la troisième manche de l’Amundi Evian Championship.

Henderson s’est bien remise d’un bogey au premier trou, mais a raté un putt de trois pieds pour un birdie au 18e par cinq et a dû se contenter d’une ronde de 68 à moins de trois qui la laisse à moins de 17 pour le tournoi. – à deux coups du record de 54 trous.

La Canadienne, qui est devenue la première joueuse de la LPGA à remporter des 64 consécutifs dans un majeur au cours des deux premiers jours, vise sa deuxième victoire majeure après son succès à la PGA féminine 2016.

Ancienne n ° 1 mondiale, la Sud-Coréenne So-Yeon Ryu a réussi 65 tirs après trois oiselets sur ses quatre derniers trous et occupe seule la deuxième place avec moins de 15 avant le tour final de dimanche.

L’Américaine Sophia Schubert a tiré 66 et est deux plus loin à la troisième place, tandis que l’Anglais Charley Hull est dans un peloton à égalité au cinquième rang sur 11 sous après avoir tiré 67 samedi, ce qui comprenait un long tir d’approche pour l’aigle sur le par-quatre 11e .

Henderson a déclaré après son troisième tour 68: “Ce n’était pas aussi bon que les deux premiers jours mais, oui, je me suis vraiment accroché. J’ai fait quelques arrêts par embrayage sur le neuf arrière, ce qui était agréable.

“Pas autant de birdies sur la carte. J’avais l’impression que le parcours était un peu plus difficile pour moi aujourd’hui. J’espère que je sortirai demain et que je continuerai à bien frapper la balle et, espérons-le, à faire quelques putts.”

Ryu, double gagnante majeure, a égalé sa meilleure ronde en carrière au tournoi, cardant huit birdies et deux bogeys dans ses 65.

“Je suis un peu nerveuse”, a-t-elle admis après la manche. “Mais tout ce que je peux faire, c’est me concentrer sur ce que je peux faire.

“Je vais juste faire un peu de travail léger aujourd’hui et j’espère pouvoir bien jouer demain également.”

