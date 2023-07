Evian Championship 2023 : finale – en direct

Les évènements clés il y a 1h Préambule Afficher uniquement les événements clés Veuillez activer JavaScript pour utiliser cette fonctionnalité

il y a 8 mois 07.14 HAE Boutier envoie sa seconde au 4 large à gauche du green, mais elle sait ce qu’elle fait. C’est la mademoiselle intelligente. La colline envoie la balle à 90 degrés vers la droite, et la cambrure du green la ramasse à 15 pieds. Elle aura un regard décent sur le birdie. Pendant ce temps, Hataoka atterrit son approche sur la piste de danse, mais elle ne reçoit pas un coup de pied aussi important à partir de là, et sa balle s’arrête doucement, à une bonne dizaine de pieds de son partenaire de jeu.



il y a 11 min 07.12 HAE Petit département de marges. Gaby Lopez lance un effort de birdie directement au trou à partir de 15 pieds sur le 7e par cinq. Cela ressemble déjà à tout le monde à son quatrième birdie du tour, mais la balle prend un bobble à mi-chemin de son parcours et la perte d’énergie fait pour le putt. Il s’arrête net et c’est juste un par. C’est une sacrée chance. Elle reste à -7 et ce sont les petites choses qui peuvent décider du destin des grands titres.



il y a 15 mois 07.08 HAE La championne en titre Brooke Henderson fait son premier coup de la journée. Elle roule dans un bigoudi de gauche à droite de 25 pieds sur 4 pour passer au troisième rang à -8. De retour sur le tee, la leader Céline Boutier fait un drive sur le fairway. Nasa Hataoka flirte avec un bunker en bas à droite mais sa balle s’arrête dans la première coupe et ira très bien.



il y a 18 mois 07.05 HAE Hataoka saute jusqu’à six pieds et se laisse un putt en montée. Elle le verse au centre de la tasse pour sauver son pair. Boutier lobe également à six pieds, mais elle a un léger dribbleur en descente. Peu importe, cependant, car elle guide le curseur de gauche à droite dans le trou et son départ impressionnant se poursuit. Par. -13 : Boutier (3)

-9 : Hataoka (3)



il y a 22 mois 07.01 HAE Boutier ne profite pas vraiment de son bon break sur la gauche du 3. Un autre mètre à gauche et elle aurait eu toutes sortes de soucis jusqu’aux genoux, mais elle a atterri sur une herbe relativement courte. Mais son deuxième prend un dépliant et bondit au fond du green. Hataoka siffle sa deuxième au cœur du green mais elle dévale une rigole à droite du green. Les deux joueurs du groupe final ont du travail à faire pour monter et descendre pour leur par.



il y a 25 mois 06.58 HAE Nelly Korda a tiré un beau 64 hier, mais elle va dans la mauvaise direction aujourd’hui. Un deuxième bogey de la journée déjà, cette fois à 4 ans, et le champion PGA 2021 tombe rapidement en disgrâce.



il y a 28 mois 06.54 HAE Boutier devra probablement trébucher si le peloton de chasse veut avoir une chance. Elle tire son coup de départ à 3 vers les ennuis sur la gauche, mais sa balle repose entre un bunker et une herbe extrêmement longue. Elle s’en est peut-être tirée, mais elle le regarde avec une inquiétude gravée sur son visage de toute façon. Hataoka trouve les trucs courts.



il y a 30 min 06.53 HAE Un seul autre joueur a commencé birdie-birdie comme Boutier aujourd’hui, et c’est Gaby Lopez, qui fait maintenant un troisième birdie du jour, cette fois à 6. Le Mexicain de 29 ans, qui n’a jamais vraiment joué dans les majors auparavant, a raison à -7.



il y a 33 mois 06h50 HAE La NASA Hataoka est ce près de faire un autre birdie, au par-trois 2e. Son coup de départ ne vaut pas la peine d’être écrit, mais elle chatouille un 40 pieds sur la pente et sa balle rase la lèvre gauche. Mais ce n’est pas une erreur de la part de Céline Boutier, qui draine un putt de distance similaire, un doux slider de droite à gauche, et c’est un départ birdie-birdie ! -13 : Boutier (2)

-9 : Hataoka (2)



il y a 36 mois 06.46 HAE En cas de victoire de Boutier aujourd’hui, elle deviendrait la première française vainqueur de l’Evian. Elle deviendrait également la troisième Française à remporter un championnat majeur, après Patricia Meunier-Lebouc, qui remporta le Dinah Shore en 2003, et Catherine Lacoste, qui remporta l’US Open en tant qu’amateur en 1967. Elle deviendra également le 21e vainqueur différent d’un majeur dans les 22 derniers tournois ! La seule joueuse à avoir doublé pendant cette période : Evian 2021 et la championne de l’US Open 2022 Minjee Lee, qui est aujourd’hui très à la recherche de son troisième titre majeur.



il y a 45 mois 06h38 HAE Un démarrage rapide pour Céline Boutier ! Après avoir divisé le fairway avec son coup de départ d’ouverture, elle envoie un léger tirage au cœur du green, puis roule dans le putt de dix pieds qui reste. Le public local, désespéré d’une première victoire française dans ce tournoi, hurle son approbation. Elle passe à -12… bien que Nasa Hataoka reste sur ses talons en réalisant elle-même un birdie en copie conforme. C’est un grand message envoyé au reste du terrain. -12 : Boutier (1)

-9 : Hataoka (1)

-7 : Henderson (1), Lee (1)



il y a 50 m 06.33 HAE Le match final se déroule sur le tee, donc c’est très bien. La leader Céline Boutier plante un drive au milieu de 1, et Nasa Hataoka la suit. C’est une journée ensoleillée mais très venteuse à l’Evian Resort Club, où quelques joueurs ont fait quelques premiers pas. Gaby Lopez est à deux sous pour son tour à 4, après avoir réussi un birdie les deux premiers trous. Kim A-Lim a réussi 2 birdies. Kim Su-ji avait atteint le tournant en 31 coups, avec des birdies à 1, 5, 7 et 9, mais a bogeyé 10 pour perdre un peu de cet élan précoce. Un bogey d’ouverture pour Nelly Korda, cependant. Voici le classement révisé. -11 : Boutier

-8 : Hataoka

-7 : Henderson (1), Lee (1)

-6 : Lopez (4), A Kim (2), Saso (2)

-5 : Korda (2)

-4 : S Kim (10), Borge (4), Dryburgh (4), Vu (3), Yin (3)