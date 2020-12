Une « constellation d’échecs » a conduit à la mort d’une écolière tombée d’une balade dans un parc à thème, a appris un tribunal aujourd’hui.

Evha Jannath s’est noyée après avoir été « propulsée » d’un navire à six places lors du trajet Splash Canyon au parc à thème Drayton Manor dans le Staffordshire en mai 2017.

L’homme de 11 ans a subi des blessures à la poitrine et a été déclaré mort à l’hôpital pour enfants de Birmingham moins de deux heures plus tard.

L’incident est survenu lors d’un voyage scolaire de fin d’année avec le personnel et les camarades de classe de la Jameah Girls Academy de Leicester.

L’ancien propriétaire du parc à thème, Drayton Manor Park Ltd – qui est maintenant sous administration – a été inculpé en vertu de l’article 3 de la loi sur la santé et la sécurité au travail à la suite d’une enquête du Health and Safety Executive.

Ben Mills, poursuivant devant le Cannock Magistrates ‘Court, a déclaré qu’Evha ​​faisait partie d’un groupe de cinq filles, conduisant un bateau sur le trajet rapide Splash Canyon.

Il a déclaré: « Au cours du voyage, elle est tombée à l’eau.

« Le bateau a heurté un panneau déflecteur en bois qui l’a secouée dans l’eau. Elle n’a pas été vue par un membre du personnel, mais par un membre du public qui a sonné l’alarme.

« Ses amis ont également cherché à sonner l’alarme. Il est évident d’après CCTV qu’elle a pu parcourir le parcours sur une certaine distance.

«Elle est devant la caméra pendant un peu moins d’une minute. L’accident a été causé par une constellation de pannes différentes.

«Signalisation inadéquate, instruction inadéquate des personnes sur le trajet, formation inadéquate du personnel chargé du trajet, surveillance inadéquate du trajet – la vidéosurveillance n’en a couvert que la moitié.

« Un élément de sous-effectif et un manque de planification d’urgence. »

L’affaire a été renvoyée à Stafford Crown Court à une date qui n’a pas encore été déterminée.

Depuis l’incident, Drayton Manor Park Ltd est entré en administration, a déclaré le tribunal.

Le parc à thème, près de Tamworth, a été vendu au Looping Group en août.

En novembre dernier, un jury d’enquête du Stafford Coroner’s Court a conclu que la mort d’Evha ​​était accidentelle.