Evgueni Prigojine, le patron des mercenaires de Wagner, tué dans un accident d’avion

Une capture d’écran capturée à partir d’une vidéo partagée en ligne montre Evgueni Prigojine, le fondateur de la société de sécurité privée russe Wagner, tenant un fusil dans une zone désertique tout en portant un camouflage dans une vidéo pour la première fois après sa rébellion contre l’administration russe dans un lieu non précisé. lieu en Afrique le 21 août 2023. Dans les images partagées sur la chaîne Telegram « L’évacuation de Wagner », Prigozhin a déclaré qu’ils avaient rendu la Russie « encore plus grande » sur tous les continents, y compris l’Afrique.

Le chef du groupe de mercenaires russes Wagner, Eugène Prigojine, aurait été tué dans un accident d’avion, ont rapporté mercredi les médias officiels russes.

L’avion, un avion d’affaires, s’est écrasé au nord-ouest de Moscou, tuant les 10 personnes à bord, selon l’agence de presse officielle russe TASS. Prigozhin figurait sur sa liste de passagers.

Le chef paramilitaire de 62 ans, autrefois proche confident de Poutine, a mené une courte mutinerie contre le gouvernement russe fin juin après avoir passé des mois à critiquer verbalement les hauts gradés de son pays. Ses forces, connues pour leurs tactiques de champ de bataille particulièrement violentes, ont mené un certain nombre de batailles pour la Russie sur le front ukrainien.

Un accord apparent a été conclu entre Prigojine et le président russe Vladimir Poutine après le coup d’État avorté, qui visait à voir le chef du groupe Wagner et ses forces s’installer en Biélorussie, Prigojine lui-même s’engageant à quitter définitivement la Russie. On ne sait pas pourquoi l’avion dans lequel il se trouvait se trouvait près de Moscou.

