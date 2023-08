Evgueni Prigojine, chef mercenaire russe devenu ennemi de Poutine

Yevgeniy Prigozhin, un ancien allié du président russe Vladimir Poutine qui a amassé des richesses oligarchiques en construisant une armée de mercenaires au service de l’État russe, pour ensuite tout risquer avec une mutinerie étonnante mais ratée en juin au milieu de la guerre en Ukraine, est présumé être décédé. Le 23 août, dans un accident d’avion au nord-ouest de Moscou. Il avait 62 ans.

Poutine a semblé reconnaître la mort de M. Prigozhin lors d’une allocution télévisée le 24 août, lorsqu’il a exprimé ses condoléances aux familles des personnes tuées dans l’accident. Le nom de M. Prigozhin figurait sur le manifeste de l’avion. Poutine a parlé de M. Prigozhin au passé, le décrivant comme « un homme au destin complexe » qui « a commis de graves erreurs dans sa vie ».

La communauté du renseignement américain estime que M. Prigojine est « probablement » mort dans l’accident et étudie la possibilité qu’une explosion ait provoqué la chute de son avion.

Dans une ascension qu’il doit presque entièrement à la faveur de Poutine, son patron de longue date, M. Prigozhin représente un cas d’école improbable en matière de rébellion.

Pendant des années, il a été dénoncé par l’Occident comme un homme de main du Kremlin et salué par les médias d’État russes comme un patriote. Avec ses traits vieillis et son attitude de bouledogue, il s’intègre bien dans les deux récits.

Sa société militaire privée d’armes à feu, le Groupe Wagner, a envoyé des combattants à travers le Moyen-Orient et l’Afrique pour soutenir les intérêts russes – et le propre programme de M. Prigozhin – souvent de manière brutale. Il a également attaqué dans le cyberespace, en dirigeant une usine de trolls qui a perturbé les élections occidentales et en finançant des efforts visant à implanter des opinions ferveusement nationalistes et pro-Kremlin dans les médias sociaux.

M. Prigozhin (prononcer pree-GOH-zhin) a croisé pour la première fois la route de Poutine dans la bacchanale des excès post-soviétique de la Russie dans les années 1990. Après avoir purgé près d’une décennie de prison pour vol, M. Prigozhin a ouvert un stand de hot-dogs familial qui lui a valu des roubles. Il s’est lancé dans une aventure de casino, puis s’est associé à d’autres investisseurs pour ouvrir le restaurant le plus branché de Saint-Pétersbourg.

Le restaurant New Island est devenu un lieu de prédilection pour Poutine, un ancien officier du KGB qui a ensuite été l’un des principaux collaborateurs du maire de la ville. Poutine a apprécié l’audace de M. Prigojine. M. Prigozhin admirait le statut et les relations de Poutine. Ils étaient tous deux extrêmement ambitieux.

Alors que Poutine accédait au pouvoir – à partir de 1999, lorsqu’il devint Premier ministre sous le président Boris Eltsine – les faveurs commencèrent à affluer en faveur de M. Prigojine. Il y a d’abord eu des contrats lucratifs de restauration avec des écoles et des militaires pour l’entreprise de restauration de M. Prigojine, Concord, qui lui a valu le surnom de « chef de Poutine ».

Poutine a ensuite ouvert la voie au corps de mercenaires de M. Prigojine. Dans les calculs du président autocratique, M. Prigozhin était un opportuniste utile avec un côté impitoyable.

Il a occupé un rôle sans précédent. Ses miliciens ont aidé à atteindre les objectifs russes en soutenant des gouvernements étrangers fragiles et en obtenant des droits miniers et d’autres concessions. Wagner et son fondateur se sont enrichis grâce à des coupes dans les flux financiers et à des accords parallèles.

Les dirigeants occidentaux et les groupes de défense des droits ont longtemps considéré M. Prigozhin comme un L’homme de main obscur de Poutine – un capodastre en tenue de camouflage qui serait lié à d’éventuels crimes de guerre. Parce que Wagner a été présenté comme un groupe privé, il a offert au Kremlin un bouclier politique contre des pratiques désordonnées telles que le ciblage de l’opposition dans des États amis de la Russie, notamment le Mali et la République centrafricaine.

En 2023, Poutine a reconnu ce qui était largement soupçonné : Wagner était un bras à part entière du Kremlin, recevant jusqu’à 1 milliard de dollars de fonds publics au cours de la première année de la guerre en Ukraine.

Lorsque la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022, les prédictions de Poutine d’une victoire éclair ont été contrecarrées par la résistance indéfectible de l’Ukraine et par un afflux d’aide militaire occidentale.

M. Prigozhin considérait le conflit comme sa chance d’écrire l’histoire en renversant la tendance pour les forces russes assiégées.

Ses combattants, parmi lesquels des prisonniers recrutés dans les prisons russes, ont réalisé des progrès immédiats début 2023 grâce à des tactiques d’une efficacité sauvage. Dans les agressions rapides, les anciens détenus menaient souvent la charge comme de la chair à papier. «Je vous prends vivant», déclarait une vidéo de Wagner destinée au recrutement des prisonniers. « Mais je ne reviens pas toujours [you] vivant. »

Les avancées de Wagner, bien que temporaires dans certains endroits, ont constitué une rare bonne nouvelle pour Poutine. Mais son alliance de convenance avec M. Prigojine bientôt commencé à montrer des fissures.

Dans un pays où les dissidents sont souvent la cible de coups présumés ordonnés par l’État, M. Prigozhin s’est démarqué par ses explosions publiques contre ce qu’il a qualifié de planification militaire inepte et de tactiques erronées du Kremlin.

La frustration croissante de M. Prigojine a explosé le 23 juin, lorsqu’il Les forces de Wagner ont quitté l’Ukraine et ont envahi la ville de Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, s’emparant du quartier général militaire et capturant effectivement deux généraux.

Le lendemain matin, il envoya des chars et des véhicules de transport de troupes Wagner vers Moscou. Les artilleurs de Wagner ont abattu des hélicoptères russes et un avion de surveillance militaire. Poutine, paniqué, a dénoncé la « mutinerie armée » tandis que le monde entier regardait, stupéfait, la remise en cause sans précédent de son règne d’homme fort.

Une intervention rapide d’un allié de Poutine, le dirigeant autoritaire biélorusse Alexandre Loukachenko, a empêché la crise de s’aggraver. « Prigojine était un monstre que Poutine a créé et qu’il a laissé grandir », a déclaré Ariel Cohen, analyste de la Russie au Centre Eurasia du groupe de réflexion Atlantic Council. « C’est une leçon intemporelle : faites attention à ce que vous souhaitez. »

Pour l’avoir embarrassé à l’échelle mondiale, Poutine a pris vengeance systématique, démantelant une grande partie de Wagner. Les médias d’État russes, quant à eux, ont diffusé des images destinées à discréditer le personnage de commando de M. Prigojine, notamment du chef mercenaire portant des perruques et des déguisements grossiers, comme une barbe de style islamiste et des lunettes de soleil enveloppantes.

Encore Poutine et M. Prigojine cherchaient également un moyen de coexister. Ils se sont rencontrés secrètement, en compagnie d’un groupe de miliciens de Wagner, cinq jours après la révolte de M. Prigojine.

Après des semaines de silence sur les détails de la réunion, Poutine a insisté sur le fait que M. Prigojine avait été neutralisé. « Wagner n’existe pas », a déclaré Poutine au journal économique russe Kommersant. Poutine a félicité les combattants Wagner pour leurs combats en Ukraine et a déclaré qu’ils pourraient rester une unité de type auxiliaire dans l’armée russe – mais pas sous le commandement de M. Prigojine.

Yevgeniy Viktorovich Prigozhin est né dans ce qui était alors Leningrad (plus tard connu sous son nom d’avant la révolution, Saint-Pétersbourg) le 1er juin 1961. Sa mère était une infirmière d’hôpital qui s’est remariée après la mort de son mari lorsque M. Prigozhin était jeune. . Son beau-père était entraîneur dans une académie de sport, qui a offert une place à M. Prigozhin en tant que skieur de fond prometteur.

Il n’a pas réussi à devenir professionnel dans le système sportif soviétique. Après avoir quitté l’académie en 1980, M. Prigozhin a rejoint des gangs de rue et a été arrêté pour petits larcins alors qu’il était mineur. A 18 ans, il a été reconnu coupable d’avoir participé au vol d’une femme dans une rue de Léningrad.

M. Prigojine « lui a saisi le cou, en le serrant jusqu’à ce qu’elle perde connaissance », selon le Guardian, citant des documents officiels rendus publics par le site d’information d’investigation russe Meduza. Un agresseur lui a pris ses chaussures, tandis que M. Prigozhin « lui a habilement retiré ses boucles d’oreilles en or ».

Il est resté en prison jusqu’en 1990, retournant dans une ville en rapide évolution sous les réformes du dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev. M. Prigozhin a connu du succès auprès de sa mère et de son beau-père en tant que vendeurs de hot-dogs, alors que la restauration rapide est devenue synonyme des temps nouveaux. Il a investi les bénéfices dans un casino.

En 1995, M. Prigozhin et un partenaire commercial ont ouvert leur premier restaurant, Staraya Tamozhnya, ou l’ancienne douane, servant une cuisine française. Deux ans plus tard, le restaurant flottant New Island, créé à partir d’un navire rouillé, ouvrait ses portes. D’autres restaurants liés à M. Prigojine ont suivi à Moscou.

M. Prigozhin jouait le rôle de maître d’hôtel à Saint-Pétersbourg alors que Poutine – qui aimait montrer sa ville natale – dînait en 2001 avec le président français Jacques Chirac et le président George W. Bush en 2006. La royauté britannique s’est également arrêtée à New Island, y compris le futur roi Charles III.

C’est l’obsession de Poutine pour l’Ukraine et ce qui a été perdu lors de l’effondrement de l’Union soviétique en 1991 qui l’ont rendu M. Prigozhin échange ses smokings contre des treillis.

M. Prigozhin et un groupe d’initiés du Kremlin ont commencé à rassembler une force mercenaire peu après l’accaparement des terres de la Crimée par Poutine à l’Ukraine en 2014. Un an plus tard, Wagner faisait partie de l’offensive militaire russe en Syrie pour aider son allié en difficulté, le président syrien Bashar al-Joseph. -Assad, au milieu d’une guerre civile et de menaces du groupe extrémiste État islamique. Les unités Wagner ont protégé les champs de pétrole syriens et, en guise de compensation, ont reçu une part des pétrodollars syriens, selon des responsables occidentaux.

Tant que Poutine sentait qu’il pouvait compter sur M. Prigozhin, Wagner était autorisé à croître, atteignant environ 50 000 combattants à son apogée. La fortune personnelle de M. Prigozhin s’est également accrue, l’élever au statut de milliardaire, avec des jouets comme un yacht de 122 pieds, St. Vitamin.

Pendant des années, M. Prigojine a même refusé de reconnaître ses liens avec Wagner. Finalement, en septembre 2022, il assume publiquement son rôle de fondateur de Wagner. (On pense que le nom est inspiré par un dirigeant de Wagner, l’ancien officier militaire russe Dmitri Outkine, en hommage au compositeur allemand Richard Wagner, dont la musique était favorisée par Adolf Hitler. Outkin figurait également sur le manifeste de l’avion écrasé.)

M. Prigozhin a été lié par des responsables américains à l’Internet Research Agency, un groupe basé à Saint-Pétersbourg accusé d’être une plaque tournante de faux comptes sur les réseaux sociaux, de fausses nouvelles et d’autres efforts visant à perturber les élections, y compris la course à la présidentielle américaine de 2016.

Dans le rapport post-électoral supervisé par le conseiller spécial Robert S. Mueller III, ancien directeur du FBI, une section décrit comment des trolls de l’Internet Research Agency en Russie, se faisant passer sur Facebook pour des militants de droite basés aux États-Unis, ont persuadé un manifestant 2016 devant la Maison Blanche avec une pancarte indiquant « Joyeux 55e anniversaire, cher patron » pour coïncider avec l’anniversaire de M. Prigozhin.

En 2018, le ministère de la Justice a inculpé M. Prigozhin, l’Internet Research Agency et d’autres pour des accusations de interférer avec l’élection présidentielle américaine de 2016. (L’affaire a été abandonnée début 2020 par crainte qu’elle puisse révéler des documents classifiés.)

M. Prigozhin s’est réjoui de ces accusations. « Nous sommes intervenus, nous intervenons et nous continuerons d’intervenir », avait-il déclaré en 2022. Après que le FBI ait placé M. Prigozhin sur sa liste des personnes les plus recherchées et que le Département du Trésor l’ait placé sous des sanctions supplémentaires, M. Prigozhin a semblé imperturbable.

« Les Américains sont des gens très impressionnables », avait-il déclaré à l’époque à l’agence de presse RIA Novosti. « Ils voient ce qu’ils veulent voir. … S’ils veulent voir le diable, qu’ils le voient.

La mort de M. Prigojine ne met pas fin aux enquêtes internationales sur les atrocités présumées commises par Wagner.

Début 2023, des enquêteurs des Nations Unies ont demandé des enquêtes sur d’éventuels crimes de guerre commis par les forces gouvernementales et les unités du Groupe Wagner au Mali. En désignant Wagner « organisation criminelle transnationale » en janvier, le Département du Trésor a imposé des sanctions aux entreprises liées à Wagner et accusé le personnel de Wagner de s’être engagé « dans un schéma continu d’activités criminelles graves, notamment des exécutions massives, des viols, des enlèvements d’enfants et des violences physiques. » en République Centrafricaine et au Mali.

M. Prigozhin était marié à Lyubov Valentinovna Prigozhina. Ils ont eu deux enfants – une fille, Polina, et un fils, Pavel – mais la liste complète des survivants n’était pas immédiatement disponible.

Au vu de l’étendue de ses activités, M. Prigojine se demandait parfois pourquoi on le surnommait « le chef de Poutine ». Il préférait un autre surnom.