Evgueni Prigojine a été enterré – rapidement et discrètement – ​​dans sa ville natale, Saint-Pétersbourg

Eugène Prigojine a été enterré à Saint-Pétersbourg au cours d’une cérémonie de 40 minutes.

L’événement a été gardé secret et n’a réuni pas plus de 30 personnes.

Prigojine était une figure plus grande que nature et restait extrêmement populaire en Russie même après l’échec de sa mutinerie.

Autoritaire dans la vie mais discret dans la mort, le chef mercenaire russe Eugène Prigojine a été enterré mardi dans un cimetière verdoyant de la banlieue de Saint-Pétersbourg, six jours après avoir été tué dans un accident d’avion inexpliqué.

Les funérailles ont eu lieu à l’abri des regards des médias et en contraste frappant avec le style effronté et auto-publicitaire avec lequel Prigojine avait attisé sa réputation, en Russie et bien au-delà, de cruauté et d’ambition.

« Les adieux à Eugène Viktorovitch ont eu lieu à huis clos. Ceux qui souhaitent lui dire au revoir peuvent se rendre au cimetière de Porokhovskoye », a indiqué son service de presse dans un bref message sur Telegram.

Prigozhin, deux hauts lieutenants de son groupe Wagner et quatre gardes du corps faisaient partie des dix personnes décédées lorsque son jet privé Embraer Legacy 600 s’est écrasé au nord de Moscou le 23 août.

Il est décédé deux mois jour pour jour après avoir organisé une brève mutinerie contre l’establishment de la défense, ce qui constituait le plus grand défi au pouvoir du président Vladimir Poutine depuis son arrivée au pouvoir en 1999.

Des photos et des vidéos de Reuters montraient mardi soir la tombe de Prigojine jonchée de fleurs dans le cimetière boisé, avec une forte présence à proximité de policiers et de membres de la garde nationale de Rosgvardiya.

Le média indépendant Agentstvo a cité un employé du cimetière disant que seuls 20 à 30 amis et membres de la famille avaient assisté à la cérémonie et qu’elle n’avait duré que 40 minutes.

Le secret entourant l’événement empêchait qu’il se transforme en une manifestation publique à grande échelle de soutien à Prigojine, un personnage brutal qui était néanmoins admiré par certains en Russie pour avoir lancé ses combattants dans les batailles les plus féroces de la guerre en Ukraine et pour avoir parlé ouvertement. sur les lacunes de l’armée russe et de ses dirigeants.

Ces derniers jours, des admirateurs ont déposé des fleurs sur des sanctuaires de fortune dédiés à Prigojine à Moscou, Saint-Pétersbourg et ailleurs.

Le Kremlin a rejeté, qualifiant de « mensonge absolu », la suggestion selon laquelle Poutine aurait ordonné sa mort pour se venger de la mutinerie de juin. Il a été annoncé mardi que le président n’assisterait pas aux funérailles.

Mercenaire mutin

Après des mois passés à insulter les hauts gradés de Poutine avec une variété de jurons grossiers et d’argot de prison sur leur échec perçu à mener correctement la guerre en Ukraine, Prigojine a pris le contrôle de la ville méridionale de Rostov fin juin.

Ses chasseurs abattent plusieurs avions russes, tuant leurs pilotes, et avancent vers Moscou avant de rebrousser chemin à 200 km de la capitale. Poutine a initialement présenté Prigozhin comme un traître dont la mutinerie aurait pu plonger la Russie dans la guerre civile, bien qu’il ait ensuite conclu un accord avec lui pour désamorcer la crise.

Le lendemain de l’accident, Poutine a présenté ses condoléances aux familles des personnes tuées et a déclaré qu’il connaissait Prigojine depuis très longtemps, depuis les années chaotiques du début des années 1990.

« C’était un homme au destin difficile et il a commis de graves erreurs dans la vie », a déclaré Poutine, tout en le décrivant comme un homme d’affaires talentueux.

Avant la mutinerie, Prigojine avait plaisanté en disant que son surnom aurait dû être « le boucher de Poutine » plutôt que « le chef de Poutine » – un surnom acquis après que son entreprise de restauration ait remporté des contrats avec le Kremlin. Il a toujours déclaré sa loyauté envers Poutine, même s’il a déclaré que son ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, était si incompétent qu’il devrait être exécuté pour sa trahison.

Après la mort de Prigojine, Poutine a ordonné aux combattants de Wagner de signer un serment d’allégeance à l’État russe – une mesure à laquelle Prigojine s’était opposé en raison de sa colère contre le ministère de la Défense qui, selon lui, risquait de perdre la guerre en Ukraine.

Les enquêteurs ont déclaré dimanche que des tests génétiques avaient confirmé l’identité des 10 personnes tuées dans l’accident, parmi lesquelles figuraient également deux pilotes et un agent de bord.

Mardi, Valery Chekalov, chef de la logistique de Wagner, a été enterré dans un autre cimetière de Saint-Pétersbourg. Sa famille a été rejointe par des dizaines de personnes, dont certaines, selon Reuters, ont été identifiées comme des mercenaires de Wagner et des employés de l’empire commercial de Prigojine.

Un prêtre orthodoxe russe a dit des prières et a balancé un encensoir devant le cercueil de Tchekalov, et les personnes en deuil se sont avancées pour l’embrasser.

Le bras droit de Prigojine, Dmitri Outkine, co-fondateur de Wagner et commandant militaire en chef du groupe, a également été tué dans l’accident.

L’incertitude entoure désormais le sort du grand empire commercial de Prigozhin, y compris ses opérations mercenaires dans plusieurs pays africains où il a conclu de gros contrats miniers d’or et de diamants et a été utile au Kremlin pour faire avancer les intérêts de sécurité russes en concurrence avec des puissances rivales telles que la France et les États-Unis. États.