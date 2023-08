Evgueni Prigojine à bord de l’avion lors d’un accident mortel, selon la Russie

Evgueni Prigojine, le chef paramilitaire de Wagner qui a lancé une mutinerie armée en juin, a été signalé mort, la Russie affirmant qu’il se trouvait à bord d’un avion privé qui s’est écrasé dans la région de Tver, près de Moscou, tuant les 10 personnes à bord.

Rosaviatsia, l’autorité aéronautique russe, a déclaré que Prigojine et le commandant en chef de Wagner, Dmitri Outkine, faisaient partie des 10 personnes voyageant à bord de l’avion d’affaires Embraer qui s’est écrasé mercredi soir.

La cause de l’accident n’était pas immédiatement claire, mais la querelle de longue date de Prigojine avec l’armée et le soulèvement armé qu’il a mené en juin donneraient à l’État russe de nombreuses raisons de se venger. Les chaînes médiatiques liées à Wagner ont rapidement suggéré qu’un missile de défense aérienne russe avait abattu l’avion.

L’avion après avoir plongé au sol mercredi. Photographie : Twitter

L’avion Embraer s’est écrasé dans la région de Tver alors qu’il effectuait un vol entre Moscou et Saint-Pétersbourg, la ville natale de Prigojine. Une vidéo publiée sur Internet montrait apparemment le petit avion traînant un panache de fumée avant de s’écraser sur le sol et de prendre feu.

L’avion, portant le numéro de queue RA-02795, est sous le coup de sanctions américaines depuis 2019 en raison de sa liaison avec Prigojine. Le chef de Wagner aurait utilisé l’avion, notamment peu de temps après l’échec de sa mutinerie, lorsque l’avion avait décollé de Saint-Pétersbourg pour la Biélorussie dans la matinée du 27 juin.

Plusieurs agences de presse russes, dont Baza, proche des forces de l’ordre russes, ont déclaré que les sept passagers, dont Prigojine et Outkine, et les trois membres d’équipage à bord de l’avion avaient tous été tués. Les autorités ont confirmé plus tard que 10 personnes étaient mortes dans l’accident.

Outkine, un ancien officier des renseignements militaires de la ville d’Asbest, fut l’un des premiers commandants sur le terrain de Wagner. Il avait reçu plusieurs médailles du courage de Poutine, avec qui il avait été photographié.

Le jet plonge au sol. Photographie : Twitter

« Je viens de parler avec d’excellents musiciens », a écrit Vladimir Rogov, chef de la région occupée de Zaporozhie installé par la Russie. « Ils confirment la mort d’Evgueni Prigojine et de Dmitri Outkine. »

Fontanka, un média de Saint-Pétersbourg qui a largement couvert les opérations de Prigojine, a déclaré que Prigojine était accompagné dans l’avion par Outkine, un caméraman, le responsable logistique de Wagner et les agents de sécurité personnels de Prigojine.

Le président américain Joe Biden a été informé de l’incident. « Nous avons vu les rapports » sur l’accident, a déclaré la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson, dans un communiqué.

« Si cela est confirmé, personne ne devrait être surpris », a-t-elle déclaré. « La guerre désastreuse en Ukraine a conduit une armée privée à marcher sur Moscou, et maintenant – semble-t-il – à cela. »

Prigozhin a publié une vidéo plus tôt cette semaine dans laquelle il prétendait se trouver en Afrique, où ses mercenaires se sont réinstallés depuis le soulèvement avorté. Mais on ne sait pas exactement quand l’image a été prise et s’il était retourné en Russie depuis qu’elle a été abattue.

Andreï Zakharov, journaliste à la BBC russe, a écrit mercredi soir que Prigojine s’était envolé pour la Russie depuis l’Afrique avec « toute l’équipe dirigeante » de Wagner.

Les alliés de Prigojine ont rapidement accusé le ministère russe de la Défense d’avoir assassiné le chef de Wagner. Grey Zone, une chaîne Telegram populaire avec plus de 500 000 abonnés liée à Wagner, a affirmé que l’avion de Prigojine avait été « abattu par un système anti-aérien sous le contrôle du ministère de la Défense de la Fédération de Russie ». La chaîne n’a cité aucune preuve à l’appui de cette affirmation.

« Aujourd’hui, cela fait exactement deux mois depuis la marche de la justice », a écrit Zone Grise.

Peu de temps après l’accident, Poutine a été photographié s’exprimant lors d’un mémorial de la bataille de Koursk de 1944, dans une imposante salle de concert flanquée d’un orchestre complet.

Prigozhin, un allié de Vladimir Poutine qui a amassé une fortune grâce à des contrats avec l’État, a ensuite créé des usines de trolls et une armée paramilitaire qui est devenue une extension importante de la puissance russe à l’étranger.

Son groupe Wagner a signé des contrats lucratifs en République centrafricaine et dans d’autres pays africains. En Ukraine, ses troupes, parmi lesquelles des dizaines de milliers de détenus recrutés dans les prisons, ont joué un rôle clé dans la lutte pour Bakhmut.

Mais un conflit de longue date avec les hauts gradés du ministère de la Défense n’a fait qu’empirer en Ukraine, où il s’est disputé des munitions et de la stratégie, affirmant que ses combattants irréguliers étaient sacrifiés pour protéger les troupes russes régulières.

« Choïgou ! Gérasimov ! Où sont ces putains de munitions ? » a-t-il crié dans un message sur les réseaux sociaux, appelant le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et le chef d’état-major général Valéri Gerasimov tout en faisant pression pour que davantage d’obus soient livrés à ses troupes combattant près de Bakhmut. Ses troupes auraient intimidé, extorqué et kidnappé des troupes russes près des lignes de front, volant des chars et échangeant leurs captifs contre encore plus de munitions.

Le ministère de la Défense prévoyait de prendre le contrôle de Wagner d’ici le 1er juillet lorsque Prigozhin a lancé une mutinerie armée, envoyant ses paramilitaires prendre le contrôle d’un quartier général militaire à Rostov-sur-le-Don et en lançant une « marche de la justice » sur Moscou. On estime que 15 militaires russes ont été tués dans la mutinerie, qui s’est terminée lorsque Prigojine aurait accepté de quitter l’Ukraine et d’envoyer ses mercenaires en Biélorussie.

Pourtant, beaucoup étaient encore surpris qu’il n’ait pas été puni plus sévèrement, et Prigojine a réussi à éviter des accusations criminelles ou même un assassinat rapide. Pendant des semaines, on a dit qu’il voyageait entre la Biélorussie, la Russie et maintenant l’Afrique, alors même que les rumeurs grandissaient selon lesquelles l’État russe cherchait à démanteler son empire commercial et à prendre le contrôle de Wagner.

Certains commentateurs ont noté que Prigozhin possédait un certain nombre de doubles, de déguisements et de faux passeports, qui ont tous été découverts lors d’une perquisition à sa résidence après la mutinerie, et que sa mort nécessiterait une confirmation supplémentaire de la part des autorités.

« Parmi les versions possibles, il y a une opération mise en scène », a écrit Margarita Simonyan, la directrice belliciste du média RT. « Mais je penche pour la plus évidente », indiquant que l’avion a été abattu.

S’il est confirmé que Prigozhin a été tué, il s’agit d’une mort violente que beaucoup lui avaient prédite, mettant enfin fin à une carrière de plusieurs décennies au carrefour des affaires russes, de la politique du Kremlin et de la pègre.

« Ce à quoi nous assistons est une danse très compliquée entre Prigojine et Poutine », a déclaré le directeur de la CIA, Bill Burns, lors du Forum sur la sécurité d’Aspen le mois dernier. « Je pense que Poutine est quelqu’un qui pense généralement que la vengeance est un plat qui se mange froid… D’après mon expérience, Poutine est l’apôtre ultime de la vengeance. Je serais donc surpris si Prigojine échappe à de nouvelles représailles pour cela.

« Si j’étais Prigozhin, je ne licencierais pas mon dégustateur », a-t-il ajouté.