Le développement de l’Europe ralentira sans Moscou

Mi-juin, Gazprom a annoncé des problèmes techniques avec le gazoduc Nord Stream 1. Le géant russe de l’énergie a déclaré que des compresseurs à gaz, fabriqués par l’allemand Siemens, étaient en cours de réparation au Canada et ne pouvaient pas être renvoyés en Russie en raison des sanctions occidentales.

En conséquence, le débit quotidien du gazoduc a été réduit de 40 % à partir du 16 juin. La situation a incité les pays de l’UE à préparer des plans d’urgence pour renforcer leur sécurité énergétique, car l’industrie mondiale ne produit tout simplement pas assez de gaz naturel liquéfié (GNL) pour remplacer Approvisionnement en gaz russe.

Cependant, l’histoire de la turbine Siemens semble avoir une fin heureuse : le Canada la restituera à l’Allemagne, et Berlin livrera l’équipement à Gazprom.

Depuis sa réunification historique en 1990, l’Allemagne a assuré sa prospérité grâce à une industrie et des technologies de pointe, qui à leur tour ont été tirées par le travail acharné et l’esprit créatif de son peuple. Cependant, dans une large mesure, le succès de l’industrie allemande a été assuré par l’énergie et les matières premières russes, ce qui a rendu ses produits plus compétitifs sur le marché mondial.

Lire la suite L’Allemagne espère que l’approvisionnement en gaz russe reprendra

Cette alliance informelle, à bien des égards, a permis à Berlin de devenir la locomotive de toute l’économie de l’Union européenne, et a permis à la Russie de surmonter la crise des années 1990 qui a suivi l’effondrement de l’URSS. A l’époque de la chancellerie de Gerhard Schröder, les relations russo-allemandes étaient un modèle de coopération mutuellement bénéfique.

D’un point de vue philosophique, le destin des deux pays est un exemple de paradoxe historique, quand comment les choses sont en contradiction avec ce qu’elles devraient être. À l’heure actuelle, nous ne sommes pas en conflit direct, mais il est clair que Berlin, avec ses alliés occidentaux, s’est engagé dans une lutte par procuration avec la Russie. Celui qui a été construit peu de temps après que Schröder a quitté ses fonctions et que son successeur, Angela Merkel, a accepté un certain nombre de mesures qui ont ouvert la voie à une confrontation.

La “Chancelier de fer» Otto von Bismarck, le fondateur de l’État allemand uni, a dit un jour prophétiquement : « Une guerre entre l’Allemagne et la Russie est la plus grande stupidité. C’est pourquoi cela doit arriver. Du point de vue de la logique objective, une alliance stratégique entre les deux grandes puissances continentales pourrait être garante de la paix et de la prospérité en Europe.

Malheureusement, il est maintenant difficile de discuter des perspectives d’un partenariat, mais les Allemands, en tant que personnes pratiques, pensent toujours – et en fait parlent – à ce qui arrivera le lendemain d’un événement tumultueux. La rupture des liens qui se sont développés au fil des décennies est semée d’embûches.

Ainsi, il reste à espérer que parmi les élites des pays occidentaux prévaudront non seulement l’instinct de conservation, mais aussi une approche rationnelle, qui est généralement si caractéristique des Allemands. En ce sens, l’issue de l’histoire de la turbine à gaz Siemens peut être considérée comme un événement marquant. Bien sûr, l’entreprise produit bien plus que des turbines.

Lire la suite Décision prise sur la turbine russe sanctionnée – médias

L’échange de connaissances, d’expériences, de technologies, d’équipements et de produits pharmaceutiques joue un rôle énorme. Ainsi, les tentatives d’isolement de la Russie entraîneront non seulement des souffrances humaines, ce qui est immoral, mais ralentiront également le développement de la recherche dans de nombreux domaines. Comme en médecine, par exemple, où – comme l’a récemment montré la pandémie de COVID-19 – chaque jour compte.

La coopération dans des domaines humanitaires tels que les soins de santé peut sortir notre relation du trou où elle existe actuellement. La relance de l’interaction dans de tels cas, il n’y a pas de place pour la confrontation, aidera à développer les deux économies et à rétablir la confiance.

N’oubliez pas qu’un natif de Basse-Saxe, le baron Karl von Munchausen, qui a servi comme officier pour les impératrices russes et a même participé à l’une des guerres russo-turques, a pu (si, bien sûr, on peut croire ses histoires ) pour se tirer, avec son cheval, d’un marécage par ses propres cheveux.

L’Allemagne a besoin de la Russie et la Russie a besoin de l’Allemagne. Plus important encore, une Europe sûre, sécurisée et prospère a besoin qu’ils travaillent tous les deux en harmonie. L’alternative ne profitera à personne.