EVGA ne fabriquera pas de cartes graphiques Nvidia de nouvelle génération

Le fabricant de composants PC EVGA s’éloigne du entreprise de carte graphique, a-t-il déclaré vendredi dans un message sur ses forums communautaires. L’entreprise continuera à vendre et à prendre en charge les “produits de génération actuelle existants”, mais ne transportera pas de cartes graphiques Nvidia de nouvelle génération.

Il suit les rapports des chaînes YouTube Nexus des joueurs et JayZTwoCents cela suggérait que Nvidia était un mauvais partenaire avec qui travailler. Le PDG d’EVGA, Andrew Han, a apparemment déclaré que le fabricant de logiciels avait cessé de lui donner des informations sur les annonces de nouveaux produits et les prix de détail et la disponibilité suggérés avant d’être révélés publiquement, ce qui rend la planification difficile. Nvidia aurait également réduit les prix de partenaires comme EVGA avec ses propres Cartes Founders Editionce qui a poussé EVGA à vendre à perte pour rester compétitif.

“Nous avons eu un excellent partenariat avec EVGA au fil des ans et nous continuerons à les soutenir sur notre génération actuelle de produits”, a déclaré un porte-parole de Nvidia dans un communiqué envoyé par e-mail à CNET. “Nous souhaitons à Andrew et à nos amis d’EVGA tout le meilleur.”

Outre EVGA et Nvidia lui-même, les autres sociétés utilisant le logiciel Nvidia incluent Asus, Gigabyte, MSI, Zotac et PNY. EVGA n’a pas non plus l’intention de fabriquer des cartes graphiques AMD ou Intel.

EVGA n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.