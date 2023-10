Everytown est BIG MAD chez Smith & Wesson car GASP déménage son entreprise au Tennessee – Twitchy

Les militantes du vin préférées de tous sont à la hauteur de leurs pitreries habituelles, et maintenant elles se plaignent (vous voyez ce que nous avons fait là-bas ?) de l’endroit où un fabricant d’armes choisit d’implanter son entreprise. Smith & Wesson a récemment déménagé son entreprise au Tennessee, un choix évident pour un fabricant d’armes à feu compte tenu de notre position pro-constitutionnelle ici dans le Sud, mais ces dames n’en ont RIEN.

Smith & Wesson vient de déménager son #KillerBusiness au Tennessee, un État doté de lois sur les armes à feu parmi les plus faibles du pays, après que les législateurs du Massachusetts ont proposé une interdiction de la production d’armes d’assaut. Nous sommes venus les accueillir chaleureusement lors de leur inauguration. pic.twitter.com/VsQFdpGjRx – Chaque ville (@Everytown) 8 octobre 2023

Le hashtag hystériquement hyperbolique dans leur tweet ne peut pas être assez souligné, car il est sans cesse amusant pour cet écrivain. Et ne parlons même pas des « armes d’assaut », qui sont un terme si vague qu’un pistolet semi-automatique de base serait admissible. Pourquoi prenons-nous ces gens au sérieux ?

Alors que Smith & Wesson engrange des centaines de millions, leurs produits sont utilisés dans des fusillades et nos communautés en subissent les conséquences. Les fabricants d’armes ne devraient pas pouvoir rester les bras croisés et ignorer notre crise de la violence armée. – Chaque ville (@Everytown) 8 octobre 2023

Aux États-Unis, nous n’accusons pas les fabricants de l’utilisation abusive de leurs produits par les consommateurs. Si tel était le cas, tous les fabricants de téléphones portables et d’alcool feraient faillite car ils causent apparemment bien plus de morts que les armes à feu. Ne parlez même pas des médecins et des fautes médicales.

TN avec l’une des meilleures libertés en matière d’armes à feu, à quoi ressemblent réellement vos chiffres lorsque vous éliminez les 18-19 ans ? pic.twitter.com/c02sG0tQ5e — ega (@vega_holdings) 8 octobre 2023

Cela soulève en fait un excellent point. Dans ces nouvelles « études » citées jusqu’à la nausée, les chercheurs ont discrètement ajouté les adultes de 18 ans et plus aux données afin de gonfler leurs chiffres de manière trompeuse. C’est ainsi que nous sommes arrivés à ce récit selon lequel les armes à feu sont « la principale cause de décès chez les enfants aux États-Unis ». C’est littéralement de la propagande.

Je suis presque sûr que l’avortement est la « première cause de mortalité chez les enfants ». – Étienne (@Stambo2A) 8 octobre 2023

Pendant ce temps, ce sont des grillons sur le VRAI principal tueur d’enfants aux États-Unis. Ou pire, ils estiment qu’ils ont le DROIT inné de tuer des enfants tant qu’ils sont in utero. Mais oui, les propriétaires d’armes sont ici des goules sans âme.

Inutile de dire que Twitter/X n’a ​​pas retenu son mépris pour les Karens d’Amérique.

Vous voulez dire comment Everytown ignore complètement la violence des gangs dans les grandes villes des États-Unis ? – TimmerMcGraw, Finance 🇺🇸🔎 (@TimmerMcGraw) 8 octobre 2023

Ce type comprend. Les fusillades liées aux gangs constituent l’écrasante majorité des meurtres par arme à feu aux États-Unis, et l’accent est mis sur le mot « meurtres », car tous les homicides ne sont pas des meurtres, légalement parlant.

Vous êtes donc pour le désarmement civil. – Dr Whozit, italien sur le toit (@fenderguy64) 8 octobre 2023

C’est précisément ce qu’ils veulent, et ils ont appris qu’ils peuvent utiliser les corps d’enfants qui ont été tués comme un bâton émotionnel contre leurs opposants politiques. Honnêtement, ce n’est pas une stratégie inefficace, mais simplement horriblement insensible. C’est également un moyen efficace de cacher qu’ils n’ont pas les faits objectifs de leur côté dans ce débat.

Quoi qu’il en soit, ils ont eu leur grande ouverture. Pas le flex que vous pensiez, hein ? – Mustang à la retraite (@Retired_Mustang) 8 octobre 2023

Oh, allez, ils ont fait preuve d’un courage si époustouflant ! Tous les 8, debout dehors avec leurs pancartes et fronçant les sourcils devant les caméras, montraient vraiment cette grande et mauvaise compagnie !

Tacky… compte tenu des événements mondiaux. Faire de meilleurs perdants – James Anderson (@diputssisiht) 8 octobre 2023

Nous pensons qu’Israël a assoupli ses lois sur les armes à feu afin de permettre à ses citoyens (vous savez, ceux que le Hamas cible chez eux) de se défendre plus efficacement. C’est pourquoi nos fondateurs ont inscrit le droit de porter les armes comme un droit protégé par la Constitution, car la légitime défense est un droit inhérent à tous les humains.

En d’autres termes, une poignée d’entre vous sont restés là et ont brandi des pancartes et ils ont quand même eu leur grande ouverture ? Choquant. De toute façon, ce n’était qu’une séance photo de signalisation de vertu pour les réseaux sociaux, donc vous l’avez au moins compris 🤡 — 🏴‍☠️AlphonseC🏴‍☠️ (@BPoppagiorgio) 8 octobre 2023

