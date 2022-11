“Everything Everywhere” remporte le premier prix aux Gotham Awards

La comédie de science-fiction à succès “Everything Everywhere All at Once” a remporté les honneurs aux Gotham Awards lundi soir, remportant le prix du meilleur long métrage de la cérémonie ainsi qu’un trophée de performance de soutien pour l’acteur Ke Huy Quan.

“A cette époque l’année dernière, tout ce que j’espérais, c’était juste un travail”, a déclaré un Quan ému, qui a joué dans “The Goonies” et “Indiana Jones et le Temple maudit” en tant qu’enfant acteur, mais a ensuite trouvé du travail difficile à venir. par. “Juste au moment où je pense que ça ne peut pas aller mieux, ça marche.”

Les Gothams sont le premier grand spectacle de la saison des récompenses, distribuant des prix avant que la Screen Actors Guild et les Oscars n’aient même annoncé leurs nominés. Bien que les gagnants soient choisis par un jury composé uniquement d’une poignée d’initiés du cinéma, les Gotham peuvent toujours donner un élan et une poignée de titres positifs aux prétendants qui y triomphent.

Une de ces victoires est venue pour la performance en tête. Depuis que les Gotham ont adopté des catégories d’acteurs non sexistes, trois prétendants importants à l’Oscar de la meilleure actrice – Cate Blanchett (“Tár”), Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All at Once”) et Danielle Deadwyler (“Till”) – ont fait face contre la star de “The Whale” Brendan Fraser, le favori présumé de l’Oscar du meilleur acteur. Et dans cette bataille royale pleine d’étoiles, Deadwyler, une actrice montante, a prévalu pour sa performance en tant que Mamie Till-Mobley, qui devient une militante après le meurtre à motivation raciale de son fils, Emmett Till, en 1955.