EveryPlate Review: Un service de kit de repas bon marché qui en vaut la peine

8.8 Chaque assiette Répartition des scores Goût/résultats 8Valeur dixFacilité de recettes 9Variété de recettes 8Santé 7 Voir sur EveryPlate Comme Des repas simples et savoureux au prix par portion le plus bas de la catégorie

Vous pouvez échanger les protéines et les côtés si vous le souhaitez

Utilise moins de plastique que les autres services de kits de repas N’aime pas Pas autant d’options saines

Ma boite d’ingrédients est arrivée un peu désorganisée

9 $ de plus pour l’expédition Détails du produit

Tarification À partir de 5 $/portion

Taper Kits repas

Recettes par semaine 25+

Bon pour Aliments sains, familiaux, réconfortants, difficiles à manger, rapides et faciles

D’un coup d’œil rapide au menu, il est clair que Chaque assiette se concentre sur des aliments réconfortants avec une touche saine et à un prix encore plus réconfortant. EveryPlate est le service de kit de repas le moins cher avec des plans qui coûtent entre 6 $ et 8 $ par portion. J’ai fait le calcul et EveryPlate est à peu près pareil coût que d’acheter les mêmes produits d’épicerie mais sans les courses laborieuses. C’est encore moins cher si vous l’essayez pour la première fois, car les nouveaux clients peuvent obtenir un kit de repas avec des recettes aussi bon marché que 1,50 $ la portion. Waouh.

Mais est-ce correct? Toutes ces discussions respectueuses du portefeuille ne signifient pas grand-chose si la nourriture est mauvaise, n’est-ce pas ?

Les kits repas EveryPlate sont les moins chers de la catégorie. Alors sont-ils bons ? Chaque assiette

Avec des prix qui semblaient trop beaux pour être vrais, j’ai pensé que je le découvrirais par moi-même. Il s’avère que les kits de repas EveryPlate ne sont pas seulement économiques, mais aussi savoureux, frais, faciles à préparer et finalement très satisfaisants. C’est le meilleur service de kit de repas à petit budget que je n’ai pas encore essayé et celui que je recommanderais à tous ceux qui recherchent un service de kit de repas bon marché pour vous aider à réduire votre liste de tâches hebdomadaire.

Voici une ventilation complète de la façon dont ma semaine de kits de repas EveryPlate s’est déroulée et de ce que toi pouvez vous attendre si vous vous inscrivez.

Voici comment fonctionne EveryPlate

EveryPlate est la filiale économique de Green Chef, qui a été acquise par HelloFresh en 2018. Alors que Green Chef propose une approche plus gourmande des kits de repas, EveryPlate vise à être le service de kit de repas le plus abordable.

Plus vous choisissez de repas par semaine, moins ils sont chers. Capture d’écran par David Watsky/CNET

S’inscrire à EveryPlate est simple : vous devez d’abord entrer une adresse et des informations de contact, puis sélectionner un plan (nombre de repas) et une option de paiement. Pour les plans, vous pouvez choisir trois, quatre ou cinq repas par semaine avec deux ou quatre portions par repas. Plus vous choisissez de repas, moins le prix par portion est élevé.

Les recettes EveryPlate sont simples mais bonnes. Capture d’écran par David Watsky/CNET

Vient ensuite la partie amusante : vous choisissez des kits de repas dans un menu d’environ 13 à 16 recettes. Les repas changent chaque semaine et les favoris reviennent souvent dans la rotation. Il y a beaucoup d’informations disponibles sur chacun, y compris les calories, la nutrition et le temps qu’il faut pour les préparer. Vous pouvez également remplacer les protéines et les plats d’accompagnement sur la plupart Kits de repas EveryPlate juste au cas où vous détesteriez absolument les haricots verts ou avez eu chemin trop de poulet ces derniers temps. Vous pouvez même consulter à l’avance les deux prochains menus hebdomadaires.

Expédition et livraison

EveryPlate livre dans la plupart des États-Unis continentaux avec des boîtes arrivant les mardis, mercredis, jeudis ou vendredis (votre choix). Les livraisons de kits de repas sont scellées avec de grands packs de glace et sont censées rester froides jusqu’à 48 heures, juste au cas où vous ne seriez pas à la maison pour les recevoir un jour particulier.

À quoi ressemblent les repas EveryPlate ?

Vous trouverez de nombreux plats réconfortants au menu de la semaine. Chaque assiette

EveryPlate est grand sur la nourriture de confort. Sur n’importe quel menu hebdomadaire, vous trouverez des options pour le pain de viande, les côtelettes de porc, le pâté au poulet, les tacos et les recettes de pâtes. Les accompagnements sont tout aussi copieux, y compris beaucoup de purée de pommes de terre, de carottes rôties, de riz blanc et de nouilles. Il y a quelques options à base de plantes par semaine, mais pas beaucoup, et vous ne trouverez pas beaucoup d’ingrédients à la mode ou de superaliments dans les kits de repas EveryPlate. Les recettes m’étaient toutes familières pour la plupart, bien que l’équipe culinaire mélange les choses avec un glaçage hoisin (sauce barbecue japonaise) sur un pain de viande autrement traditionnel ou une sauce sucrée à l’abricot et à Dijon pour égayer un plat de poulet.

EveryPlate n’a que quelques options de fruits de mer ou de steak (un ou deux par semaine) et la plupart de ceux disponibles sont considérés comme « premium » et coûtent 3 $ de plus par portion. Il n’y a vraiment que des kits de repas pour le déjeuner et le dîner et pas d’options de petit-déjeuner ou de collation, bien que vous puissiez sélectionner un pack protéiné de poitrines de poulet et de bœuf haché pour la planification des repas.

À quel point les kits de repas EveryPlate sont-ils faciles ?

Les fiches de recettes facilitent la vie d’un chef débutant. David Watsky/Crumpe

Parmi les services de kits de repas que j’ai essayés, les repas EveryPlate sont parmi les plus faciles à préparer. La recette la plus compliquée que j’ai faite était le pain de viande et même cela n’a pris que 30 minutes. Il existe très peu de recettes trop compliquées, voire aucune, qui nécessitent des compétences avancées ou un équipement de cuisine sophistiqué, ce qui fait d’EveryPlate une bonne option pour les cuisiniers débutants ou amateurs.

Chaque kit de repas est livré avec une carte de recettes complète avec des images brillantes et des instructions pour vous aider. Chaque carte répertorie également ce dont vous aurez besoin n’est pas fournis – huile de cuisson, beurre, ketchup – pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu.

Si vous avez choisi d’échanger un accompagnement ou une protéine, il y a de petits addendums dans le coin pour apporter de légères modifications à la recette. Par exemple, « Avez-vous choisi du poulet au lieu du porc ? Suivez la recette telle qu’elle est écrite, mais à l’étape 4, faites simplement cuire le poulet pendant 5 à 6 minutes de chaque côté. »

Qu’est-ce qui différencie EveryPlate des autres services de kits de repas ?

Fixations pour pain de viande hoisin prêtes à l’emploi. David Watsky/Crumpe

En plus d’être le service de kit de repas le moins cher, qui est le plus grand différenciateur d’EveryPlate, c’est aussi l’un des plus simples et des plus simples avec des recettes simples qui prennent moins de 30 minutes à préparer. Il n’y a également qu’une quinzaine de sélections de menus chaque semaine, ce qui, pour moi, est suffisant pour trouver de nouvelles recettes intéressantes sans me sentir dépassé comme je l’ai fait avec d’autres services que j’ai essayés.

À qui s’adresse EveryPlate ?

EveryPlate est parfait pour tous ceux qui recherchent un coup de pouce à leur routine de cuisine, apprennent à cuisiner ou injectent de nouvelles recettes dans leur rotation sans se ruiner. Les gens occupés aussi, car c’est aussi un gain de temps, éliminant les déplacements au magasin ainsi que le temps passé à ruminer ce qu’il faut faire. Si vous aimez les aliments réconfortants et que quelques glucides ne vous dérangent pas, EveryPlate en a à la pelle, mais il existe également des options plus saines.

Pour qui les kits de repas EveryPlate ne sont pas si bons

Les recettes EveryPlate sont simples, je ne le recommanderais donc pas aux chefs très expérimentés qui cherchent à perfectionner leurs compétences. Il y a aussi moins d’options « saines » et encore moins de repas à base de plantes sur EveryPlate, donc je ne recommanderais pas non plus ce service de kit de repas pour les végétaliens et les végétariens. Afin de maintenir les prix bas, EveryPlate ne répond pas non plus aux régimes alimentaires tels que céto, paléo ou à faible teneur en sucre.

Tarification EveryPlate

EveryPlate est le moins cher des principaux services de livraison de kits de repas. Chaque assiette

EveryPlate coûte 5 $ la portion si vous choisissez des kits de repas pour quatre et plus près de 6 $ la portion si vous ne commandez que des recettes pour deux. À mon avis, c’est la société de kits de repas la moins chère disponible et c’est encore moins cher lorsque vous achetez une promotion spéciale comme celle en cours actuellement (seulement 2 $ par portion). Gardez à l’esprit que les repas « Premium » comme le saumon et le steak entraînent un supplément de 3 $ par portion et que chaque boîte coûte 9 $ à expédier.

Ce que j’ai cuisiné et comment ça s’est passé

Pains de viande de porc hoisin avec purée de pommes de terre au wasabi : C’était mon préféré des plats que j’ai cuisinés. C’était simple à faire mais intéressant et aussi très satisfaisant. Mettre du wasabi dans une purée de pommes de terre est définitivement mon nouveau défaut.

Le pain de viande était ma recette préférée, mais tous les kits de repas EveryPlate ont passé le test de goût ultime. David Watsky/Crumpe

Quesadilla de patates douces et poivrons avec salsa fraîche et crème sure chipotle : C’était un déjeuner copieux parfait, surtout quand vous avez l’impression d’avoir mangé trop de viande. La salsa fraîche l’a fait pour moi et je mettrai de la crème sure sur n’importe quoi.

Côtelettes de porc umami épicées avec riz au gingembre et carottes rôties : Un autre dîner très simple mais savoureux. Le hoisin et le ponzu ont tenu la promesse de l’umami et le gingembre frais a rendu le riz vraiment éclatant.

Verdict final sur EveryPlate

En tant que personne qui examine les kits de repas pour gagner sa vie, j’ai souvent l’impression de couper les cheveux en quatre en essayant de trouver la nuance, mais avec celui-ci, la distinction était très claire : EveryPlate est le service de kit de repas le plus abordable, mais propose toujours des recettes très agréables qui ont été à la fois intéressant et satisfaisant.

Alors que EveryPlate baisse légèrement le cadran gastronomique, les repas que j’ai essayés étaient tous très solides et n’avaient pas l’air ou le goût de « budget ». À seulement cinq dollars par portion, j’avais aussi l’impression de faire une bonne affaire, et c’est probablement parce que je l’étais. Si vous n’avez jamais essayé un kit de repas auparavant et que vous voulez voir s’il vous convient, je recommanderais absolument EveryPlate. (En fait, je viens de le recommander à ma sœur et à sa famille pour Thanksgiving). EveryPlate est peu coûteux, à faible risque et entièrement délicieux.