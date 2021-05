Mumbai : Alors que la pandémie de COVID-19 a poussé de nombreuses organisations et individus à aider les gens – pour mettre en évidence et soutenir le travail de ces bons samaritains et créer un impact, Diana Penty avec Ketto India a lancé la campagne « #EveryLifeMatters ».

Moins d’une semaine après son lancement, la star de ‘Cocktail’ a réussi à soutenir divers petits groupes dans leurs activités de secours, aidant ainsi à leur tour les personnes dans le besoin urgent de fonds, de nourriture et de médicaments.

Remerciant tout le monde pour leurs dons notables, Diana est allée sur Instagram et a partagé une vidéo mettant en évidence les histoires inspirantes de plusieurs héros de Covid que la campagne pourrait atteindre et aider dans leurs merveilleux efforts.

La star de « Happy Bhag Jayegi » a écrit : « Avec votre soutien, ces êtres humains incroyables ont pu faire un travail incroyable pour aider ceux qui en ont besoin en ces temps difficiles. Je vous demande d’ouvrir votre cœur et de les aider de quelque manière que ce soit. vous pouvez pour qu’ils puissent continuer à faire la différence. »

« Vous pouvez voir le point culminant de #EveryLifeMatters sur mon Instagram ou visiter le site Web de Ketto India pour en savoir plus sur ces causes », a-t-elle ajouté.

Grâce à l’initiative #EveryLifeMatters, Penty aide également les personnes à bénéficier d’un soutien financier pour leur traitement médical.

Connue pour son travail humanitaire, Diana a également été la force derrière « The Khaki Project » l’année dernière, fournissant aux forces de police de Mumbai des fournitures indispensables telles que des masques et des désinfectants.