[Everyday Life with Art ①] Comment faire de chaque jour un chef-d’œuvre, selon les gérants de magasins d’art – Samsung Global Newsroom

Pour que l’art fasse partie de votre quotidien, votre quotidien doit d’abord devenir de l’art. Chez Samsung Electronics, les responsables du Samsung Art Store donnent vie à cette vision. Jiyea Kim, Jiwon Shin et Yeseo Choi gèrent tous la planification et l’exploitation du Samsung Art Store dans l’activité d’affichage visuel de Samsung.

“Pourquoi devons-nous avoir de l’art quotidiennement dans notre vie quotidienne?” Pour répondre à la question, Samsung Newsroom s’est entretenu avec les responsables de l’Art Store pour savoir comment les œuvres d’art à la maison peuvent rafraîchir une journée ordinaire et transformer nos espaces de vie.

Votre vie, centrée sur l’art

Le Samsung Art Store est un service d’abonnement artistique qui a débuté en 2017 pour The Frame, la télévision lifestyle de l’entreprise. En partenariat avec plus de 50 musées et galeries dans le monde, le service propose plus de 2 000 œuvres d’art, allant de peintures célèbres à des pièces uniques d’artistes émergents. Grâce à ce service, les utilisateurs peuvent accéder à diverses œuvres d’art en résolution 4K dans le confort de leur foyer.

Même aujourd’hui, les consommateurs peuvent trouver les façons traditionnelles de voir l’art inaccessibles. Cependant, même si l’appréciation de l’art semble — à première vue — un peu hors de portée, l’art a le pouvoir de profiter à notre quotidien. “Certaines personnes ont tendance à croire que l’art est lointain et difficile, mais je crois que tout ce qui divertit nos yeux et nos oreilles est considéré comme de l’art”, a déclaré Jiyea Kim. “Lorsque vous vous sentez épuisé et ennuyeux, vous pouvez obtenir un regain d’énergie grâce à l’art”, a ajouté Kim.

Rafraîchissez votre espace de vie avec l’art numérique

L’une des principales caractéristiques de l’Art Store est que les utilisateurs peuvent librement échanger leurs œuvres en fonction du décor et de l’ambiance de l’espace environnant. Il existe une grande variété d’options disponibles dans l’Art Store, des chefs-d’œuvre renommés tels que le Mona Lisa de Léonard de Vinci à la photographie de la LIFE Picture Collection, qui a capturé des moments historiques du XXe siècle.

“J’utilise personnellement The Frame à la maison, et je peux vraiment voir comment cela change efficacement l’intérieur de ma maison”, a déclaré Kim. “Ce n’est pas facile de changer fréquemment l’atmosphère d’une pièce, mais avec The Frame et l’Art Store, je peux facilement changer mon espace avec différentes œuvres d’art — même pour différentes saisons ou occasions spéciales comme Noël.

Yeseo Choi a suggéré de faire ressortir l’espace à travers une peinture de bienvenue. “Tout comme nous offrons de la nourriture ou des boissons de bienvenue, lorsque vous recevez des invités, vous pouvez les accueillir avec leur œuvre d’art préférée sur The Frame. Cela donnera non seulement une nouvelle ambiance à l’espace, mais cela offrira également une expérience spéciale aux invités », a-t-elle déclaré.

Apporter des œuvres d’art à votre salon

L’Art Store propose plus que des œuvres d’art : il fournit également une description de chaque pièce et des informations sur l’artiste. Il comprend même des informations détaillées sur le musée d’art où la pièce est exposée. Grâce à ces fonctionnalités, les utilisateurs peuvent acquérir une connaissance de l’œuvre tout en l’appréciant.

“J’ai vu l’œuvre originale de Gustav Klimt au Belvédère en Autriche. Je voulais revenir le voir plus souvent, mais malheureusement je n’ai pas pu », a déclaré Choi. “Cependant, je peux maintenant le voir tous les jours à la maison, car les œuvres de Klimt ont récemment été ajoutées à l’Art Store.”

“The Art Store offre de manière vivante la texture et les caractéristiques uniques de chaque pièce”, a déclaré Choi. “Ainsi, même si l’œuvre originale est affichée quelque part au loin, vous pouvez toujours voir l’œuvre comme si vous regardiez la pièce originale — quand et où que vous soyez.

Jiwon Shin était particulièrement intéressé par la façon dont les enfants bénéficieraient du service. “Avec l’Art Store, les enfants peuvent voir diverses œuvres d’art qui peuvent conduire à une créativité accrue”, a déclaré Shin. « L’art peut être difficile et peu familier même pour les adultes. Mais si vous commencez à vous exposer à l’art à un jeune âge, vous pouvez être plus familier et avoir de meilleures perspectives à son égard.

Conseils : organiser de l’art pour votre maison

Vous cherchez une peinture ou un dessin qui correspond à vos préférences ou qui reflète votre humeur ? L’Art Store est livré avec des fonctionnalités de recommandation intégrées.

Les utilisateurs peuvent utiliser la fonction For You pour obtenir des recommandations artistiques complètes qui reflètent toutes leurs préférences.

“La fonctionnalité For You est une fonctionnalité de recommandation personnalisée basée sur un algorithme”, a déclaré Choi. “Par exemple, si vous saisissez des mots-clés dans l’option de recherche complète qui représentent une certaine couleur, telle que ‘rouge’ ou ‘vert’, ou une certaine humeur, telle que ‘moderne’ ou ‘lumière’, vous obtiendrez le œuvres d’art pertinentes recommandées pour vous. Ainsi, vous pouvez facilement trouver des œuvres d’art qui reflètent votre humeur ou qui correspondent à l’espace.

Un service de curation continu est également disponible. Grâce à une conservation régulière, l’écran d’accueil de l’Art Store affiche des œuvres d’art recommandées adaptées à un sujet ou à un thème particulier pendant une certaine période de temps.

“Vous pouvez trouver les curations précédentes dans le menu Curation, vous pouvez donc rechercher le sujet qui correspond à vos préférences et trouver des œuvres d’art pertinentes à tout moment”, a déclaré Shin.

Elle a également recommandé les fonctionnalités Favoris et Diaporama. Vous pouvez ajouter n’importe quelle œuvre d’art aux Favoris et configurer le moment et la durée de la fonction Diaporama. Selon le réglage, la pièce basculera automatiquement. Les utilisateurs peuvent configurer l’illustration pour qu’elle change aussi souvent que toutes les 10 minutes ou aussi lentement qu’une fois par semaine.

Nouvelle expérience d’écran transcendant l’espace et le temps

L’ouverture de l’Art Store a lancé une ère d’utilisateurs appréciant l’art n’importe où, n’importe quand. Alors, quel est l’avenir de l’Art Store ? “Pour le moment, cette fonctionnalité n’est que l’Art ‘Store.’ Nous cherchons donc à étendre le service de la simple découverte de l’art à différentes activités et expériences que les utilisateurs peuvent apprécier dans leur espace », a déclaré Choi.

“Puisque ce service est disponible pour tout le monde, quel que soit son âge ou sa nationalité, j’espère que davantage d’utilisateurs utiliseront ce service”, a déclaré Shin. “Nous travaillons dur pour améliorer l’accessibilité de la plateforme.”

« Jusqu’à présent, nous nous sommes concentrés sur la promotion de la manière dont les utilisateurs peuvent accéder à l’art via le service. Mais maintenant, il est devenu important de mettre en valeur l’attrait du service lui-même », a déclaré Kim. “Notre objectif est de fournir un service qui apporte bonheur et satisfaction aux utilisateurs en tant que plateforme d’art.”