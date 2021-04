Les joueurs d’Everton célèbrent après avoir marqué un but contre Tottenham en Premier League. PETER POWELL / POOL / AFP via Getty Images

Tottenham Hotspur et Everton a disputé un match nul passionnant à Goodison Park vendredi soir, Harry Kane et Gylfi Sigurdsson ayant tous deux marqué deux fois dans un concours grand public.

Le match a démarré lentement jusqu’à ce que Tottenham trouve son premier match après 25 minutes lorsqu’un ballon dans la surface a trouvé Kane seul devant le but et l’international anglais n’a pas commis d’erreur avec sa frappe pour être le gardien d’Everton Jordan Pickford.

L’avance ne durera pas longtemps pour l’équipe de Jose Mourinho, cependant, car Everton a égalisé le point de penalty par Sigurdsson à la suite d’une faute maladroite de Sergio Reguilon sur James Rodriguez dans la zone avec la première mi-temps se terminant 1-1.

Il y avait un plus grand sentiment d’urgence de la part des deux équipes en seconde période et c’est Everton qui a pris les devants après 60 minutes lorsque Sigurdsson a terminé un mouvement d’équipe élégant avec une première fois tout aussi classe pour mettre l’équipe de Carlo Ancelotti 2-1. .

Les visiteurs n’ont pas été découragés et sont revenus à égalité avec le deuxième but de Kane de la nuit, envoyant une volée clinique depuis le centre de la surface de réparation après que le centre d’Erik Lamela soit tombé à ses pieds après une défense shambolique d’Everton.

Les buts étaient les 20e et 21e de la saison de Kane en Premier League – ce qui en fait la cinquième fois qu’il a dépassé 20 ans – et l’ont également amené devant Jermain Defoe et Robbie Fowler au sixième rang pour les totaux de carrière de tous les temps dans l’élite anglaise à 164. .

Les deux buts ont également vu le capitaine anglais Kane s’écarter de deux des 19 de Mohamed Salah dans la course au Soulier d’Or de la Premier League.

Malgré les équipes jouant un match divertissant, aucun des deux ne sera probablement satisfait du résultat, car le seul point n’a pas aidé Everton ou Tottenham dans leur quête du football européen la saison prochaine.

Everton reste à la huitième place avec 49 points et les Spurs, qui ont vu Kane boiter dans le temps d’arrêt de la deuxième mi-temps avec une blessure apparente, sont septièmes sur 50.