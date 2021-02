Everton a envoyé Tottenham Hotspur sortir de la FA Cup avec un but en prolongation de Bernard mercredi soir à Goodison Park pour envoyer son équipe en quarts de finale avec une victoire de 5-4.

Tottenham a ouvert le score et a pris une avance méritée en cinq minutes lorsque Davinson Sanchez a dirigé le coin de Son Heung Min devant Robin Olsen dans le but d’Everton.

Everton a riposté pour aller de l’avant en l’espace de plusieurs minutes de la première demie avec un but de Dominic Calvert-Lewin et une frappe de Richarlison depuis l’extérieur de la surface de réparation qu’un plongeur Hugo Lloris n’a pas pu atteindre.

Pierre-Emile Hojbjerg a ensuite été sifflé pour un penalty après avoir fait trébucher Calvert-Lewin dans la surface et Gylfi Sigurdsson a intensifié et envoyé calmement Lloris dans le mauvais sens pour mettre Everton en avance 3-1.

Cependant, les Spurs ont marqué juste avant la pause alors qu’Erik Lamela a sauté sur une erreur de Yerry Mina et a inscrit un tir net du pied gauche devant Olsen pour réduire le déficit de l’équipe de Jose Mourinho à un seul but à la mi-temps.

Le match aller-retour s’est poursuivi en seconde période avec un niveau de tirage des Spurs à 3-3 avant l’heure de jeu jusqu’à la deuxième de la soirée de Sanchez quand il a redirigé une tête enregistrée sur le gant d’Olsen et tapé au fond du filet.

Richarlison a renvoyé Everton devant avec son deuxième but, battant Lloris à son deuxième poteau avec un hurleur après que Sigurdsson l’ait joué dans la zone avec un petit ballon intelligent.

Harry Kane, qui avait semblé menaçant tout le match, a finalement marqué pour remettre Tottenham à égalité avec une tête fracassante au poteau arrière d’un beau centre fouetté de Son qui a mis les équipes sur la bonne voie pour la prolongation.

Sigurdsson a ajouté à son total de passes décisives dans la première période de prolongation avec un joli jeton sur la défense des Spurs et dans la surface qui a laissé à Bernard le temps de s’installer, de jeter un coup d’œil au but et de tirer une volée imparable devant Lloris pour donner à Everton l’avance. encore.

Ancelotti et Everton vont désormais attendre les résultats des deux derniers matches de la FA Cup jeudi pour voir à qui ils affronteront en quarts de finale.