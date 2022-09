Everton vs Liverpool – Rapport de match de football – 3 septembre 2022

Liverpool a subi une visite frustrante dans la moitié bleue du Merseyside alors qu’ils étaient tenus à un match nul et vierge par Everton pour retarder leurs progrès en début de saison en Premier League.

Cela aurait pu être pire pour l’équipe de Jurgen Klopp car Conor Coady semblait avoir donné l’avantage à Everton à bout portant à la 69e minute, mais son effort a été exclu pour hors-jeu.

Liverpool a frappé les boiseries deux fois en l’espace de quelques secondes en première mi-temps, mais le gardien Jordan Pickford et sa défense a tenu bon pour gagner un point précieux à l’équipe de Frank Lampard à Goodison Park – bien que Mohamed Salah ait presque donné à l’équipe de Klopp une victoire remarquable dans les arrêts de jeu lorsque son tir du pied gauche a touché le poteau via un arrêt du bout des doigts de Pickford.

Darwin Nunez a fait un retour immédiat dans la formation de départ de Liverpool après son carton rouge contre Crystal Palace, tandis que Fabio Carvalho également inséré dans le XI de Klopp après ses exploits héroïques contre Newcastle United.

Cependant, Liverpool a commencé lentement et Everton a failli en profiter à la 32e minute lorsque Tom Davies a frappé le poteau avec un effort à l’extérieur de la botte depuis l’intérieur de la surface après que le ballon soit tombé gentiment pour lui.

Les visiteurs ont répondu avec deux occasions à la 43e minute. Pickford a d’abord fait basculer la volée du pied droit de Nunez sur la barre de manière acrobatique, avant Luis Díaz coupé sur sa botte droite et a tiré un coup de curling contre le poteau.

Klopp a fait un changement offensif après la pause quand il a enlevé Carvalho pour Roberto Firmino et Liverpool a commencé la seconde mi-temps avec brio, avançant bien à plusieurs reprises.

Everton était redevable à Pickford trois fois à la 64e minute alors qu’il détournait un tir cinglant du pied droit de Firmino et la tête de l’attaquant du coin résultant, avant de bien descendre pour empêcher un tir bas de Fabinho.

Et l’équipe de Frank Lampard a eu une chance en or d’aller de l’avant quelques instants plus tard à la 65e minute lorsqu’ils ont bondi en avant et travaillé le ballon jusqu’à la signature estivale. Néal Maupaydont le tir était droit sur Alisson.

Maupay semblait avoir rattrapé cet échec à la 69e minute lorsqu’il a tiré un tir bas dans le but que Coady a ramené à la maison, mais il a été annulé après un examen VAR.

Everton a continué à pousser et Alisson a dû être vigilant pour renverser un tir dévié de Dwight McNeil à la 84e minute après que l’ailier ait coupé depuis la droite.

Et Firmino a de nouveau été déjoué par Pickford à la 87e minute lorsqu’il est arrivé au bout d’une passe de Salah et a vu son tir repoussé par le gardien d’Everton.