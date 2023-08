Everton vs Fulham en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de ce match de Premier League

Everton vs Fulham diffusion en direct et aperçu du match, samedi 12 août, 15 h 00 BST

Everton vs Fulham diffusion en direct et aperçu du match

Vous recherchez une diffusion en direct Everton vs Fulham? Nous avons ce qu’il vous faut. Everton vs Fulham n’est pas diffusé au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Premier League avec votre abonnement de partout.

Everton se prépare à commencer sa campagne de Premier League 2023/24 avec la visite de Fulham samedi, et les deux équipes auront envie de prendre les trois points.

Sean Dyche a jusqu’à présent ajouté Arnaut Danjuma et Ashley Young à son équipe, alors qu’il n’y a pas eu de sorties majeures jusqu’à présent. La stabilité est nécessaire, mais les objectifs le sont aussi. Ils ont réussi 34 dans la ligue la saison dernière, pire que seuls les Wolves.

Fulham semble cependant fort, ajoutant Calvin Bassey et Raul Jimenez à une équipe déjà solide qui a admirablement performé la saison dernière. Plus de la même chose les verra survivre confortablement, mais cela dépend d’Andreas Pereira et Joao Palhinha pour rester en forme tout au long du trimestre.

Le coup d’envoi est à 15 h 00 BST. Assurez-vous de savoir comment regarder la Premier League où que vous soyez.

Nouvelles de l’équipe

Everton sera privé de Dele, Dwight McNeill et Seamus Coleman pour la visite de Fulham. Aranaut Danjuma et James Tarkowski pourraient tous deux être parfaitement en forme pour le match, après avoir tous deux dû faire face à des coups ces dernières semaines.

Fulham, quant à lui, manque Joao Palhinha, qui souffre d’une blessure à l’épaule dont il se remet actuellement, et Tom Cairney. Ce dernier a peu de chances de faire le banc. Aleksandar Mitrovic doit également trouver un moyen de réintégrer l’équipe, après avoir tenté de forcer un déménagement en Arabie saoudite qui s’est finalement effondré.

Formulaire

Everton espère une campagne moins dramatique que leurs deux dernières, qui ont toutes deux été mises au point en ce qui concerne leur statut de Premier League. Sean Dyche espère de solides premiers résultats pour stabiliser son classement.

Une première moitié pour Fulham la saison dernière a été une réalisation remarquable lors de sa première campagne en Premier League, mais Marco Silva ne voudra certainement pas que ses joueurs se laissent emporter.

Arbitre

Stuart Attwell sera l’arbitre d’Everton contre Fulham. Ses assistants seront Constantine Hatzidakis et James Mainwaring, avec Anthony Taylor le quatrième officiel. Thomas Bramall est le VAR, avec Gary Beswick l’assistant VAR.

Stade

Everton vs Fulham se jouera au Goodison Park d’une capacité de 39-572 à Liverpool.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi Everton vs Fulham est à 15h00 BST sur samedi 12 août au Royaume-Uni. Le jeu n’est pas diffusé en direct au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 10h HE / 7h HP. Le match sera diffusé sur NBC aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match de Premier League, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Premier League, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : futur)

Droits TV de la Premier League internationale

• ROYAUME-UNI: Sports du ciel et TNT Sports sont les deux principaux acteurs, mais Amazone ont également une part du gâteau en 2023/24.

• États-Unis : NBC Sports Group détient les droits de la Premier League, avec Prime au paon plateforme de streaming montrant les 380 matchs de la saison. UN abonnement fuboTV vous permet également de regarder tous les matchs.

• Canada : la façon de regarder le football de la Premier League en 2023/24 est fuboTVqui a des droits exclusifs sur toute l’action.

• Australie : Optimus Sport diffusera tous les matchs de la saison de Premier League.

• Nouvelle-Zélande: Ciel Sport proposent les 380 matchs, ainsi que divers temps forts et émissions de magazines tout au long de la semaine, ainsi que la Ligue des champions.