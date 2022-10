Everton vs Crystal Palace : Couverture TV

Everton et Crystal Palace ont des plans de couverture télévisée alors que les deux équipes cherchent à tirer parti de leurs débuts de saison.

Pour Crystal Palace, cela signifie s’étendre plus haut sur la table. En entrant dans Goodison Park, Palace est carré au milieu du tableau avec un bilan parfaitement équilibré de trois victoires, trois défaites et quatre nuls. Cela étant dit, un certain nombre d’équipes autour de Palace ont joué un match de plus que les 10 des Eagles.

L’une de ces équipes avec 11 matchs joués est Everton. Pour les Toffees, ce jeu consiste à créer une plus grande étendue avec la zone de relégation. La plupart des fans d’Everton veulent oublier l’effort de survie à couper le souffle d’il y a une saison. Juste un point au-dessus de la baisse, Everton a besoin de beaucoup plus de sécurité.

Couverture télévisée d’Everton et de Crystal Palace

Heure du coup d’envoi : 10 h HE / 7 h PT – samedi 22 octobre

Regardez maintenant (aux États-Unis): En direct sur Sling Blue

Commentateurs : Tony Jones et Iain Dowie

Télévision américaine : Match est sur USA Network (disponible via Sling Blue)

Everton et Crystal Palace font partie d’une fenêtre de coup d’envoi relativement calme à 10 heures samedi en Premier League. Traditionnellement, il y a quatre ou cinq jeux dans cette machine à sous. Samedi, il y a ce match, ainsi que le concours de Manchester City contre Brighton. Cependant, c’est tout. Au total, il y a quatre matchs samedi.

Malgré le calendrier apprivoisé, NBC a sa couverture habituelle en Premier League. Avant ce match, Premier League Live récapitule le match Forest-Liverpool, tout en prévisualisant également le match Everton-Palace. Ce même programme revient après le match de Goodison Park, avec Goal Zone après le match Chelsea-United à 12h30.

Palais d’Everton

Comme indiqué, ce match n’est pas celui qui présente les plus grands noms ou les lumières les plus brillantes. Au lieu de cela, il montre le combat aérien qui est au milieu du tableau en Premier League. Les aspirations d’Everton et de Crystal Palace ne sont pas aussi élevées que celles de leurs voisins de Crosstown.

Cela étant dit, c’est toujours un match intéressant, d’autant plus que les deux managers sont d’anciens joueurs d’autres clubs de Premier League.

PHOTO : IMAGO / Sébastien Frej