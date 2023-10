Everton vs Bournemouth : Quatre défaites à domicile en quatre matchs… pourquoi les Toffees ont-ils autant eu du mal à Goodison ? | Actualités footballistiques

Depuis novembre 2022, le domicile d’Everton ressemble à la proverbiale ville galloise endormie : LLLLWWLWDLLLWLLLL.

Samedi dernier, Luton, nouvellement promu, a fourni une prolongation non désirée à cette séquence. C’est désormais 13 défaites en 19 matches à domicile, soit leur pire série en Premier League.

Sean Dyche a évité de devenir le premier entraîneur de l’histoire de la première division à perdre ses quatre premiers matchs à domicile de la saison sans marquer de but, mais ce n’était pas une miette de réconfort. Il avait toujours l’air épuisé, trempé et à court d’idées alors que les secondes s’écoulaient sur la ligne de touche.

Cela fait désormais sept défaites à Goodison sur leurs huit dernières, 12 sur leurs 16 dernières.

L’homme du match de Luton, Alfie Doughty, a déclaré : « Ce n’est pas un endroit facile à atteindre mais nous avons fait preuve d’un très bon caractère. »

Image:

Everton n’a pas marqué plus d’une fois lors de ses 17 derniers matchs à domicile en Premier League





Il est évident que la première partie de cette affirmation est fausse. Goodison Park est devenu mou. La fosse aux ours de Gwladys Street a perdu son grondement. À un moment donné la saison prochaine, le club prévoit d’emménager dans sa nouvelle maison à Bramley Moore Dock.

Depuis 132 saisons, Goodison est le fondement d’une communauté passionnée et abrite l’Everton Football Club. Dans ce qui pourrait s’avérer sa dernière campagne, les fans n’ont pas encore entendu le son de la musique de la victoire ni dansé sur « It’s a Grand Old Team » joué sur le tannoy à plein temps.

Il est difficile de déterminer précisément quand et comment l’aura de la Vieille Dame a disparu.

Même au cours de la seule saison complète de Carlo Ancelotti au club, lorsqu’Everton a terminé à trois points d’une place en Ligue Europa Conférence, ils ont été classés 15e pour les points de la ligue à domicile, perdant à neuf reprises.

Image:

Everton a perdu quatre matchs à domicile en Premier League





L’impact du retour des fans après la pandémie a été quelque peu neutralisé par la nomination de Rafael Benitez, et ce n’est que vers la fin des deux dernières saisons sous Frank Lampard et Dyche que Goodison a ressemblé à lui-même.

L’équipe n’a pas marqué plus d’une fois lors de ses 17 derniers matchs de championnat à domicile (11 buts). Ils n’ont marqué que plus d’une fois lors de la victoire 3-0 contre Crystal Palace il y a près d’un an.

Dyche a été extrêmement frustré par l’incapacité de son équipe à tirer parti de l’élan généré par les victoires successives contre Brentford en championnat et Aston Villa en Coupe Carabao. Devant leurs supporters en attente, un blocage mental semble affliger ceux en bleu roi.

Couvrir le jeu pour Spécial footballSue Smith a souligné à juste titre : « On pouvait voir la nervosité après le but de Luton. Ils avaient l’air un peu effrayés. Ils ont été tellement meilleurs à l’extérieur. Cela doit être mieux à Goodison et ils doivent saisir leurs opportunités. »

« C’est exactement la même chose depuis deux ans », a déclaré Dyche. « Il faut avoir une mentalité plus ferme en dessous pour faire ces trucs laids, les chantiers difficiles, parce que c’est ce qui fait le succès des équipes.

« J’appelle cela le bien, et le bien ne vous rapporte rien. Vous devez y être tout le temps. Nous venons de prendre un grand changement et puis voilà, nous reculons à nouveau, et cela me motive fou. »

Everton a eu plus de possession lors de huit de ses 45 matchs de Premier League depuis le début de la saison dernière. Ils n’ont gagné qu’une seule fois, en ont perdu six et ont fait match nul l’autre.

Cette victoire est survenue contre West Ham en septembre de la saison dernière. Sous Dyche, ils n’ont eu que plus de possession que leurs adversaires contre Sheffield United et Luton cette saison.

Avoir la ruse de pénétrer dans des équipes heureuses de s’asseoir et d’exploiter les espaces lors de la transition est un problème évident, en particulier à domicile.

Les représentants des nouveaux propriétaires potentiels de 777 Partners, qui regardaient depuis les tribunes samedi dernier, n’auraient certainement eu aucun doute sur l’ampleur du défi que représente le renversement de la fortune du club.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les nouveaux propriétaires potentiels d’Everton, 777 Partners, ont été repérés avant le match contre Luton.



Dyche a eu une réunion avec eux il y a quinze jours et il a ajouté : « (C’était) principalement eux qui nous posaient des questions sur ce que nous pensons du club et où il doit changer et ce que nous pouvons faire.

« J’essaie de donner une vision honnête de ce que je pense de la situation, de changer l’histoire. J’ai expliqué que c’était à moi et à notre travail de le faire et je pense qu’il y avait un autre signe de cela – beaucoup d’intention, de bonnes occasions, le Le côté tueur doit changer. »

Dyche apprend seulement ce que ses prédécesseurs ont vécu sous l’ère Farhad Moshiri, malgré près de 700 millions de livres sterling investis pendant le mandat de l’homme d’affaires iranien.

La loge des réalisateurs était pleine pour la première fois depuis janvier, mais la présence de nouveaux propriétaires potentiels n’a apporté aucun soulagement. La dernière série de défaites à domicile est pratiquement sans précédent dans l’histoire du club.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



S’exprimant dans Monday Night Football, Frank Lampard explique pourquoi Everton semble avoir du mal à domicile face à des clubs nouvellement promus.



Everton a perdu chacun de ses quatre premiers matchs à domicile d’une saison de championnat pour la deuxième fois seulement, le faisant également dans l’élite lors de la campagne 1958-59 sous Ian Buchan. Il a été licencié un mois plus tard.

La musique d’ambiance semble avoir changé après ces victoires à l’extérieur en championnat et en coupe contre Brentford et Villa – qui ont toutes deux démontré les capacités de l’équipe – mais il y a eu un problème permanent pour le groupe actuel lorsqu’il est confronté à la reproduction de telles performances devant les leurs. partisans.

Une véritable frustration qui remonte à l’époque de Marco Silva au club concerne les résultats contre les équipes nouvellement promues. Une ou deux défaites peuvent être considérées comme un incident, mais une série de défaites a émergé. Cela fait désormais neuf défaites en 14 matches de ce type.

Est-ce un cas de complaisance ou Everton manque-t-il simplement de capacité à pénétrer des équipes heureuses de concéder la possession ?

Parlant sur Football du lundi soirLampard a déclaré à Sky Sports : « Goodison Park, ça peut être un endroit incroyable. Je pense que parfois certains des plus gros frappeurs de la ligue viennent là-bas et nous avons réussi à y obtenir des résultats. Cela dure depuis moi et s’est produit bien avant moi.

« Mais quand on vous confie la responsabilité d’un match et que vous avez une équipe promue, cela soulève différents défis : pouvez-vous contrôler un match ? Que pouvez-vous faire avec le ballon ? Pouvez-vous briser une équipe ? Et de bien sûr quand ces équipes arrivent [from the Championship] maintenant ces équipes sont très organisées.

« Ils sont prêts à partir. Ils savent que s’ils peuvent vous étouffer et vous arrêter, ces équipes seront mises en place pour le faire, je suis sûr que Luton avec cinq défenseurs rendra les choses très difficiles, et vous mettez le nez dedans. devant avec un coup de pied arrêté, c’est un thème cohérent, c’est quelque chose de frustrant parce que ça [Goodison Park] devrait être une forteresse.

Lampard a ajouté : « La réalité est que là où se trouve Everton maintenant, à l’heure actuelle – là où ils étaient avant moi, quand j’y étais et depuis lors, c’est que ces matchs sont énormes. Même si vous voulez rendre la tâche difficile pour un Arsenal ou un [Manchester] City, quand ils viennent à Goodison, vous devez marquer des points dans ces [bottom half] Jeux. »

Bournemouth est le visiteur du Merseyside ce week-end. Les Cherries n’ont pas encore gagné en Premier League cette saison, tout comme Luton, mais ils considéreront la rencontre de samedi comme mûre pour trois points.

Everton n’a marqué que deux fois lors de ses six derniers matchs à domicile, et la saison dernière, ils ont enregistré le plus de défaites en championnat à domicile (10) et le moins de buts en championnat à domicile de l’histoire du club. Les 16 marqués étaient le moins de toutes les équipes de la division.

Interrogé par Jamie Carragher si les règnes ratés d’Ancelotti et Silva ont prouvé qu’Everton est « ingérable », Lampard a répondu : « Je pense que c’est un défi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jamie Carragher fait preuve de créativité dans sa démo défensive avec Frank Lampard, alors qu’il analyse la défense d’Everton dans les corners contre Luton.



« Je pense qu’ingérable n’est pas tout à fait le bon mot. Il y a certainement beaucoup de défis parce que tous ces managers auraient eu leurs propres idées et philosophies, et je pense qu’Everton est l’un des clubs uniques de la ligue. Je l’ai trouvé. c’est très bien à ce sujet.

« Les supporters nous ont pratiquement tenus éveillés pendant que nous restions éveillés. Ce qu’ils faisaient était incroyable et ils ont poussé les gars à continuer. Mais ils ont aussi un réel désir de ce qu’ils veulent voir. Certaines choses sont géniales, les bases du football : la passion, les tacles et j’étais complètement d’accord avec ça.

« Mais, bien sûr, parfois, en tant qu’entraîneur, vous voulez essayer d’aller de l’avant et de jouer un peu plus. Et vous voulez essayer d’avoir ces matchs où l’on attend de vous que vous ayez le ballon et que vous soyez capable de faire de bonnes choses. Je pense que c’est un club où il faut vraiment exploiter ce que veulent les fans car cela peut être une force puissante.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



À REGARDER GRATUITEMENT : les moments forts du choc d’Everton contre Luton



« Avec les managers – vous passez par des managers vainqueurs de la Ligue des Champions, vous passez par des managers qui ont été là comme Marco Silva et maintenant il fait un excellent travail à Fulham – vous comprenez que peut-être cette équipe unique qui peut être si bon pour Everton peut parfois être un défi, du point de vue de l’entraîneur. »

Les six victoires du club à domicile la saison dernière ont été nulles, cinq succès 1-0 à ajouter au triomphe 3-0 contre Palace. Lorsqu’il s’agit de marquer le premier but, les Evertoniens ne sont que trop conscients de l’importance de Dyche, qui n’a récupéré que deux points après avoir pris du retard pendant son règne.

À l’inverse, Everton n’a pas perdu depuis neuf matchs en marquant le premier sous son manager actuel, en remportant six.

L’une de ces victoires a eu lieu contre Bournemouth, lors de la dernière journée de la saison dernière, alors qu’Everton a conservé son statut d’élite pour une 70e saison consécutive.

Lampard a fait écho à la récente maxime de Dyche selon laquelle il faut ignorer le passé et changer l’histoire.

« Le nombre de fans d’Everton qui travaillent dans les coulisses, les kitmen, les gens là-bas – tout le monde là-bas est Everton », a-t-il poursuivi. « C’est presque comme s’il y avait du bon et du mauvais dans tout ça.

« Ce qui est bien, c’est qu’ils le vivent et qu’ils l’aiment et qu’ils sont tellement désespérés pour le club parce qu’ils le ressentent. Mais il y avait aussi cette chose où ils se disaient ‘Oh, nous sommes déjà venus ici, ça va être une saison difficile », vous connaissez ce cynisme parfois. Je le fais en tant que fan.

« J’ai été surpris par le degré de cela, je ne parle pas des fans, mais j’ai été surpris par le degré de relégation.

« C’était un désespoir qui parcourait presque tout le club. C’était la chose que je sentais que je devais essayer de changer le plus. J’ai eu pas mal de réunions avec les joueurs et le staff où j’ai dit que nous devions perdre ça. »

Un état d’esprit qui engendre la négativité doit être effacé, à partir de ce week-end, si Everton veut vraiment sortir de son cycle de tourments actuel.

Suivez Everton vs Bournemouth sur les plateformes numériques de Sky Sports à partir de 13h30 samedi ; coup d’envoi à 15h ; temps forts gratuits disponibles à partir de 17h15