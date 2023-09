Everton vs Arsenal LIVE : les Gunners visent à poursuivre leur départ invaincu et à accumuler la misère sur Sean Dyche – heure du coup d’envoi, actualités de l’équipe et comment suivre

Arsenal visera à poursuivre son impressionnant début de saison en Premier League lorsqu’il se rendra face à Everton ce week-end.

Les Gunners n’ont pas perdu jusqu’à présent dans cette campagne et reviennent à l’action après la trêve internationale après une victoire 3-1 contre Manchester United.

4 Arsenal est invaincu lors de ses quatre premiers matchs cette saison Crédit : AFP

L’équipe de Mikel Arteta est intervenue en fin de match, envoyant les Emirats ravis après ce qui semblait être une victoire significative.

Mais il sera important de confirmer cela et ils affrontent désormais les Toffees qui ont connu des difficultés dès le début de cette saison.

Sean Dyche sera loin d’être satisfait des performances de son équipe dans la mesure où elle est sans victoire après quatre matchs et semble déjà destinée à une nouvelle bataille de relégation.

Everton vs Arsenal : comment suivre

Ce choc de Premier League aura lieu le dimanche 17 septembre.

Le coup d’envoi à Goodison Park est prévu à 16h30.

Le match sera diffusé en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League.

Les fans peuvent regarder l’action à la télévision ou via Sky Go sur les appareils mobiles et tablettes.

Alternativement, les fans peuvent acheter un billet d’une journée MAINTENANT TV abonnement pour 11,99 £ ou mensuel pour 34,99 £ par mois.

talkSPORT et talkSPORT.com vous tiendront également au courant de l’action.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2 via le site Web, cliquez sur ICI pour la diffusion en direct.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent et sur 1089 ou 1053 AM.

4 Everton semble déjà prêt pour un autre combat pour la survie Crédit : Getty

Everton vs Arsenal : l’actualité de l’équipe

Dominic Calvert-Lewin devrait revenir à l’action ce week-end après avoir été photographié à l’entraînement après sa convalescence après une blessure au visage.

Dwight McNeil est également de retour d’une période d’absence et visera un départ après avoir quitté le banc la dernière fois.

Jack Harrison, Dele Alli et Seamus Coleman pourraient rester absents, ce dernier étant le plus proche d’un retour dans l’alignement.

Quant à Arsenal, le retour de Gabriel Jesus l’a vu marquer contre United et il rivalisera avec Eddie Nketiah pour la 9e place.

Kai Havertz continue de lutter au milieu de terrain et avec Fabio Vieira impressionnant sur le banc, il pourrait perdre sa position pour celui-ci.

Jurrien Timber et Mohamed Elneny restent sur la touche en raison de blessures à long terme.

4 Jesus et Nketiah se disputeront une place de titulaire Crédit : Getty

Everton vs Arsenal : Qu’est-ce qui a été dit ?

Declan Rice, la signature d’Arsenal pour 105 millions de livres sterling, a expliqué comment il a été accueilli en plaisantant dans le club par Arteta.

Il a déclaré: « La première fois que j’étais là-bas, le dimanche, les gars n’étaient pas là et je suis sorti de la salle de physio et Arteta a de petites choses à faire.

« Il m’a mis un autocollant disant ‘Bonjour, je suis la nouvelle personne !’. Il est entré et il l’a simplement mis sur ma poitrine.

« Je dois le porter comme le gaffer me l’a mis !

« Les 18 et 21 ans sont à la cantine et je suis comme Will de The Inbetweeners, je suis le petit nouveau, je marche comme ça ! »

4 Rice s’est maintenant installé après sa première journée difficile avec Arteta Crédit : Getty

Everton contre Arsenal : faits du match

Depuis le début de la saison dernière, seuls Erling Haaland (17) et Harry Kane (16) ont marqué plus de buts à l’extérieur en Premier League que le skipper d’Arsenal Martin Ødegaard (10). Au total, 56 % de ses buts en Premier League pour les Gunners ont été marqués à l’extérieur (14/25), seul Andrey Arshavin ayant un pourcentage plus élevé parmi les joueurs marquant au moins 20 pour le club (56,5 %).

Arnaut Danjuma a marqué lors de ses deux dernières apparitions pour Everton toutes compétitions confondues, après avoir marqué lors de seulement deux de ses 32 premiers matchs avec des clubs de Premier League (y compris des passages avec Bournemouth et Tottenham). Il a marqué pour la dernière fois lors de trois apparitions consécutives en club en mars 2021, alors qu’il était en championnat avec Bournemouth.

Gabriel Jesus d’Arsenal a marqué huit buts en seulement neuf matches de Premier League contre Everton, soit plus que contre tout autre adversaire. En effet, le Brésilien marque en moyenne un but toutes les 71 minutes contre Everton (8 buts en 568 minutes), le meilleur taux parmi tous les joueurs ayant joué plus de 500 minutes contre les Toffees.

Sean Dyche n’a remporté que deux de ses 16 matches de Premier League contre Arsenal (3 nuls, 11 défaites), ses équipes n’ayant marqué que sept buts lors de ces matches et jamais plus d’une fois. Cependant, l’une de ces victoires a eu lieu lors de son premier match à la tête d’Everton en février de la saison dernière.

Arsenal a marqué plus de buts sur corners que n’importe quelle autre équipe de Premier League depuis le début de la saison dernière (15). Cependant, sur les 17 équipes toujours présentes à cette époque, seul Liverpool (2) a encaissé moins de buts de ce type qu’Everton (4).

Everton est sous-performant en termes de buts attendus plus que toute autre équipe de Premier League cette saison, marquant environ cinq buts de moins que ce que suggère son xG (2 buts marqués, 7,3 xG).

Depuis le début de la saison dernière, Arsenal a gardé plus de cages inviolées à l’extérieur que n’importe quelle autre équipe de Premier League (11). Ils ont également remporté 13 matchs à l’extérieur, un sommet en championnat, tandis que seul Manchester City (17) a encaissé moins de buts que les Gunners (18, hors équipes promues).

Les deux matchs à domicile d’Everton en Premier League cette saison se sont soldés par des défaites 1-0. Seulement trois fois dans leur histoire en championnat, ils ont perdu chacun de leurs trois premiers à Goodison Park (1958-59, 2005-06 et 2008-09), tandis que parmi ceux-là, ce n’est qu’en 2005-06 qu’ils n’ont pas réussi à marquer un seul but.

Arsenal a remporté 100 de ses 204 rencontres avec Everton en championnat de football anglais (43 nuls, 61 défaites), soit le record qu’une équipe ait jamais battu contre une autre.

Everton a remporté quatre de ses cinq derniers matches de championnat à domicile contre Arsenal (D1), dont chacun des trois derniers matchs consécutifs. Ils en ont remporté quatre pour la dernière fois consécutivement contre les Gunners entre mars 1910 et mars 1913.