Everton vendu à la société américaine de capital-investissement 777 Partners

Everton a été vendu à 777 Partners, a annoncé vendredi le club de Premier League en difficulté, la société américaine de capital-investissement ayant succédé à Farhad Moshiri dans le cadre d’un accord d’une valeur de plus de 550 millions de livres sterling (685 millions de dollars).

Le fonds d’investissement basé à Miami a annoncé avoir signé un accord avec le milliardaire anglo-iranien Moshiri pour acquérir sa participation de 94,1% dans le club. Le rachat est soumis à l’approbation de la Premier League et de la FA.

« Nous sommes vraiment touchés par l’opportunité de faire partie de la famille Everton en tant que gardiens du club, et considérons que c’est un privilège de pouvoir bâtir sur son fier héritage et ses valeurs », a déclaré Josh Wander, fondateur et associé directeur de 777 Partners. .

Le cabinet 777 Partners compte dans son portefeuille plusieurs clubs, dont le club italien de Genoa et le club belge du Standard de Liège, ainsi que des participations dans La Ligue club de Séville et de l’équipe australienne de la A-League Melbourne Victory.

Everton est en train de construire un nouveau stade. Photo par Visionhaus/Getty Images)

Dans la déclaration du club concernant la vente, Moshiri a déclaré qu’il pensait que 777 Partners « sont les meilleurs partenaires pour faire avancer notre grand club, avec les avantages de leur modèle d’investissement multi-clubs ».

Moshiri, ancien actionnaire d’Arsenal, a acheté pour la première fois une participation de 49,9 % dans Everton en 2016. En janvier 2022, il avait augmenté sa participation à 94,1 % grâce à une injection de capital de 100 millions de livres sterling.

Mais malgré l’investissement de près de 750 millions d’euros (799,65 millions de dollars) en transferts pour constituer l’équipe depuis l’arrivée de Moshiri, Everton s’est glissé hors de la moitié supérieure du tableau et a mené des batailles de relégation ces dernières saisons.

Everton a évité de peu la relégation de l’élite au cours de chacune des deux dernières saisons et est 18e au classement et sans victoire en quatre matchs cette saison.

Le club du Merseyside affrontera Arsenal dimanche lors de son prochain match.