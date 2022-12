Everton v Wolves, Leicester v Newcastle et plus: montre de la Premier League – en direct

il y a 33 mois 09h00 HNE

Bonjour le monde!

Eh bien, continuons avec ce qui promet d’être un après-midi de plaisir festif maniaque, d’accord ? Les matchs de Yuletide ne sont plus la garantie de scores ridicules qu’ils étaient autrefois, mais il est toujours à noter que deux des six matchs les plus marquants de l’histoire de la Premier League ont été disputés entre Noël et le Nouvel An (Tottenham 6-4 Reading en 2007 et Arsenal 7- 3 Newcastle en 2012, puisque vous le demandez), et c’est aujourd’hui le premier anniversaire du relativement terne Manchester City 6-3 Leicester.

Voici donc les coups d’envoi d’aujourd’hui à 15 heures dans la Ligue anglaise de football. Il y a de fortes chances que quelques-uns de ce lot se révèlent complètement dingues. Croisons les doigts, hein ?

première ligue

Crystal Palace contre Fulham

Everton contre Wolverhampton Wanderers

Leicester City contre Newcastle United

Southampton contre Brighton et Hove Albion

Championnat

Bristol City contre West Bromwich Albion

Hull City contre Blackpool

Middlesbrough contre Wigan Athletic

Preston North End contre Huddersfield Town

Rotherham United contre Stoke City

Sheffield United contre Coventry City

Ligue 1

Accrington Stanley contre Barnsley

Burton Albion contre Lincoln City

Cambridge United contre Shrewsbury Town

Charlton Athletic contre Peterborough United

Cheltenham Town contre Plymouth Argyle

Exeter City contre Portsmouth

Fleetwood Town contre Sheffield mercredi

Ipswich Town contre Oxford United

Milton Keynes Dons contre Forest Green Rovers

Port Vale contre Morecambe

Wycombe Wanderers contre Bristol Rovers

Ligue deux

Carlisle United contre Bradford City

Crawley Town contre Sutton United

Gillingham contre Colchester United

Harrogate Town contre Grimsby Town

Mansfield Town contre Northampton Town

Rochdale contre Hartlepool United

Salford City contre Barrow

Comté de Stockport contre Crewe Alexandra

Swindon Town contre Walsall

Tranmere Rovers contre Doncaster Rovers

Wimbledon contre le comté de Newport