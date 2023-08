Everton v Fulham, Brighton v Luton, et plus: horloge – en direct

Les évènements clés il y a 30 min Les équipes de Premier League

il y a 5 m 09h35 HAE L’excitation de la journée d’ouverture : à la manière d’Everton. « Est-il trop tôt pour dire que c’est un match incontournable pour les deux équipes? » -Gary Naylor « Le fait que vous ayez imaginé notre manager plutôt qu’un de nos joueurs en dit long sur l’état actuel du football d’Everton. Je creuse et je me prépare pour la longue marche vers 40 points et la sécurité. COYB” – Mary Waltz « Neal F ****** Maupay ??? Vraiment? Aucun Evertonien que je connaisse ne veut plus jamais le revoir. Je préfère voir le gamin Cannon. Ou jouez Danjuma en tant qu’attaquant. Ou faire sortir Andy Johnson de sa retraite. Ou n’importe quoi. Chermiti ne peut pas être prêt assez tôt » – Brad Wilson



il y a 10 mois 09h31 HAE TEMPS PLEIN : Coventry City 3-0 Middlesbrough. City a bien joué à Leicester le week-end dernier pour repartir sans récompense. Ils ramassent trois points aujourd’hui, cependant, et c’est un début de saison assez satisfaisant pour l’équipe de Mark Robins. Il a joué deux, perdu deux pour Boro, cependant. L’équipe de Michael Carrick était également l’un des favoris de la pré-saison pour la promotion.



il y a 13 mois 09.27 HAE Sheffield United contre Crystal Palace. Sheffield United a deux nouvelles recrues. Vinicius Souza commence sur le banc, mais Gus Hamer n’a pas été signé à temps pour figurer aujourd’hui. Palace est en mesure de faire ses débuts avec son nouvel homme Jefferson Lerma.



il y a 16 mois 09h25 HAE Everton contre Fulham. Dominic Calvert-Lewin n’est pas dans l’équipe d’Everton, jugé pas encore au courant après une pré-saison inégale, alors Neal Maupay commence devant. Demarai Gray, apparemment à destination de Fulham, est également absent. Ashley Young fait ses débuts à l’âge de 38 ans et 34 jours ; Arnaut Danjuma, un autre nouveau boxeur, est nommé remplaçant. Fulham sélectionne la nouvelle signature Raul Jimenez devant Aleksandar Mitrovic, qui est mis au banc au milieu de l’intérêt d’Al-Hilal.



il y a 19 mois 09.22 HAE BUT! Coventry City 3-0 Middlesbrough (Lenihan et 90+1). Matt Godden fouette une croix de la droite. Le ballon prend une énorme déviation sur le défenseur de Boro Darragh Lenihan et vole dans le filet. Jeu terminé.



il y a 24 mois 09.17 HAE Brighton contre Luton. James Milner, Mahmoud Dahoud et Joao Pedro font leurs débuts à Brighton. Il n’y a pas de Moises Caicedo, actuellement en attente au-dessus de Londres, qui ne sait pas s’il atterrira à Chelsea ou s’il sera détourné vers le nord vers Liverpool. Le premier onze de départ de Luton depuis 1992 comprend son capitaine Tom Lockyer, qui s’est effondré il y a moins de trois mois lors de la victoire finale des barrages du championnat contre Coventry en raison d’un problème cardiaque.



il y a 28 mois 09.13 HAE Bournemouth contre West Ham. Bournemouth donne ses débuts à Max Aarons et Milos Kerkez. Lucas Paqueta commence pour West Ham, malgré le sérieux intérêt pour le Brésilien des champions de Manchester City, tandis que Kurt Zouma a reçu le brassard de capitaine à la suite du transfert de Declan Rice à Arsenal.



il y a 30 min 09.10 HAE Les équipes de Premier League Bornemouth : Neto, Aarons, Zabarnyi, Senesi, Kerkez, Rothwell, Billing, Brooks, Christie, Anthony, Solanke.

Remplaçants : Mepham, Kluivert, Andrei Radu, Moore, Traoré, Hill, Semenyo, Kilkenny, Greenwood.

West Ham United : Areola, Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson Palmieri, Soucek, Lucas Paqueta, Bowen, Fornals, Benrahma, Antonio.

Remplaçants : Fabianski, Johnson, Cornet, Ings, Ogbonna, Kehrer, Coventry, Anang, Mubama. Brighton et Hove Albion : Steele, Gross, Dunk, van Hecke, Estupinan, March, Milner, Dahoud, Mitoma, Welbeck, Joao Pedro.

Remplaçants : Verbruggen, Igor, Alzate, Enciso, Adingra, Gilmour, Ferguson, Veltman, Buonanotte.

Ville de Luton : Kaminski, Andersen, Lockyer, Bell, Kaboré, Mpanzu, Nakamba, Chong, Giles, Morris, Adebayo.

Remplaçants : Ogbene, Shea, Berry, Woodrow, Brown, McAtee, Campbell, Doughty, Francis-Clarke. Éverton : Pickford, Patterson, Tarkowski, Keane, Young, Garner, Doucoure, Gueye, Onana, Iwobi, Maupay.

Remplaçants : Danjuma, Virginia, Mykolenko, André Gomes, Godfrey, Cannon, Branthwaite, Dobbin, Onyango.

Fulham : Leno, Tete, Diop, Ream, Robinson, Reed, Lukic, Cairney, Wilson, Willian, Jimenez.

Remplaçants : Rodak, Bassey, Mitrovic, Reid, Andreas Pereira, Mbabu, Vinicius, Jay Stansfield, Jay Stansfield, Dibley-Dias. Sheffield United : Foderingham, Basham, Egan, Robinson, Baldock, Norwood, Ahmedhodzic, Lowe, Osula, Osborn, Traoré.

Remplaçants : Vinicius Souza, Davies, Trusty, Ben Slimane, Larouci, Marsh, Brooks, Seriki, Hackford.

Palais de Cristal : Johnstone, Ward, Andersen, Guehi, Mitchell, Doucoure, Lerma, Schlupp, Eze, Ayew, Edouard.

Remplaçants : Tomkins, Mateta, Clyne, Richards, Ahamada, Matthews, Riedewald, Rak-Sakyi, Gordon.



il y a 39 min 09.02 HAE BUT! Coventry City 2-0 Middlesbrough (Wright 70). Boro menaçait de revenir dans le jeu, mais maintenant regardez. Ils ne parviennent pas à dégager un corner et Haji Wright balaie à bout portant. La chanson Eton Boating (version) sonne autour de la CBS Arena.

il y a 1h 08h42 HAE BUT! Coventry City 1-0 Middlesbrough (Godden 11). Le premier but du championnat de la journée est venu à la CBS Arena. Les supporters locaux, atténués par la nouvelle du départ de Gus Hamer pour Sheffield United, ont été encouragés tôt lorsque Matt Godden est apparu dans une boîte bondée pour rentrer à la maison. Nous ne sommes pas loin dans la seconde moitié de celui-ci maintenant.



