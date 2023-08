Everton transfer news: le conseil des caramels doit agir correctement dans les dernières semaines de la fenêtre ou risquer plus de dégâts | Nouvelles du football

Ce sera forcément une semaine de recherche à Everton. Rechercher de nouveaux joueurs, rechercher une sorte de cohérence, rechercher des investissements et surtout rechercher quelque chose de positif à espérer.

Après un été de départs de directeurs et de joueurs – ainsi que la perspective de nouveaux investisseurs – il y avait un espoir que les choses changeraient, et le club pourrait mettre derrière eux deux saisons précédentes de luttes de relégation.

Le directeur Sean Dyche a parlé d’une approche positive, d’un changement de culture et d’un regard vers l’avenir, tous très louables et ce qui est en fait nécessaire. Dyche parle de la réalité, directement sans enrobage de sucre, ce qui est attendu depuis longtemps à Goodison Park.

Cependant, la débâcle de dimanche à Aston Villa a été un choc pour le système, même pour une base de fans d’Everton qui a développé une immunité collective pour surprendre il y a de nombreuses années.

La performance de l’équipe était très différente d’une performance de Dyche. Elle manquait d’énergie, d’organisation et était parsemée d’erreurs individuelles. Villa n’a pas vraiment eu à sortir de la deuxième vitesse pour remporter la victoire.

Les problèmes d’Everton, cependant, sont plus profonds qu’une lourde défaite et les résoudre présente un problème beaucoup plus important que même le manager aura cette semaine en essayant de rassembler à nouveau l’équipe à l’entraînement.

Non, les mêmes problèmes qui semblaient entraîner le club vers le bas ces dernières années demeurent, il y a peut-être eu quelques copeaux à la fin, mais il reste toujours le besoin d’une coupe nette.

La nouvelle que trois administrateurs quitteraient le conseil d’administration en juin a fait naître l’espoir que de nouveaux investissements étaient en cours – environ six semaines était le délai suggéré pour que les choses avancent. Près de 10 semaines se sont écoulées depuis lors et le tumbleweed roule toujours sur Goodison Road.

Image:

Les fans d’Everton sont sceptiques quant au changement à venir au club





Un conseil de transition fait de son mieux pour assurer le fonctionnement du club au quotidien. Mais sans vision ferme du nouvel avenir promis – et un président qui est intrinsèquement lié aux échecs du conseil d’administration précédent toujours en place – la base de fans est sceptique, au mieux, que le changement est en effet à venir.

Ce qui aurait dû se passer, c’est que ces changements ont été achevés avant le début de la nouvelle saison, pour donner non seulement au manager – mais à tout le monde au club – un nouveau départ et quelque chose à saisir et à utiliser.

Cela ne peut jamais être utilisé comme excuse pour une performance comme celle de Villa et ce ne sera certainement pas une excuse pour le manager et les joueurs. Mais néanmoins, la positivité doit venir d’en haut dans n’importe quel club de football et, en ce moment, tout ce que tout le monde reçoit, c’est de l’incertitude et des messages mitigés.

Cela a été une fenêtre de transfert difficile à gérer pour Everton, financièrement tendue, c’est le moins qu’on puisse dire. Ils doivent conclure les bonnes affaires pour effectuer tout achat et s’ajouter à cela les complications liées à l’élimination des joueurs sous-performants et indésirables. Tout cela fait une tempête parfaite.

Malgré ces restrictions, Everton a déjà signé quatre signatures cette fenêtre, avec Ashley Young, Arnaut Danjuma, Youseff Chermiti et l’ailier de Leeds Jack Harrison amenés pour renforcer les options de Dyche.

Mais les nouveaux joueurs sont essentiels pour trouver un certain niveau de succès, même s’il ne s’agit que d’une progression, et le temps presse pour en ajouter d’autres.

Image:

Sean Dyche montre sa frustration alors qu’Everton succombe à Villa Park





Les fans d’Everton se tournent souvent vers les gloires passées pour établir les normes d’aujourd’hui, mais il doit y avoir une vérification de la réalité de tous ceux qui ont une influence pour changer la fortune de cette force autrefois majeure du football anglais.

Ils disent: «un imbécile perdra demain en revenant sur hier», mais de bons moments peuvent revenir à Everton si ceux qui sont capables d’agir le font bientôt. Tout ce qui est nécessaire est de donner au manager et aux fans quelque chose à quoi s’accrocher et croire, et prendre les bonnes décisions rapidement et positivement.

C’est la troisième fois dans l’histoire d’Everton qu’ils perdent leurs deux premiers matchs sans marquer de but. Bien sûr, il reste encore un long chemin à parcourir, mais il semble déjà qu’une pression indésirable soit évidente avant le prochain match du club à domicile contre les Wolves samedi.

Le message des fans à ceux qui sont au sommet est de faire le tri avant que trop de dégâts ne soient causés …

