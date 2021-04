Le manager d’Everton, Carlo Ancelotti, a déclaré que le match nul 0-0 de lundi avec Brighton et Hove Albion avait entamé leurs espoirs de football européen la saison prochaine, mais avec huit matchs à jouer, son équipe n’est pas hors de la course.

Everton a maintenant disputé quatre matchs consécutifs de Premier League sans victoire, le résultat de lundi après un match nul 1-1 avec Crystal Palace et des défaites consécutives contre Burnley et Chelsea.

L’équipe d’Ancelotti est huitième avec 48 points, quatre points derrière Liverpool, sixième, et sept derrière West Ham, quatrième, qui ont tous deux joué un match de plus.

« Bien sûr, le combat est plus difficile maintenant, mais nous sommes toujours dans le combat », a déclaré Ancelotti aux journalistes.

«C’est un point grâce à un bon esprit d’équipe… même si avec le ballon on pouvait faire mieux, on a eu du mal à remonter de l’arrière, on a raté beaucoup de passes. Nous n’avons pas pu atteindre nos grévistes avec efficacité.

«Maintenant, dans les huit prochains matchs que nous devons jouer, il y a beaucoup à jouer et les équipes sont vraiment proches de nous.»

Everton était sans le meilleur buteur Dominic Calvert-Lewin en raison d’un problème de ravisseur et a perdu Yerry Mina sur blessure pendant le match, l’excluant de la visite de vendredi à Tottenham Hotspur.

Jordan Pickford, Allan, Andre Gomes, Joshua King et Jean-Philippe Gbamin sont également des infirmières.

« Bien sûr, c’est un moment difficile car nous avons beaucoup de joueurs à l’extérieur, mais j’espère en récupérer quelques-uns pour vendredi et me battre contre Tottenham », a déclaré Ancelotti.

Everton a également déclaré dans un communiqué que Cenk Tosun avait subi une intervention chirurgicale en Turquie après une rupture du tendon rotulien lors d’un prêt à Besiktas. Il retournera en Angleterre pour sa rééducation.

